Veliler, peşinatlar yanmasın istiyor

Recep ERÇİN

Özel okulların erken ka­yıtta aldıkları peşina­ta velilerden itiraz gel­di. DÜNYA Gazetesi’ne ulaşan veliler, yeni eğitim sezonunun resmi kayıt dönemi açılmadan yapılan erken kayıtlarda alınan peşinatın, herhangi bir neden­le öğrencinin başka okula git­mesi durumunda iade edilme­mesinden şikayet etti. Bilindiği üzere Türkiye’de eğitim-öğre­tim sezonu eylül ayında başlı­yor. Ağustos ayı ise kayıt süreç­leri ile geçiyor.

Fakat birçok ve­li, ocak ayından başlamak üzere temmuz ayına kadar geçen sü­reçte erken kayıt dönemi kam­panyalarından yararlanmak için çocuklarını ya devam ettik­leri özel okula ya da yeni nakil olacakları özel okula kayıt etti­riyor. Bu süreçte okulun yıllık bedelinin yüzde 10-15’i kadar bir peşin ücret alınıyor. Öğren­cinin sınavla öğrenci alan dev­let okuluna gitmesi veya ailenin şehir değiştirmesi gibi haller dı­şında, erken kayda rağmen bu okula devam edilmemesi halin­de ödenen yıllık ücretin yüzde 10’u tutarındaki bedel ceza ola­rak yansıtılıp veliye iade edil­miyor.

Veliler, çok erken yapılan kayıtlar sayesinde her ne kadar avantajlı fiyatlar elde edilse de bazen zorunlu haller dışında da öğrencinin özel durumu veya ai­levi nedenlerle okul değiştirme­sinin gerekebildiğini, bu yüzden özel öğretim kurumları yönet­meliğinde düzenleme yapılma­sını, ödenen peşinatların belli bir süre gözetilerek iadesine im­kan sağlanmasını talep ettiler. DÜNYA Gazetesi’ne açıklama yapan Tüketici Konfederasyo­nu (TÜKONFED) Başkanı Ay­dın Ağaoğlu, “Özel okul velileri hukuken ‘Tüketici’ sıfatını taşı­maktadır ve okul ile uyuşmaz­lık halinde tüketici kanunu hü­kümleri kapsamında yargı süre­ci işletilir. Okuldan kaydı alınan öğrencilerin yerine yeni öğren­ci kaydı yapılması halinde, özel okul açısından hukukta ‘Sebep­siz Zenginleşme’ olarak nitele­nen haksız bir kazanç doğmuş olmaktadır.

Örneğin nisan ayın­da yapılan bir erken kayıt sonra­sı öğrencinin haziran veya tem­muz ayında başka bir özel okula gitmesi halinde, daha önce kayıt yaptırdığı okulun eylüle kadar onun yerine yeni öğrenci alabil­me imkanı olduğundan bu ücre­tin iadesi gerekir. Bize göre, er­ken kayıt ücretinin geri alına­mama halinin eğitim öğretim sezonunun başlamasına ‘Bir ay kala’ şeklinde düzenlenmesi ye­rinde olacaktır” diye konuştu.

“İstisna sınavla öğrenci alan okullar”

Konuya ilişkin DÜNYA’ya bil­gi veren Av. İbrahim Halil De­vecioğlu, “20 Mart 2012'de Res­mi Gazete’de yayınlanan ‘Mil­li Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ 5. Bö­lümünde ücret iadesi başlığı al­tında düzenlenen 56. madde ve­liler ile özel okullar arasındaki ücret iadesine dair tartışmalara çözüm getirmektedir.

Yönetme­liğin 56. maddesinin 3. fıkrası­nın a bendi uyarınca, öğretim yı­lı başlamadan okuldan ayrılan­lardan en fazla yıllık öğrenim ücretinin yüzde 10’u kadar ke­sinti yapılabilir. Geri kalan yıllık öğrenim ücretinin tamamının iade edilmesi gerekir. Bu kuralın en önemli istisnası yine madde­de zikredilen, sınavla öğrenci alan resmi okulların 9. sınıfına kayıt olma halidir. Bu durumda özel okul eğitim bedelinin tama­mını, kesinti yapmaksızın iade etmek zorundadır.

Öğretim yılı başladıktan sonra okuldan ay­rılma durumunda ise bu yüzde 10’luk kesintiye ek olarak öğ­rencinin öğrenim gördüğü gün­lere göre hesaplanacak bir bedel talep edilebilir. Öğrenim ücre­tini ders saati olarak belirleyen kurumlarda ise bu hesap saatlik yapılacaktır. Yönetmelik uya­rınca kurumlar tarafından ücret iadesinde bunlardan daha fazla bir kesinti yapılamaz” dedi.

Hangi durumda hakem heyetine başvurulabilir?

“56. maddenin 4. fıkrası uyarınca bedel iadesinin bir ay içinde verilmesi zorunludur” bilgisini paylaşan Devecioğlu, şunları aktardı: “Önemle belirtmek gerekir ki, vaat edilen eğitimin sunulmaması, sözleşmenin tek taraflı fahiş bir şekilde değiştirilmesi gibi haklı fesih sayılabilecek hâllerde yine hiçbir kesinti yapılmaksızın ödenen öğrenim bedelinin iade edilmesi gerekir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne aykırı olarak yapılan fazla kesinti bedelinin 186 bin Türk lirasını aşmadığı durumlarda velilerin tüketici hakem heyetine başvurma hakkı vardır. Bu noktada şunun altını çizmek gerekir, tüketici hakem heyetine başvuru sınırının aşılıp aşılmadığı haksızca kesilen iade bedeli üzerinden hesaplanır.

Yani tüm sözleşme bedeli değil, haksız bir şekilde eksik iade edilen bedel miktarının 186 bin TL’den az olması tüketici hakem heyetine başvuru için yeterlidir. Velilerin bir diğer hakkı ise anayasal güvence altındaki dilekçe hakkıdır. Açıkça yönetmeliğe ve hakkaniyete aykırı hareket eden öğretim kurumlarını Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayet edebilirler.”