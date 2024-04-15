Çiğ süte yüzde 8,5 zam geliyor! 1 Mayıs'ta geçerli olacak

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Söz konusu değişiklik, süpermarketler de dahil olmak üzere peynir ve süt ürünlerinde fiyat artışı yaşanmasına neden olacak.

Süt konseyi 22 Ocak'tan bu yana çiğ inek sütü tavsiye fiyatını litre başına 13,5 lira açıklamıştı. Böylece üreticinin eline geçen bir litre sütün yüzde 8.5 oranında arttı. Süt zammı ile birlikte başta peynir ve yoğurt olmak üzere diğer süt ürünleri de zam görecek.

Yapılan zam Mayıs ayı ile birlikte raflara yansıyacak.

Tüm peynir ve süt fiyatları artacak

Yeni zamla birlikte yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14,65 liraya geçecek.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı durumda, bu giderler üreticiye ek olarak ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacak.

Ulusal Süt Konseyi'nin fiyat artışı duyurusuna göre bundan sonraki süreçte çiğ süt tavsiye fiyatı maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Süzme peynir fiyatları da değişecek

Türkiye'de yer alan marketlerde yüzlerce peynir çeşidi yer alıyor olsa da, milyonlarca vatandaş yüksek enflasyon nedeniyle en uygun peynir türlerini tercih ediyor.

Fiyat artışları sonrasında süzme peynir ürünleri son yılların en çok tercih edilen türü haline gelirken, yapılacak zamların ardından süzme peynir fiyatlarının da katlanarak artması bekleniyor.