Bağışlar Un Sanayi, 14 çeşit ürünle iç pazarda büyüyecek

Ceyhan yolu üzerindeki 11 dönüm üzerine kurulu, mısır kurutma tesisini 21 yıl önce satın alarak işe başladığını anımsatan Bağışlar Un Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Bağış, tesisleri; içinde irmik ve un kepeğini hava ile ayırarak nitelikli hale getiren sasör katı dahil 5 katlı olarak inşa ettiklerini, ayrıca buğdaydan “lüks un” üretimi gerçekleştirebilmeye uygun makinelerle donatarak, bugün kadayıflık un haricinde 14 çeşit buğday unu üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı.

“Un çeşitliliğini artırarak Sürdürebilir kalitede üretim hedefliyoruz”

Tesislerinde günlük 300 ton buğdayı işleyerek, ekmek, börek, pasta ve baklava üretiminde kullanılan un ürettiklerini dile getiren Bekir Bağış, özel bir un hazırlama sürecinin yaklaşık bir yıl olduğunu, Ar-Ge çalışmaları ile un çeşitliliğini artırarak sürdürülebilir kalitede üretimi hedeflediklerini dile getirdi. Bağış, tesisteki laboratuvarda teknik personeller sayesinde üretim öncesi buğday kontrolleri, üretim sonrası ise un kalitesine yönelik analizler yaparak, müşterilere en iyi unu sağlama çabası içinde olduklarına dikkat çekti.

“İç piyasada hacmimizi büyütmek istiyoruz”

Daha önce Sudan’a ihracat yaptıklarını ancak Rusya’nın bu pazara girmesinden dolayı fiyat tutturamadıkları için vazgeçtiklerini aktaran Bekir Bağış, şu anda tamamen tüketime yönelik üretim yaparak her geçen gün müşteri portföyünü genişletmek için çalışıp iç piyasada hacimlerini büyütmek istediklerini vurguladı.

Türkiye'deki un üretiminin Avrupa Birliği Standartları dikkate alınarak hazırlandığını anımsatan Bağış, unda insan sağlığına zararlı hiçbir katkı maddesi bulunmadığını kaydetti. Unla çeşitli üretim yapmak isteyen her sektörün bilinçli bir şekilde hareket ettiğini söyleyen Bağış, “Bu sektörlerden gelen isteklere göre hareket ederek, nasıl üretimler gerçekleştirerek pazarda ayakta kalacağımızı biliyor ve o kurallara göre iş yapıyoruz” diye konuştu.

“Un sektöründe kapasite fazlalığı var”

Dünyada en fazla un üreten ülkenin Türkiye olduğunu, en fazla ihracatı da Irak’a gerçekleştirdiğini belirten Bekir Bağış, son zamanlarda bu ülkenin vergi oranlarını artırması ve un tesislerinin hayata geçirilmesinden dolayı ülke ihracatında daralma yaşandığını aktardı. Irak pazarına Türkiye’deki sanayicilerin büyük oranda un ihracatı gerçekleştirdiğini anlatan Bağış, şu anda Irak’ta un fabrikaları yapıldığını, Irak hükümetinin vergi koyduğunu, bu sebeple Türkiye’nin bu ülkedeki pazar payının azaldığını, ihracatın zorlaştığını ifade etti.

Rusya’dan da dünyaya un ihraç edildiğini söyleyen Bağış, Türkiye’nin ihracatının daraldığını ifade etti. Un fabrikalarında kapasite fazlalığı olduğunu aktaran Bağış, bu konuda yatırım planlaması olmadığını, isteyen herkesin un fabrikası kurabildiğine değindi. Bunun da çeşitli sorunları beraberinde getirdiğine dikkat çeken Bağış, bazı un tesislerinin kurulduktan 2-3 yıl sonra kapanmasına şahit olduklarını dile getirdi.