GES’te yatırım kararını, verimlilik kadar uzun vadeli performans ve garantiler de etkiliyor
Güneş paneli üreticisi Kıvanç Enerji, dünyanın önde gelen reasürans kuruluşlarından Munich Re’nin “Performance Warranty Partner” ağına katılarak ürün performansına yönelik uluslararası garanti ekosistemine dahil oldu.
Kıvanç Enerji Direktörü Evrim Ayana, güneş enerjisi sektöründe yatırım kararlarının artık yalnızca panel verimliliğine değil, ürünlerin uzun vadeli performansına ve garanti mekanizmalarına da bağlı olarak şekillendiğini söyledi.
Munich Re ile gerçekleştirilen iş birliğinin, şirketin üretim kalitesi ve kalite yönetim sisteminin uluslararası ölçekte desteklenmesi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Ayana, bunun özellikle finans kuruluşları, yatırım fonları ve EPC şirketleri nezdinde ürünlerine olan güveni güçlendireceğini ifade etti. Ayana, “Müşterilerimize yüksek verim ve uzun vadeli performans güvencesi garantisi veriyoruz. GES projelerinde bizleri tercih eden firmalarımız artık bu ekosistemin bir parçası olarak yatırımlarını hayata geçirecekler” dedi.
“YZ destekli üretimle verimlilik artırılıyor”
2023 yılında devreye alınan ileri teknoloji üretim tesisinde yıllık 1,2 GW panel üretim kapasitesine ulaştıklarını belirten Ayana, üretim süreçlerinde yapay zekâ (YZ) destekli kalite kontrol sistemlerinden yararlanıldığını söyledi. Otomasyon ağırlıklı üretim modeli sayesinde insan kaynaklı hata oranlarının önemli ölçüde azaltıldığını ifade eden Ayana, bu yapının ürün kalitesi ve üretim verimliliğini sürdürülebilir biçimde artırdığını kaydetti.