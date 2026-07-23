İstanbul’da ortalama kira 44 bin 332 lira
Türkiye genelinde 100 metrekare bir evin ortalama kirası bu yıl ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,27 artışla enflasyonla yakın seyretti. İstanbul'da ise bu artış yüzde 45,2 olarak gerçekleşti. Mega şehir, ortalama 44 bin 332 TL kira, 8,7 milyon TL konut fiyatıyla zirvede.
Hamide HANGÜL
Pandemi sürecinde hızla artan ve talep dalgasıyla zirveye tırmanan konut kiralarındaki artış oranı, bu yıl ikinci çeyrekte ülke ortalamasında enflasyona yakın bir görünüm sergiledi.
İstanbul ise hızlı yükseliş gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) değerlemesi yapılan konutların birim kiralarını açıkladı. Buna göre, bu yıl ikinci çeyrekte ülke genelinde 100 metrekare evin ortalama kira bedeli 25 bin 863 TL olarak belirlendi. Söz konusu değer, geçen yıl ikinci çeyrekte 19 bin 119 TL olmuştu.
Böylelikle ülke ortalamasında, bu yıl ikinci çeyrekte, geçen yılının aynı dönemine göre konut kiraları yüzde 35,27’lik artış hızıyla, haziranda yıllık yüzde 32,11 gelen enflasyona yakınsayan bir görünüm sergiledi. En yüksek kira değerinde İstanbul, 44 bin 332 TL’yle başı çekerken, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 45,26’lık oranla hem ülke ortalamasının, hem de enflasyonun üzerinde artış sergiledi.
En yüksek değer Marmara, Ege ve Akdeniz’de
Söz konusu dönemde Ankara’da kira değeri yüzde 33,85 artışla 23 bin 921 TL’ye, Antalya’da yüzde 25,67’lik oranla 26 bin 346 TL’ye, Muğla’da yüzde 20,34 artışla 35 bin 186 TL’ye ulaştı. En yüksek kira değerlerinin ağırlıklı Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’de yoğunlaştığı görüldü. Buna göre, Marmara’da İstanbul’un yanı sıra Çanakkale’de ortalama kira değeri 26 bin 87 TL, Balıkesir’de 24 bin 182 TL, Kırklareli’de 21 bin 904 TL, Yalova’da 21 bin 186 TL, Bursa’da 20 bin 537 TL olarak belirlendi.
Kira ortalamasında en düşük şehir Mardin
Ege ve Akdeniz’in kıyı şehirlerinden Muğla, İzmir ve Antalya’nın yanı sıra Aydın’da 24 bin 654 TL, Mersin’de 19 bin 38 TL oldu. Batı Karadeniz bölgesinde Zonguldak 22 bin 387 TL, Bartın 21 bin 815 TL, Bolu 21 bin 635 TL ve Kastamonu 14 bin 375 TL kira değeriyle öne çıktı. Kira değeri en düşük il 11 bin 100 TL ile Mardin olurken, bu şehri 11 bin 538 TL’yle Muş, 12 bin 250 TL’yle Şırnak, 12 bin 687 TL’yle Adıyaman, 12 bin 658 TL’yle Bitlis izledi.
Ortalama metrekare 52 bin TL'ye yaklaştı
TCMB, bu yılın ikinci çeyrek ortalama metrekare fiyatlarını da açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 51 bin 886 TL’ye çıktı. Böylelikle 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı yaklaşık 5 milyon 188 bin 600 TL olarak hesaplandı.
Söz konusu değer, 2025 yılı ikinci çeyreğinde 39 bin 697 TL olmuştu. Bu da 100 metrekare bir evde ortalama 3 milyon 969 bin TL’ye denk geliyor. Söz konusu iki çeyrek arasında TL değeri üzerinden hesaplandığında artış oranı yüzde 30.65 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran 2026 sonuçlarına göre ise yıllık enflasyon yüzde 32,11. Bu da konutta değer artışının enflasyonun altında kalmaya devam ettiğini gösteriyor.
İstanbul ve Muğla yarışıyor
İllere göre incelendiğinde konut değerinde İstanbul ve Muğla yarışıyor. İstanbul’da, bu yıl ilk çeyrekte 79 bin 305 TL olan ortalama konut metrekare fiyatı, ikinci çeyrekte 87 bin 301 TL’ye yükseldi. 81 il arasında en pahalı şehir oldu. Böylelikle 100 metrekare bir evin ortalama değeri de 8 milyon 730 bin 100 TL hesaplandı.
Tatilcilerin akın ettiği Muğla’da ise metrekare fiyatı 82 bin 419 TL’ye yükseldi. Ortalama 100 metrekare konut fiyatı da 8 milyon 241 bin TL’ye çıktı. Yine turizmin gözde şehirlerinden Antalya’da 100 metrekare konut fiyatı 5 milyon 750 bin TL, İzmir’de 5 milyon 648 bin 200 TL, Ankara’da 4 milyon 727 bin 600 TL, Aydın’da 4 milyon 997 bin TL, Çanakkale’de 5 milyon 275 bin TL, Balıkesir’de 4 milyon 936 bin TL olarak hesaplandı.
Yatırımın geri dönüş süresi 16,7 yıl
Söz konusu değerlerle İstanbul’da konut metrekare fiyatının ülke ortalamasından yüzde 68,2, kira bedelinin de yüzde 71,4 daha pahalı olduğu görüldü. Başka bir ifadeyle İstanbul’da kiralar, ülke ortalamasının 1,7 katı. Yatırımın geri dönüş süresi ise mevcut fiyat ve kiralara göre ülke genelinde 16.7 yıl, İstanbul’da 16,4 yılda kendini amorti ettiği hesaplandı.