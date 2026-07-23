İstanbul’da ortalama kira 44 bin 332 lira

Hamide HANGÜL

Pandemi sürecinde hız­la artan ve talep dal­gasıyla zirveye tırma­nan konut kiralarındaki artış oranı, bu yıl ikinci çeyrekte ülke ortalamasında enflasyo­na yakın bir görünüm sergile­di.

İstanbul ise hızlı yükseliş gösterdi. Türkiye Cumhuri­yet Merkez Bankası (TCMB) değerlemesi yapılan konut­ların birim kiralarını açık­ladı. Buna göre, bu yıl ikinci çeyrekte ülke genelinde 100 metrekare evin ortalama ki­ra bedeli 25 bin 863 TL ola­rak belirlendi. Söz konusu de­ğer, geçen yıl ikinci çeyrekte 19 bin 119 TL olmuştu.

Böy­lelikle ülke ortalamasında, bu yıl ikinci çeyrekte, geçen yılı­nın aynı dönemine göre konut kiraları yüzde 35,27’lik artış hızıyla, haziranda yıllık yüzde 32,11 gelen enflasyona yakın­sayan bir görünüm sergiledi. En yüksek kira değerinde İs­tanbul, 44 bin 332 TL’yle ba­şı çekerken, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 45,26’lık oranla hem ülke ortalaması­nın, hem de enflasyonun üze­rinde artış sergiledi.

En yüksek değer Marmara, Ege ve Akdeniz’de

Söz konusu dönemde Anka­ra’da kira değeri yüzde 33,85 artışla 23 bin 921 TL’ye, An­talya’da yüzde 25,67’lik oran­la 26 bin 346 TL’ye, Muğla’da yüzde 20,34 artışla 35 bin 186 TL’ye ulaştı. En yüksek kira değerlerinin ağırlıklı Marma­ra, Ege, Akdeniz ve Batı Kara­deniz’de yoğunlaştığı görüldü. Buna göre, Marmara’da İstan­bul’un yanı sıra Çanakkale’de ortalama kira değeri 26 bin 87 TL, Balıkesir’de 24 bin 182 TL, Kırklareli’de 21 bin 904 TL, Yalova’da 21 bin 186 TL, Bursa’da 20 bin 537 TL olarak belirlendi.

Kira ortalamasında en düşük şehir Mardin

Ege ve Akdeniz’in kıyı şe­hirlerinden Muğla, İzmir ve Antalya’nın yanı sıra Aydın’da 24 bin 654 TL, Mersin’de 19 bin 38 TL oldu. Batı Karade­niz bölgesinde Zonguldak 22 bin 387 TL, Bartın 21 bin 815 TL, Bolu 21 bin 635 TL ve Kas­tamonu 14 bin 375 TL kira de­ğeriyle öne çıktı. Kira değeri en düşük il 11 bin 100 TL ile Mardin olurken, bu şehri 11 bin 538 TL’yle Muş, 12 bin 250 TL’yle Şırnak, 12 bin 687 TL’y­le Adıyaman, 12 bin 658 TL’yle Bitlis izledi.

Ortalama metrekare 52 bin TL'ye yaklaştı

TCMB, bu yılın ikinci çey­rek ortalama metrekare fiyat­larını da açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ortalama ko­nut metrekare fiyatı 51 bin 886 TL’ye çıktı. Böylelikle 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı yaklaşık 5 milyon 188 bin 600 TL olarak hesaplan­dı.

Söz konusu değer, 2025 yı­lı ikinci çeyreğinde 39 bin 697 TL olmuştu. Bu da 100 metre­kare bir evde ortalama 3 mil­yon 969 bin TL’ye denk geliyor. Söz konusu iki çeyrek arasın­da TL değeri üzerinden he­saplandığında artış oranı yüz­de 30.65 oldu. Türkiye İstatis­tik Kurumu (TÜİK) Haziran 2026 sonuçlarına göre ise yıl­lık enflasyon yüzde 32,11. Bu da konutta değer artışının enf­lasyonun altında kalmaya de­vam ettiğini gösteriyor.

İstanbul ve Muğla yarışıyor

İllere göre incelendiğinde konut değerinde İstanbul ve Muğla yarışıyor. İstanbul’da, bu yıl ilk çeyrekte 79 bin 305 TL olan ortalama konut met­rekare fiyatı, ikinci çeyrekte 87 bin 301 TL’ye yükseldi. 81 il arasında en pahalı şehir ol­du. Böylelikle 100 metrekare bir evin ortalama değeri de 8 milyon 730 bin 100 TL hesap­landı.

Tatilcilerin akın ettiği Muğla’da ise metrekare fiya­tı 82 bin 419 TL’ye yükseldi. Ortalama 100 metrekare ko­nut fiyatı da 8 milyon 241 bin TL’ye çıktı. Yine turizmin göz­de şehirlerinden Antalya’da 100 metrekare konut fiyatı 5 milyon 750 bin TL, İzmir’de 5 milyon 648 bin 200 TL, Anka­ra’da 4 milyon 727 bin 600 TL, Aydın’da 4 milyon 997 bin TL, Çanakkale’de 5 milyon 275 bin TL, Balıkesir’de 4 milyon 936 bin TL olarak hesaplandı.

Yatırımın geri dönüş süresi 16,7 yıl

Söz konusu değerlerle İstanbul’da konut metrekare fiyatının ülke ortalamasından yüzde 68,2, kira bedelinin de yüzde 71,4 daha pahalı olduğu görüldü. Başka bir ifadeyle İstanbul’da kiralar, ülke ortalamasının 1,7 katı. Yatırımın geri dönüş süresi ise mevcut fiyat ve kiralara göre ülke genelinde 16.7 yıl, İstanbul’da 16,4 yılda kendini amorti ettiği hesaplandı.