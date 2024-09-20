Doyuyo’dan yurt dışına şube atağı
Yüzde 100 yerli sermaye ile Pardo Food çatısı altında hizmet veren Doyuyo, yurt dışında Rusya ve Azerbaycan’a şube açma atağına geçti. Doyuyo Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Kaya, 3 yıl içinde Rusya’da 10 şube açmak için hazırlıklarını yaptıklarını açıkladı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Yeme içme sektöründe faaliyet gösteren çıtır tavuk markası Doyuyo, yeni dönemde yurt dışında Rusya ve Azerbaycan’a şube atağına geçiyor.
Halihazırda 1’i Dubai’de 49’u ise Türkiye’de olmak üzere 50 şubelerinin bulunduğunu aktaran Doyuyo Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Kaya, 3 yıl içinde Rusya’da 10 şube açmak için hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Aylık şubelerine gelen müşteri sayısının 250 bini aştığını ifade eden Kaya, şubelerinin bulunduğu konumlarda ciro bakımından ilk üç içerisinde yer aldığını bildirdi.
Son 5 yıllık dönemde 400 milyon lira yatırım
Markalarını 2019 yılında kurduklarını ve bu 5 yılık süre içinde yaklaşık 400 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Kaya, şubeleri her yere açmadıklarını ve potansiyel gördükleri noktalarda açtıklarını iletti. Yıl sonunda 60 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini de bildiren Kaya, online satışlarının da toplam cirolarının içinde yüzde 20 pay aldığını açıkladı.
Şu anda en önemli odaklarının büyüme olduğunu belirten Kaya, “Bu çerçevede Türkiye’de ve yurtdışında yeni restoranlarla genişlemeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Kişi başı tavuk tüketiminin çok yüksek olduğu Kuveyt, Azerbaycan gibi Türk Devletleri›nde de Doyuyo tanıtmayı ve yeni şubeler açmayı planlıyoruz. 2025 yılı sonuna kadar Türkiye’nin dört bir yanında toplam 100 şubeye ulaşmayı ve lezzetlerimizi daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Tüketici davranışlarına yönelik araştırma yaptı
Doyuyo olarak kızarmış tavuk kategorisinde tüketici tercihlerini ve alışkanlıklarını anlamak, bu tercihleri belirleyen faktörleri ortaya koymak amacıyla ‘Kızarmış Tavuk Tüketim Alışkanlıkları Araştırması’nı gerçekleştirdiklerini belirten Kaya, Bilgisayar Destekli Telefonla Anket (CATI) yöntemiyle, Türkiye genelinde 18-64 yaş arası 1000 kişi ile yapılan araştırma kızarmış tavuğun çok sevildiğini ortaya çıktığını aktardı.
Doyuyo’nun sadece 5 yaşında olmasına rağmen kısa sürede sektöründe önemli bir yer edindiğine dikkat çeken Kaya, araştırma sonuçlarına göre Doyuyo’nun akla gelen yerli fast food markaları arasında ilk sırada yer aldığını belirterek, “Doyuyo, deneyen her 2 kişiden 1’inin kızarmış tavuk tüketmek istediği zaman en sık tercih ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun ve Van’da; yurtdışında ise Dubai’de toplam 50 şubemizle misafirlerimize hizmet veriyoruz” diye konuştu.
En fazla çıtır tavuk siparişini kadınlar veriyor
Yaptıkları araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 44’ünün, ideal kızarmış tavuğu, çıtır olarak tanımladığınsöyleyen Taylan Kaya, "Erkekler acı sosları, kadınlar ranch sosları tercih ediyor. Kızarmış tavuk en çok AVM, restoranlarda yüzde 37 ve evde yüzde 30 oranında tüketiliyor. Kızarmış tavuk kategorisinde tüketim yüzde 67 ile en sık satış noktalarında gerçekleşiyor.
Araştırma 18-24 yaş arası tüketicilerin kızarmış tavuğu bir yemekten ziyade sosyalleşme aracı olarak gördüğünü de ortaya koyuyor. 18-24 yaş arası tüketicilerin yüzde 37’si AVM’de, 45-54 yaş grubunun yüzde 20’si açık havada tükettiyor. 18- 24 yaş arası katılımcıların yüzde 82’si, restoranları ziyaret ettiğinde genellikle kendi kendine kasadan sipariş veriyor. Ankete katılan kadınlar yüzde 59 ile erkeklere göre online sipariş uygulamalarını daha sık kullanıyor. Araştırmaya katılanlardan, kızarmış tavuğu sağlık açısından ele almaları da istendi ve her 2 katılımcıdan 1’i kızarmış tavuğu sağlıklı buluyor” diye konuştu.