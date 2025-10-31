Gebze tesisi ve yeşil dönüşümle yeni bir dönemin kapısını aralıyor

Referans Holding Yöne­tim Kurulu Başkanı Yu­suf Bakioğlu, holdingin 2025 yılı yatırım stratejileri, bü­yüme hedefleri, sürdürülebilir­lik ve dijital dönüşüm projeleri ile çalışan bağlılığı uygulamala­rını detaylı şekilde anlattı. Ba­kioğlu, holdingin özellikle gıda, enerji, çevre teknolojileri ve en­düstriyel hizmetler alanlarında büyümeyi sürdürmeyi hedefle­diğini vurguladı.

Yeni dönemde katma değeri yüksek üretim mo­dellerine odaklanıp, sürdürüle­bilir yatırımlarla güçlenmenin büyüme stratejilerinin merke­zinde yer aldığının altını çizen Bakioğlu, “İnovasyon ve verim­lilik odaklı projeler önceliğimiz olacak. Dijitalleşme, yeşil dönü­şüm ve çalışan gelişimi, stratejik yol haritamızın temelini oluştu­ruyor” dedi.

Gebze’de endüstriyel mutfak çözümleri sunacak

Yusuf Bakioğlu, Gebze’de faa­liyete geçen yeni üretim tesisi­nin, yemek sektöründe artan iç pazar talebini karşılamak, üre­tim kapasitesini artırmak ve operasyonel verimliliği güçlen­dirmek amacıyla devreye alın­dığını söyledi. Modern teknoloji altyapısı ile donatılan tesis, ha­zır yemek üretimi ve endüstriyel mutfak çözümleri sunacağı bil­gisini veren Bakioğlu, “Bu yatı­rım ile kurumsal yemek hizmeti veren firmalar, kamu kurumla­rı, eğitim ve sağlık kuruluşları ile endüstriyel üretim tesislerine yönelik çözümler sunmayı he­defliyoruz. Gebze tesisimiz, lo­jistik avantajı yüksek bir lokas­yonda güçlü bir dağıtım ağı oluş­turmamıza olanak sağlıyor. Böylece müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunabiliyoruz” diye ko­nuştu.

“Çevre dostu üretim anlayışıyla ilerliyoruz”

Holdingin sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yusuf Bakioğlu, şöyle de­vam etti: “Üretim tesislerimizde enerji verimliliğini artıran oto­masyon sistemleri, atık su geri kazanım projeleri, evsel atıklar­dan kompost üretimi ve yenile­nebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi kullanımı önce­likli uygulamalarımız arasında yer alıyor. Hedefimiz, her yatırı­mımızda sadece ekonomik değil, ekolojik ve sosyal sürdürülebi­lirliği de gözeten bir üretim kül­türü oluşturmak.”

Dijital dönüşüm uygulamala­rı hakkında da bilgi veren Baki­oğlu, “Verimliliği artırmak ama­cıyla veri analitiği ve yapay zekâ destekli üretim izleme sistem­leri, otomatik kalite kontrol me­kanizmaları ve karbon ayak izi takip yazılımları hayata geçiril­di. Bu sayede hem operasyonel performansımız hem de çevre­sel sürdürülebilirlik açısından ölçülebilir kazanımlar sağladık” dedi.

Türkiye’nin sanayi altyapısın­da yaşanan dönüşümün üretici firmaların tedarik zinciri strate­jilerini etkilediğini belirten Ba­kioğlu, Referans Holding’in bu sürece uyum sağlamak için attığı adımları şöyle açıkladı: “Küresel tedarik zincirinde yaşanan de­ğişimlere uyum sağlamak ama­cıyla yerli tedarikçi ağımızı güç­lendirdik, lojistik optimizasyon projeleri başlattık ve risk temel­li tedarik yönetimi modellerini uyguladık. Bu sayede operasyo­nel esnekliği artırdık, maliyet et­kinliği sağladık ve müşteri talep­lerine daha hızlı yanıt verebilen bir yapı oluşturduk.”

“Mevcut bölgelerdeki payımızı arttıracağız”

Yusuf Bakioğlu, ihracat pazar­ları ve Türkiye iç pazarıyla ilgili planlarını da paylaştı: “2025 yı­lında Türkiye iç pazarında bü­yüme hedeflerimizi sürdürüyo­ruz. Mevcut bölgelerdeki pazar payımızı artırmayı ve yeni şehir­lerdeki satış ve dağıtım ağımı­zı genişletmeyi planlıyoruz. Bu strateji ile hem operasyonel ve­rimliliğimizi artırmayı hem de müşterilerimize daha yakın ol­mayı hedefliyoruz.”

Referans Holding’in güçlü bir kurumsal kültür oluşturmak ve çalışan bağlılığını artırmak için hayata geçirdiği uygulama­lar hakkında ise Yusuf Bakioğ­lu şunları söyledi: “Liderlik ge­lişim programları, performans ve ödüllendirme sistemleri, es­nek çalışma modelleri, kurum içi iletişim platformları ve sos­yal etkinlikler, çalışanlarımızın motivasyonunu ve verimliliğini destekleyen araçlar olarak öne çıkıyor. ‘Birlikte Başarırız’ ilkesi doğrultusunda ekip ruhu ve or­tak hedef bilinci sürekli olarak güçlendiriliyor.”

“Kaynakları etkin şekilde kullanıyoruz”

Tasarruf ve sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında bilgiler veren Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu, “Üretim süreçlerinde enerji verimliliğini ve temiz enerji kullanımı önceliğimiz arasında. 420 adet güneş panelimizle yılda yaklaşık 340 bin kWh temiz enerji üretiyor, 189 bin kilogram karbon salımını önlüyoruz. Su ve enerji tasarrufu konusunda çalışanlarımız bilinçlendiriliyor, toplantı modelleri ve süreç iyileştirmeleri ile kaynaklar etkin kullanılıyor. Sosyal sorumluluk projeleri ve yerel üretici destek programlarıyla doğaya ve topluma duyarlı bir yaklaşım sergiliyoruz. Hem çalışanlarımız hem de iş ortaklarımız ile birlikte tasarruf ve verimlilik kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.