Fiyatlar uçtu kiralama pazarı 6 milyar TL’ye çıktı
Öğrenciler tablet, yeni evlenenler televizyon, esnaf da kahve makinesi kiralamaya başladı. Her yıl katlanan pazar 6 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Bu modelde 100 bin liralık bir telefona servet ödemek yerine ayda 3-5 bin liraya kiralamak ya da bir bebek pusetini 500 liraya kiralayıp, bebek büyüyünce geri vermek mümkün.
Hamide HANGÜL
Fiyatların hızlı yükselmesi, teknolojinin çabuk değişmesi ve tüketicinin bir ürünü satın almadan önce deneme isteği kiralama talebini artırdı. Her yıl katlanarak büyüyen kiralama 6 milyar TL’ye ulaştı. Bu pazarda neler yok ki…Cep telefonları, bilgisayarlar, bebek pusetleri, kahve makineleri, dişçi koltukları, röntgen cihazları, televizyonlar, hatta topuklu ayakkabılar… Her ay on binlerce ürün kiralanıyor. Bu modelde 50 bin-100 bin liralık bir cep telefonuna adeta servet ödemek yerine ayda 3-5 bin liraya kiralamak ya da 30 bin liralık bir bebek pusetine aydan aya 500 liraya ödeyip, bebek büyüyünce geri vermek mümkün. Kiralama pazarındaki gelişmeleri ve tüketici taleplerini Kiralabunu Kurucu Ortağı Sinan Ventura ile konuştuk.
“İşimizin yüzde 60’a yakını telefon, tablet, bilgisayar”
Almanya’da gördükleri bir modeli Türkiye’ye getirdiklerini ve pandemi döneminde kurulduklarını söyleyen Sinan Ventura, her yıl 5 kat büyüdüklerini vurgulayarak, “İşimizin yüzde 60’a yakınını cep telefonu, bilgisayar ve tablet oluşturuyor. Gerisi oyun konsolları, PlayStation gibi ürünler. Anne bebek ürünleri çok ciddi bir kategorimiz. Biz Türkiye’nin en büyük puset filosuna sahibiz diyorum, 1.500’den fazla pusetimiz var. İsrafa da mani oluyoruz. Çünkü yaklaşık 30 bin lira verip bir puset aldığınızda, o belki 6-7 ay sonra boşa çıkıyor. O taraf da hızlı büyüyor” dedi.
Türkiye’de şu anda senelik 6 milyar TL’lik bir kiralama hacmi oluştuğuna işaret eden Ventura, pazarın hızlı büyümesinde fiyatların artması, finansal erişimin zorlaşması ve yeni jenerasyonun deneyerek satma alma isteğinin etkili olduğunu söyledi. Kiralamada cep telefonu, bilgisayar ve tabletin öne gittiğine işaret eden Ventura, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mesela bir öğrenciyi düşünün. Bir bilgisayar almak istese 40-50 bin lira para verecek. Oysa bize geldiğinde aylık 1.000 -1.500 liraya bir kiralama yapabilir. Baktığınızda 4-5 ay kiralayıp, sonra sömestr ya da yaz tatilinde geri verebilecek. Senelik belki 10-12 bin lira ödeyecek. Diğer türlü dar gelirli bir aile ise iki aylık asgari ücret ödemek durumunda ki o bilgisayarı alabilsin.”
“Cep telefonu 400, ev aletleri 89 TL’den başlıyor”
Cep telefonunda aylık kiralamaların 400 liradan başladığını ve 5-6 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Ventura, “Yani fiyatı 150 bin lira olup da aylık kirası 5-6 bin lira olan cihazlar da var. Bilgisayarların aylık kirası ise 500-600 liradan başlayıp 2 bin liraya çıkıyor. Yazılım, tasarım şirketlerinin kullandığı profesyonel ürünler… Aylık kira ev aletlerinde 89 liradan, saç şekillendiricilerde 700 liradan, çamaşır makinelerinde ise1 .000 liralardan başlıyor” ifadelerini kullandı. Kahve makinesinin de çok hızlı büyüdüğünü vurgulayan Ventura, “O da 400 liradan başlayıp 80 bin liraya kadar çıkıyor. En çok bireyler ve küçük şirketler kiralıyor. Esnaflar, muhasebeciler, avukatlık ofisleri, yani 5-10 kişilik şirketler kahve makinelerini kiralıyorlar. Aylık 800-900 liralardan başlayıp 3 bin liralara çıkan televizyon kiralamasında iki katı aşan artışlar var. Önümüzdeki 3 yılda 250 bin ev aleti kiralamak istiyoruz.”
“Kiralamayla önce test eden kitleler var”
Kiralamada farklı motivasyonların öne çıktığına işaret eden Ventura, bazı kitlelerin deneyip sonra satın almak için kiralamayı kullandığını söyledi. Ventura, şöyle devam etti: “Diyelim ki yeni bir süpürge çıktı, ev hanımı ‘ben süpürgeye 30 bin lira para vereceğime öne iyi temizliyor mu bir bakayım, sonra gerekirse satın alırım diyor. Artık insanlar aylık 300-500 liraya akıllı saat kiralayabiliyorlar. Mesela bugün bir cep telefonu en az 30 bin-50 bin lira. Öyle olunca kiralama cazip olmaya başladı. Yeni jenerasyon da ‘en azından kiralarım teknolojim eskimez’ diyor. Bu git gide yaygınlaşıyor.”
