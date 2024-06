Gıda sektörünün ihracat şampiyonları belli oldu

Takip Et

Birlik toplam ihracatında ilk sırayı Banvit alırken, Şen Piliç ikinci, HasTavuk ise üçüncü oldu. Paktavuk, Kemal Balıkçılık, Dardanel Önentaş, Bu Piliç, Orallar Zirai Ürünler, Fokacı Su Ürünleri ve Sahra Gıda ise toplamda en fazla yapan ihracatçı firmalar arasında yerini aldı.

Sektörel bazda bakıldığında ise Beyaz Et kategorisinin ihracat lideri Banvit olurken, Balıklar ve Su Ürünleri kategorisinde Kemal Balıkçılık, Yumurta kategorisinde PakTavuk, Süt ve Süt Ürünleri kategorisinde Ak Gıda, Kırmızı Et Ürünleri kategorisinde Rapak ve Arı Ürünleri kategorisinde Yılmaz Gıda zirvenin sahibi oldu.

Konuşmasında Türkiye’nin gıda ihracatını değerlendiren İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, son 12 aylık dönemde su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 3.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Sezer, başta Irak, Rusya, Venezuella, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye başta olmak üzere; İSHİB üyelerinin son 12 ayda 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Hedef pazarlar içinde olan Çin ve Japonya’ya ihracatın artırılması için yoğun bir tanıtım çalışması yaptıklarını kaydeden Müjdat Sezer, kanatlı ürünleri ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine açılmasını sağlamak için ise hükümetten destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmasında gıda sektöründe ihracat kısıtlamalarına da değinen İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, sektör olarak bu konunun yeniden gözden geçirilmesi için ekonomi yönetimine başvurduklarını, belirterek, “Günü birlik alınan ve hemen uygulamaya geçilen kararlar, uluslararası pazarlarda firmaları zor duruma düşürüyor. Sektörü krize sokmamak adına beklentimiz, kısıtlamanın acil olarak tümüyle kaldırılması yolunda. Eğer bu mümkün olamıyorsa en azından tüketicilerin yoğun olarak satın aldığı, zaten maliyet fiyatının da altında sunulan bütün tavuk dışındaki tüm ürünlerin kısıtlamasının acilen kaldırılması gerekmektedir” dedi.

Toplam ihracatta ilk 10 firma şunlar:

*BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.

*ŞENPİLİÇ GIDA SAN. A.Ş.

*HASTAVUK GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

*PAK TAVUK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

*KEMAL BALIKÇILIK İHRACAT LTD. ŞTİ.

*DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş.

*BUPİLİÇ ENTEGRE GIDA SAN. TİC. A.Ş.

*ORALLAR ZIRAİ ÜRÜNLER ÜRETİM PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.

*FOKACI SU ÜRÜNLERİ GIDA PAZ. NAK.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

*SAHRA GIDA İNŞ. VE TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.