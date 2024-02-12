Balparmak, 2023 operasyonlarında temiz enerji tüketti

Çevresel sürdürülebilirlik adımlarına bir yenisini daha ekleyen Balparmak yeşil elektrik sertifikasını, SEPAŞ Enerji aracılığı ile aldı. İstanbul Çekmeköy’deki 35 bin m2’lik alana sahip kampüsünde tükettiği elektriğin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini belgeleyen I-REC sıfır karbonlu yeşil elektrik sertifikasını aldı.

SEPAŞ Enerji aracılığı ile alınan sertifika sayesinde, yıllık 260 MWh olan enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklardan elde eden Balparmak, yaklaşık 150 ton/yıl karbondioksit salımını engellemiş ve 13 bin 50 adet ağacı kurtarmış oldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Balparmak CEO’su Ali Bozer, “Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de karbon ayak izini azaltmak adına pek çok çalışma yapılıyor. Devlet destekli uygulamaların yanı sıra, pek çok şirket de bu konuda önlemlerini alıyor.

Çünkü karbon salımını azaltmak demek, enerji kaynaklarını verimli kullanarak hem dünyanın geleceğini korumak hem de ekonominin sürdürülebilir olmasını sağlamak demek. Bu hedef doğrultusunda elimizdeki en önemli araçlardan biri olan yeşil enerji; kendini yenileyen kaynaklarla, doğal süreçlerden faydalanarak üretilen enerjidir. Fosil yakıtların aksine karbon ayak izi bırakmaz, doğayı korur ve sürdürülebilirdir. Biz de I-REC Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası alarak, tükettiğimiz enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla üretildiğini kanıtlamış olduk” dedi.