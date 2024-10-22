“Gelirimizin yüzde 50’sini ihracattan sağlayacağız”
Milli Teknoloji Hamlesi’nin öncü firmalarından biri olan Roketsan, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO öncesinde düzenlediği basın toplantısında üç yeni ürününü ilk kez tanıttı.
Sevilay ÇOBAN
ROKETSAN PUSU, LG-155 Lazer Güdümlü Topçu Mühimmatı ve Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Füze Sistemi L-OMTAS ilk kez SAHA EXPO’da sergilenecek.
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, geliştirdikleri son teknoloji ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığına ve gücüne güç katarken dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdikleri ihracatla da Türkiye’ye önemli kazanımlar sağladıklarını söyledi.
"Savunma sanayi ihracatı 25 milyar dolara çıkabilir"
Roketsan’ın gelirlerinin %35 ile %40 arasındaki kısmının ihracat kaynaklı olduğunu söyleyen İkinci, önümüzdeki döneme dair hedeflerini şu sözlerle ifade etti; “Önümüzdeki yıl hedefimiz bu oranı %50'ye çıkartmak.
Uluslararası alandaki gelişmeler ülkelerin silahlanma politikalarına da direkt yansıyor. Türkiye için ciddi bir fırsat ortaya koyuyor. Türk savunma sanayinin ihracatını 10 milyar dolarlar seviyesinden 25 milyar dolarlara çıkarma potansiyeli var. Bu hedefe çok uzak değiliz. Roketsan olarak biz de ihracat konusundaki en başarılı savunma şirketlerinden biriyiz.”
"Tedarikte Avrupa ve ABD’den daha iyiyiz"
Roketsan’ı en güçlü yönlerinden bir tanesinin sağlam bir tedarik zinciri olduğuna dikkat çeken İkinci, “Savunma sanayinde sadece bize çalışan binden fazla firma var. Bunlar Avrupa da dâhil olmak üzere dünyada aslında en iyi durumda olan tedarik zincirini oluşturuyorlar.
En son Ukrayna Savaşı'nın başlarından itibaren gördüğümüz nokta; Avrupa'nın savunma sanayi anlamındaki tedarik zinciri çok atıl kalmış, çözüm sunmaktan çok uzak. Aynı şekilde ABD'nin tedarik zincirinin ve alt üreticilerinin de çok iyi bir durumda olmadığını görüyoruz. Bu anlamda Türk savunma sanayini destekleyen küçük ve orta ölçekli tedarik zincirimiz gerçekten çok yetenekli ve dinamik bir şekilde çözüm üretebiliyor” dedi.