“Eğitim dönemiyle ciddi artış var”
Okulların açılmasının kiralamayı çok hareketlendirdiğini söyleyen Sinan Ventura, “Eğitimi destekleyecek materyallerde, yani okuma tabletleri, bilgisayarlar, cep telefonu, akıllı tahtalar ve barkovizyonlarda çok hızlandı. Okullar da laboratuvarda kullanılacak ekipmanları kiralıyorlar. Okulların açılması hacmi yüzde 40 artırdı. Bizim son 4 ayımızda, ilk 8 ayın 2 katı ciro beklentimiz var” dedi.
“Ağırlık 20-40 yaş arasında”
Kiralama yapan müşteri kitlesinin ağırlıklı 20-40 yaş aralığında olduğunu söyleyen Ventura, yeni evlenecekler, üniversiteden yeni mezunlar ve öğrencilerin çok fazla kiralama talebi olduğunu açıkladı. Klinik açacak yeni mezun hekimlerin akıllı koltuk, röntgen ve tomografi cihazı; bazı küçük esnafın da motosiklet, scooter, klima ve televizyon kiraladığını söyleyen Ventura, toplam 4 bin çeşitte 50 bin cihazın kiralama yapıldığına işaret ederek, “Bu yıl 600 milyon TL ciro bekliyoruz. Kiraladığımız ürün hacminin 1 milyar TL olmasını bekliyoruz. 150 markayla iş birliği yapıyoruz” dedi. Ventura, kurulduklarından bu yana her yıl ortalama 5 kat büyüdüklerini söyledi.
Yeni iş modellerine yatırımcı iştahı yüksek
Bu arada, enflasyonist ortamında ticarete hızla dönüşüm iş modellerine yatırımcı iştahı da yüksek. Bu kapsamda Kiralarsın, TIBAS Ventures liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 900 bin dolarlık tohum yatırım alırken, yatırım turunun diğer katılımcılara arasında Arya VC ve QNBEYOND Ventures yer aldı. Yerli girişim Kiralabunu ise geçtiğimiz yıllarda 200 milyon TL değerleme üzerinden 24 milyon TL yatırım almıştı.
Günlüğü 450 liraya topuklu ayakkabı, 150 liraya bileklik
Hızlı yükselen fiyatların da etkisiyle kiralamaya talep artarken, online üzerinden markalı ürünlerin kiralamasını yapan onlarca platform dikkat çekiyor. Bu ürünler arasında aylık 370 liraya yoğurt makinesi, 325 liraya şarjlı el süpürgesi, 480 liraya saç düzleştiriciler, 240 liraya saç kurutma makineleri, 470 liraya akıllı robot süpürgeler480 liraya sanal oyun gözlükleri de yer alıyor. Kıyafet ve ayakkabı kategorisi de dikkat çekici. Bu platformlarda günlüğü 450 liradan başlayan topuklu ayakkabılar, 4 günlüğü bin liradan başlayıp 8 bin 500 liraya çıkan lüks gece çantaları, 1.200 liraya küpeler, haftalığı 200 lira olan spor ayakkabılar, 150 liraya bileklikler, 4 günlüğü 1.500 liradan başlayan gece elbiseleri de bulunuyor.
“Şirketlerin çalışanlarına cihaz talebi arttı”
Kiralarsın Kurucu Ortağı ve CEO’su Başak Baykan, elektronik ve bebek bakım ürünleri kiralaması yaptıklarını söyledi. Kiralamada birkaç motivasyon gördüklerini ve satan alma fiyatlarının çok arttığına işaret eden Baykan, “O nedenle tüketiciler, ’yüksek bedel ödemeden önce emin olmam lazım’ diyorlar. Örneğin ‘bir telefona 140- 150 bin lira vermek yerine, 12 ay kiralarım, yeni modeli çıkınca da ona geçerim’ düşüncesi çok yüksek. En popüler ürünlerin başına cep telefonu geliyor, sonra laptop, tablet, robot süpürgeler, oyun konsolları var. Güzellik bakım ürünlerinde saç düzleştirici, epilasyon cihazları, hava temizleyiciler, yürüyüş bantları geliyor” diye konuştu. Şirketlerin de talepleri olduğunu ve çalışanları için cihaz kiralaması yaptığını söyleyen Baykan, “Çünkü satın almak istese en az 2 milyon lira harcaması gerekecek. Halbuki kiraladığında daha düşük bedel ödemiş oluyorlar” dedi.
İş modelini İngiltere ve Galler’e de taşıdı
En yüksek talebin alım gücü düşmüş, ancak hayat standardını korumak isteyen gruptan geldiğine işaret eden Baykan, “Çünkü bu gelir grupları, ufak bir çocuğu varsa bir playstationu karne hedeyi olarak kiralayıp vermek istiyor” dedi. Baykan, 25-40 yaş aralığının daha fazla kiralama yaptığını söyledi. Kiralamayı İngiltere ve Galler’de de kendi isimleriyle yaptıklarını açıklayan Baykan, “Oradaki markamızın adı Rundle. O da yüzde 100 bizim şirketimiz. Ancak oradaki motivasyon daha sürdürülebilirlik odaklı. İnsanlar atık çıkartmak istemiyor. Oralarda da güzel bir pazar var” diye konuştu.