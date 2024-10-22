“Gelirimizin yüzde 50’sini ihracattan sağlayacağız”

Sevilay ÇOBAN

RO­KETSAN PUSU, LG-155 La­zer Güdümlü Topçu Mühim­matı ve Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Füze Sis­temi L-OMTAS ilk kez SAHA EXPO’da sergilenecek.

Ro­ketsan Genel Müdürü Murat İkinci, geliştirdikleri son tek­noloji ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılı­ğına ve gücüne güç katarken dünyanın dört bir yanına ger­çekleştirdikleri ihracatla da Türkiye’ye önemli kazanım­lar sağladıklarını söyledi.

"Savunma sanayi ihracatı 25 milyar dolara çıkabilir"

Roketsan’ın gelirlerinin %35 ile %40 arasındaki kıs­mının ihracat kaynaklı oldu­ğunu söyleyen İkinci, önü­müzdeki döneme dair hedef­lerini şu sözlerle ifade etti; “Önümüzdeki yıl hedefimiz bu oranı %50'ye çıkartmak.

Uluslararası alandaki geliş­meler ülkelerin silahlanma politikalarına da direkt yansı­yor. Türkiye için ciddi bir fır­sat ortaya koyuyor. Türk sa­vunma sanayinin ihracatını 10 milyar dolarlar seviyesin­den 25 milyar dolarlara çıkar­ma potansiyeli var. Bu hede­fe çok uzak değiliz. Roketsan olarak biz de ihracat konu­sundaki en başarılı savunma şirketlerinden biriyiz.”

"Tedarikte Avrupa ve ABD’den daha iyiyiz"

Roketsan’ı en güçlü yönle­rinden bir tanesinin sağlam bir tedarik zinciri olduğuna dikkat çeken İkinci, “Savun­ma sanayinde sadece bize ça­lışan binden fazla firma var. Bunlar Avrupa da dâhil olmak üzere dünyada aslında en iyi durumda olan tedarik zinciri­ni oluşturuyorlar.

En son Uk­rayna Savaşı'nın başlarından itibaren gördüğümüz nokta; Avrupa'nın savunma sanayi anlamındaki tedarik zinciri çok atıl kalmış, çözüm sun­maktan çok uzak. Aynı şekil­de ABD'nin tedarik zincirinin ve alt üreticilerinin de çok iyi bir durumda olmadığını gö­rüyoruz. Bu anlamda Türk sa­vunma sanayini destekleyen küçük ve orta ölçekli tedarik zincirimiz gerçekten çok ye­tenekli ve dinamik bir şekilde çözüm üretebiliyor” dedi.