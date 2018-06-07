Geri dönen Rus turist alışverişte umut oldu

07 Haziran 2018

İREM ÇETİNGÖZ

Türkiye’ye geri dönen Ruslar turizm sektörünün yanı sıra perakende sektörünü de hareketlendirdi. Şimdiden Osmanbey, Laleli ve Zeytinburnu’nda esnafın umutlandığını belirten sektör temsilcileri, asıl canlılığın yaz alışverişiyle olacağını söylüyorlar. Ayrıca Rusya’ya çalışan birçok firmanın da üretimlerinde geçen yıllara göre yüzde 100 artış dikkat çekiyor. Osmanbey, Laleli ve Zeytinburnu gibi yerler için Rusya’nın önemli pazar olduğunu belirten sektör temsilcileri, Rusya’daki ekonomik krizle yaşadıkları iş kaybını telafi etmeye başladıklarını, Türkiye-Rusya arasındaki sıcak ilişkilerin de ticarete olumlu yansıdığını kaydediyor.

Konuyla ilgili DÜNYA’ya açıklamada bulunan Migiboy Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, yurtdışından gelenlerin yaptığı alışverişlerde Rusların payının %5’ten 30’a çıktığını söyledi. Canpolat, altı ay içinde bu rakamın %50’leri bulacağına dikkat çekti.

Rusça bilen eleman aranıyor

“Yurtdışından gelen turistlerin yaptığı alışveriş perakende sektörünü ayakta tutuyor” diyen Canpolat, şu anda Osmanbey ve Laleli’de alışverişin hareketlendiğini kaydederek, iç piyasadaki eksikliği Rus ve Arap turistlerle kapattıklarını anlattı. Ayrıca Canpolat, Rus müşterilere hizmet verecek Rusça bilen eleman ihtiyacından dolayı firmaların ilan verdiğine işaret etti.

‘Kapasitesini ikiye katlayan var’

İlk beş ayda Rusya’ya deri ihracatında %80 artış yaşandığını belirten İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, “60 milyon dolarlardan 110 milyon dolara çıktık. Ruslar Türkiye’den en çok deri alıyor. Rusya’ya çalışan birçok firma üretimlerini geçtiğimiz yıla göre %100 artırdı. Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında yaptığımız ihracatı bu yıl beşinci ayda yakaladık” dedi. Zeytinburnu’nda yeni dükkan açılma söz konusu olmadığına da dikkat çeken Şenocak, yüzde 10-20-30 kapasiteyle çalışan firmaların şu anda yüzde 50- 60-70’e çıktığını ancak yüzde 100 kapasiteye ulaşılması halinde yeni firmaların doğacağını söyledi.

‘Kayıtlı ihracatımız 1.5 milyar dolar’

Rusya’nın Osmanbey’deki üreticiler için önemli pazar olduğunu söyleyen Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) Başkanı Rıdvan Kandağ, son yapılan ikili görüşmelerin ticarete iyi yansımaya başladığını kaydetti. Osmanbey’in Ortadoğu ve Rusya bavul ticaretiyle domine olduğunu aktaran Kandağ, “Bölgemizden 1.5 milyar dolar kayıtlı ihracat var. Bunun %62’si AB ülkelerine, geri kalanı ise Ortadoğu ve Rusya. İlk 3 ayda büyük yükselme görülmedi ama yaz alışverişiyle beraber gelmeye başladılar. Her geçen gün artacak” dedi. Kandağ, ayrıca son zamanlarda yeni açılan iş yerlerinden doğan ihtiyaçlardan ve satışın getirdiği güvenden ötürü Arapça ve Rusça bilen eleman istihdamında artış olduğunu anlattı.

"Rusların kredi kartı harcamalarındaki payı yüzde 123 arttı"

Yurtdışından gelen turistler kredi kartı alışverişleriyle dikkat çekiyor. Mastercard, Türkiye’ye gelen turistlerin harcama verilerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Buna göre, kart kullananların yüzde 20’si Almanlar, yüzde 9’u Hollandalılar, yüzde 8’i ise Suudi Arabistan, Rus ve İngilizler oldu. Yabancı kartların Türkiye’de kullanımı yılın ilk çeyreğinde dolar bazında yüzde 22 arttı. Araştırmada Türkiye’de kişi başına en çok turist harcamalarına bakıldığında Suudi Arabistanlı turistler, kişi başına 1200 dolar, Almanlar, 900 dolar ve Ruslarda 600 dolar harcadı. Suudi Arabistanlılar ağırlıkla kuyum ve tekstil harcaması yaptılar. Almanların harcamaları yemek ve içmekte yoğunlaşırken bir miktar da kuyumcu harcamaları oldu. İngilizler, sadece yeme-içme ve eğlence gibi alanlarda kartlarını kullandılar. Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, yabancı kartlarla yapılan harcamalarda 5 ülkenin öne çıktığını belirterek şunları söyledi: “Bu kartları kimler kullanıyor diye baktık. Gördük ki Alman turistler geri dönmüş. Türkiye’de yabancı kart kullananların yüzde 20’si Almanlar çıktı. Bir önceki yıla göre yüzde 52’lik düşüş vardı. Şimdi bu düşüş kapanıp, artışa geçti. Hollanda’nın payı yüzde 9. Suudi Arabistanlı turistlerin payı yüzde 8. Ruslar geri döndü ve yüzde 8’lik paya ulaştı. Ancak Rusların payı bir önceki yıla göre yüzde 123 arttı. İngilizlerin payı ise yüzde ise yüzde 8.”