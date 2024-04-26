Doruk Un, yenilikçi ürünlerle 5 yıl içinde liderlik hedefliyor

Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, 2023 yılında Horeca’ya yönelik ‘PanPan Profesyonel’ markalı ürün portföyünün lansmanını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Doruk Un olarak tüketici ve ev dışı tüketim kanallarında 5 yıl içinde lider olmayı hedefliyor ve buna yönelik büyümemizi de ağırlıklı olarak inovatif ürün lansmanları ile katma değer yaratarak yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Ar-Ge’ye sektör ortalamasının üzerinde yatırım yapıyoruz”

Firmanın büyüme vizyonu doğrultusunda Ar-Ge ve pazarlama çalışmalarına un sektör ortalamasının üzerinde yatırım yaptıkları bilgisini veren Gürsel Erbap, sektörün en yenilikçi firması olarak sektöre yön vermeye odaklandıklarını dile getirdi.

Büyüme hedeflerini yatırımlarla da desteklediklerine işaret eden Erbap, “2024 yılında toplamda 25 milyon dolarlık ek yatırımla sağlıklı un portföyü, donuk unlu mamul üretimi ve antrepo yatırımını devreye alarak yıl sonunda en az yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. Aynı zamanda pazara giriş yaptığımız perakende markamız Panpan ile 2024’te iç pazarda yüzde 56 tonaj artışı hedefindeyiz” diye konuştu.

“Müşterilerimize sadece ürün değil çözüm de üretiyoruz”

Sürdürülebilir tarım ve verimlilik esaslı üretimi odaklarına alarak, tarladan sofraya değer zinciri oluşturduklarına işaret eden Gürsel Erbap, yıllık 438 bin ton buğday kırma kapasitesi, yıllık 350 bin ton un üretimi ve 20 bin metrekarelik ileri teknoloji tesislerini her geçen yıl genişleyen satış ve dağıtım ağı ile destekleyip, güçlü büyümelere imza attıklarına işaret etti.

Erbap, “Paketli un grubunda PanPan markamızla hizmet verirken 2023 yılında Horeca’ya yönelik PanPan Profesyonel markalı ürün portföyümüzün de lansmanını gerçekleştirdik. Şu an 55 beyaz yaka 60 mavi yaka olmak üzere toplamda 115 kişilik bir kadro ile müşterilerimiz için sadece ürün değil aynı zamanda çözüm de üretiyoruz” ifadesini kullandı.

TL cirosunu ikiye katladı

Öte yandan, 2023 yılının Doruk Un Sanayi için oldukça hareketli geçtiğini belirten Gürsel Erbap, söz konusu dönemde TL cirolarını 2 katına çıkarıp, 8.14 milyar TL gerçekleşme sağladıklarını kaydetti. Erbap, “Dolar ciromuzu da yüzde 35 artırıp, 329 milyon dolara ulaştık. 2023’te tüketici ve Horeca kanallarında yapılanmamızı tamamlayarak fırın ve endüstriyel kanallarda olduğu gibi liderliği hedefleyen bir yapı ve ürün portföyü meydana getirdik” dedi.

Bugün itibarıyla 40 ülkeye ihracatlarının bulunduğu bilgisini veren Gürsel Erbap, ihracat bölgeleri içinde tonajın yaklaşık yüzde 65-70’inin Afrika ülkelerine sevk edildiğini bildirdi. İhracatta da müşterileri için sadece ürün değil çözüm ürettiklerinin altını çizen Erbap, “Bisküvi, ekmek, noodle gibi farklı spektlerde un çeşitleri ve market rafları için de PanPan markalı paket unlarımızın satışıyla sektörde iddialı bir konumda bulunuyoruz. 2023’te satışlarımızın yüzde 70’ine yakınını ihracat pazarlarına gerçekleştirdik. Yeni iç pazar yapılanmaları ile 2024’te iç piyasada yüzde 56 büyüme hedefleyip bu oranı yüzde 60 olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

10 milyon TL bütçe ayırdı

Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, bu yıl 10 milyon TL’den fazla bir bütçeyi yeni ürünlerin Ar-Ge çalışmalarına ve tanıtım faaliyetlerine ayırdıklarını belirterek, şunları kaydetti: “2023 yılında Horeca sektörüne yönelik PanPan Profesyonel markalı lüks un kategorimizin lansmanını yaptık.

Bunun yanında beyaz tam buğday unu, bol lifli beyaz un ve bol proteinli un gibi sağlıklı beslenme trendlerine yönelik tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak ürün portföyümüzün çalışmalarını tamamladık. Lansmanımızı Haziran ayı içinde gerçekleştireceğiz. İhracat yaptığımız ülkelerde yıl lardır özellikle endüstriyel paketli ürün üreticilerine yönelik çözümler yaratıyoruz. Bisküvi, noodle, gofret, paketli ekmek gibi ürünlere yönelik ürün ve çözümlerimizle 40 ülkedeki profesyonel kullanıcıların vazgeçemediği çözüm ortağı konumundayız.”