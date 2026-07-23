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GES’te yatırım kararını, verimlilik kadar uzun vadeli performans ve garantiler de etkiliyor

Güneş paneli üreticisi Kı­vanç Enerji, dünyanın ön­de gelen reasürans kuruluşla­rından Munich Re’nin “Per­formance Warranty Partner” ağına katılarak ürün perfor­mansına yönelik uluslarara­sı garanti ekosistemine dahil oldu.

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GES’te yatırım kararını, verimlilik kadar uzun vadeli performans ve garantiler de etkiliyor

Kıvanç Enerji Direktörü Evrim Ayana, güneş enerjisi sektöründe yatırım kararları­nın artık yalnızca panel verim­liliğine değil, ürünlerin uzun vadeli performansına ve ga­ranti mekanizmalarına da bağ­lı olarak şekillendiğini söyledi.

Munich Re ile gerçekleştirilen iş birliğinin, şirketin üretim kalitesi ve kalite yönetim sis­teminin uluslararası ölçek­te desteklenmesi açısından önemli bir kilometre taşı ol­duğunu belirten Ayana, bunun özellikle finans kuruluşları, yatırım fonları ve EPC şirket­leri nezdinde ürünlerine olan güveni güçlendireceğini ifade etti. Ayana, “Müşterilerimize yüksek verim ve uzun vadeli performans güvencesi garan­tisi veriyoruz. GES projelerin­de bizleri tercih eden firmala­rımız artık bu ekosistemin bir parçası olarak yatırımlarını hayata geçirecekler” dedi.

“YZ destekli üretimle verimlilik artırılıyor”

2023 yılında devreye alı­nan ileri teknoloji üretim te­sisinde yıllık 1,2 GW panel üretim kapasitesine ulaştık­larını belirten Ayana, üre­tim süreçlerinde yapay zekâ (YZ) destekli kalite kontrol sistemlerinden yararlanıldı­ğını söyledi. Otomasyon ağır­lıklı üretim modeli sayesinde insan kaynaklı hata oranları­nın önemli ölçüde azaltıldı­ğını ifade eden Ayana, bu ya­pının ürün kalitesi ve üretim verimliliğini sürdürülebilir biçimde artırdığını kaydetti.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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