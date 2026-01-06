Dev market zincirinin yılbaşı cirosu dudak uçuklattı

İngiltere’de faaliyet gösteren Lidl GB, Noel döneminde satışlarını yıllık bazda yüzde 10 artırarak dört haftada 1,1 milyar sterlinin üzerinde ciroya ulaştı. Müşteri sayısındaki güçlü artış ve yeni mağazalar büyümeyi hızlandırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde yaklaşık 51 milyon müşteri Lidl mağazalarından alışveriş yaptı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8’lik bir artışa işaret ediyor. Lidl GB, halihazırda İngiltere’nin en büyük altıncı gıda perakendecisi konumunda bulunuyor.

En çok satan ürünler şunlar oldu:

- Tekerlek peynir

- Fırında camembert ve acı ballı gibi farklı aromalara sahip el yapımı cipsler

- Mevsimlik meyve ve sebzeler

Lidl GB CEO’su Ryan McDonnell, Noel döneminin şirket için rekorlarla geçtiğini vurguladı. McDonnell, “Ülke genelinde daha fazla müşteriye ulaşacak şekilde genişledik ve bu sayede rekor kıran bir Noel yaşadık” dedi.