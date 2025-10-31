Gebze tesisi ve yeşil dönüşümle yeni bir dönemin kapısını aralıyor
Bursa’da gıda üretimi ve hizmetlerinden enerji ve çevre teknolojilerine, endüstriyel hizmetlerden lojistik ve sürdürülebilir projelere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Referans Holding, çalışma alanını Gebze’de faaliyete geçen yeni tesisiyle daha da genişletmesine ilave yeşil dönüşüm çalışmalarıyla da yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu, holdingin 2025 yılı yatırım stratejileri, büyüme hedefleri, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm projeleri ile çalışan bağlılığı uygulamalarını detaylı şekilde anlattı. Bakioğlu, holdingin özellikle gıda, enerji, çevre teknolojileri ve endüstriyel hizmetler alanlarında büyümeyi sürdürmeyi hedeflediğini vurguladı.
Yeni dönemde katma değeri yüksek üretim modellerine odaklanıp, sürdürülebilir yatırımlarla güçlenmenin büyüme stratejilerinin merkezinde yer aldığının altını çizen Bakioğlu, “İnovasyon ve verimlilik odaklı projeler önceliğimiz olacak. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve çalışan gelişimi, stratejik yol haritamızın temelini oluşturuyor” dedi.
Gebze’de endüstriyel mutfak çözümleri sunacak
Yusuf Bakioğlu, Gebze’de faaliyete geçen yeni üretim tesisinin, yemek sektöründe artan iç pazar talebini karşılamak, üretim kapasitesini artırmak ve operasyonel verimliliği güçlendirmek amacıyla devreye alındığını söyledi. Modern teknoloji altyapısı ile donatılan tesis, hazır yemek üretimi ve endüstriyel mutfak çözümleri sunacağı bilgisini veren Bakioğlu, “Bu yatırım ile kurumsal yemek hizmeti veren firmalar, kamu kurumları, eğitim ve sağlık kuruluşları ile endüstriyel üretim tesislerine yönelik çözümler sunmayı hedefliyoruz. Gebze tesisimiz, lojistik avantajı yüksek bir lokasyonda güçlü bir dağıtım ağı oluşturmamıza olanak sağlıyor. Böylece müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunabiliyoruz” diye konuştu.
“Çevre dostu üretim anlayışıyla ilerliyoruz”
Holdingin sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yusuf Bakioğlu, şöyle devam etti: “Üretim tesislerimizde enerji verimliliğini artıran otomasyon sistemleri, atık su geri kazanım projeleri, evsel atıklardan kompost üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi kullanımı öncelikli uygulamalarımız arasında yer alıyor. Hedefimiz, her yatırımımızda sadece ekonomik değil, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliği de gözeten bir üretim kültürü oluşturmak.”
Dijital dönüşüm uygulamaları hakkında da bilgi veren Bakioğlu, “Verimliliği artırmak amacıyla veri analitiği ve yapay zekâ destekli üretim izleme sistemleri, otomatik kalite kontrol mekanizmaları ve karbon ayak izi takip yazılımları hayata geçirildi. Bu sayede hem operasyonel performansımız hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından ölçülebilir kazanımlar sağladık” dedi.
Türkiye’nin sanayi altyapısında yaşanan dönüşümün üretici firmaların tedarik zinciri stratejilerini etkilediğini belirten Bakioğlu, Referans Holding’in bu sürece uyum sağlamak için attığı adımları şöyle açıkladı: “Küresel tedarik zincirinde yaşanan değişimlere uyum sağlamak amacıyla yerli tedarikçi ağımızı güçlendirdik, lojistik optimizasyon projeleri başlattık ve risk temelli tedarik yönetimi modellerini uyguladık. Bu sayede operasyonel esnekliği artırdık, maliyet etkinliği sağladık ve müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verebilen bir yapı oluşturduk.”
“Mevcut bölgelerdeki payımızı arttıracağız”
Yusuf Bakioğlu, ihracat pazarları ve Türkiye iç pazarıyla ilgili planlarını da paylaştı: “2025 yılında Türkiye iç pazarında büyüme hedeflerimizi sürdürüyoruz. Mevcut bölgelerdeki pazar payımızı artırmayı ve yeni şehirlerdeki satış ve dağıtım ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. Bu strateji ile hem operasyonel verimliliğimizi artırmayı hem de müşterilerimize daha yakın olmayı hedefliyoruz.”
Referans Holding’in güçlü bir kurumsal kültür oluşturmak ve çalışan bağlılığını artırmak için hayata geçirdiği uygulamalar hakkında ise Yusuf Bakioğlu şunları söyledi: “Liderlik gelişim programları, performans ve ödüllendirme sistemleri, esnek çalışma modelleri, kurum içi iletişim platformları ve sosyal etkinlikler, çalışanlarımızın motivasyonunu ve verimliliğini destekleyen araçlar olarak öne çıkıyor. ‘Birlikte Başarırız’ ilkesi doğrultusunda ekip ruhu ve ortak hedef bilinci sürekli olarak güçlendiriliyor.”
“Kaynakları etkin şekilde kullanıyoruz”
Tasarruf ve sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında bilgiler veren Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu, “Üretim süreçlerinde enerji verimliliğini ve temiz enerji kullanımı önceliğimiz arasında. 420 adet güneş panelimizle yılda yaklaşık 340 bin kWh temiz enerji üretiyor, 189 bin kilogram karbon salımını önlüyoruz. Su ve enerji tasarrufu konusunda çalışanlarımız bilinçlendiriliyor, toplantı modelleri ve süreç iyileştirmeleri ile kaynaklar etkin kullanılıyor. Sosyal sorumluluk projeleri ve yerel üretici destek programlarıyla doğaya ve topluma duyarlı bir yaklaşım sergiliyoruz. Hem çalışanlarımız hem de iş ortaklarımız ile birlikte tasarruf ve verimlilik kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.