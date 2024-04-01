Artan kakao fiyatları ihracatçıların gündeminde

Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları ihracatının, 2023 yılında gerçekleşen 12,4 milyar dolar büyüklüğündeki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı içinde yüzde 7'lik yere sahip olduğuna dikkat çeken TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Ahmet Tiryakioğlu, “Gıdanın hemen hemen her alanında olduğumuz gibi, firmalarımız çikolata konusunda da çok geniş bir coğrafyaya hizmet veren rekabetçi bir yapıya sahip.

Bir kilo kakao fiyatının 10 dolara ulaştığı bir ortamda çikolata üretim maliyetleri zorlayıcı oluyor” dedi. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Celal Kadooğlu ise, “Kakao fiyatlarında artışın talebin yükseldiği Ramazan Bayramı öncesine gelmesi, ürünün satış kârlılığını etkiledi.

Fiyatların artmasında arz sıkıntısının yanında, ilerleyen aylarda talebin daha da artacağını öngörerek stok yapan büyün alıcıların etkisi olduğu kesin. Mevcut üretim rakamları, fiyatların uzun süre daha gevşemeyeceğini gösteriyor. Stoklarının azalmaya başladığını gören üreticilerimiz de tedarik sorununu aşmak için alternatif ülkelere yoğunlaşıyor.

Güneydoğu Anadolu son yıllarda çikolata ve kakaolu ürün ihracatında en güçlü bölgelerden biri haline geldi. Ürünün hububat sektörü ihracatı içindeki payı 2023 yılında yüzde 4,8 seviyelerine yükseldi. Güneydoğu’dan en fazla çikolata ihracatını Irak ve Libya'dan sonra ABD'ye yapıyoruz. İhracatçılarımız çikolata çeşitlerini son yıllarda çok artırdılar, inovatif ürünlerle güçlü markalarımızın sayısını artırmayı amaçlıyoruz.”