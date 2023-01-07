Bir market daha fiyatları sabitledi

Çağrı Market'ten yapılan açıklamada, "Çağrı Market olarak, ülkemiz ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla ocak ayı boyunca 2000 adet gıda, temizlik, kağıt ve kişisel bakım ürünlerinde fiyatları sabitleme kararı aldık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu ürünlerde alım maliyetleri artsa bile satış fiyatlarının korunacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanı sıra planlı indirimlerimizde değişiklik yapmayıp hem indirim kataloglarımız hem de mağaza içerisindeki aktivitelerimiz ile de tüketicilerimize fayda sağlamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda 7 Ocak ve 21 Ocak tarihlerinde başlatacağımız iki ayrı indirim kataloğumuzda yer alacak olan 1500'ün üzerinde üründe müşterilerimize çeşitli fırsatlar sunacağız. Çağrı Market daha önce olduğu gibi 2023 yılı boyunca da 'Sınırsız Müşteri Mutluluğu' mottosu ile ülkemiz ekonomisine ve tüketicilerimize katkı sunmaya devam edecektir."