Doyuyo’dan yurt dışına şube atağı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Yeme içme sektörün­de faaliyet gösteren çıtır tavuk markası Doyuyo, yeni dönemde yurt dışında Rusya ve Azerbay­can’a şube atağına geçiyor.

Halihazırda 1’i Dubai’de 49’u ise Türkiye’de olmak üzere 50 şubelerinin bulunduğu­nu aktaran Doyuyo Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Ka­ya, 3 yıl içinde Rusya’da 10 şube açmak için hazırlıkla­rını yaptıklarını söyledi. Ay­lık şubelerine gelen müşte­ri sayısının 250 bini aştığını ifade eden Kaya, şubelerinin bulunduğu konumlarda ciro bakımından ilk üç içerisinde yer aldığını bildirdi.

Son 5 yıllık dönemde 400 milyon lira yatırım

Markalarını 2019 yılında kurduklarını ve bu 5 yılık sü­re içinde yaklaşık 400 mil­yon liralık yatırım yaptıkla­rını kaydeden Kaya, şubele­ri her yere açmadıklarını ve potansiyel gördükleri nok­talarda açtıklarını iletti. Yıl sonunda 60 şubeye ulaşma­yı hedeflediklerini de bil­diren Kaya, online satışla­rının da toplam cirolarının içinde yüzde 20 pay aldığını açıkladı.

Şu anda en önem­li odaklarının büyüme oldu­ğunu belirten Kaya, “Bu çer­çevede Türkiye’de ve yurt­dışında yeni restoranlarla genişlemeyi sürdürmeyi he­defliyoruz. Kişi başı tavuk tüketiminin çok yüksek ol­duğu Kuveyt, Azerbaycan gibi Türk Devletleri›nde de Doyuyo tanıtmayı ve ye­ni şubeler açmayı planlıyo­ruz. 2025 yılı sonuna kadar Türkiye’nin dört bir yanında toplam 100 şubeye ulaşmayı ve lezzetlerimizi daha geniş kitlelerle buluşturmayı he­defliyoruz” diye konuştu.

Tüketici davranışlarına yönelik araştırma yaptı

Doyuyo olarak kızarmış tavuk kategorisinde tüketi­ci tercihlerini ve alışkanlık­larını anlamak, bu tercihleri belirleyen faktörleri ortaya koymak amacıyla ‘Kızarmış Tavuk Tüketim Alışkanlık­ları Araştırması’nı gerçek­leştirdiklerini belirten Kaya, Bilgisayar Destekli Telefon­la Anket (CATI) yöntemiy­le, Türkiye genelinde 18-64 yaş arası 1000 kişi ile yapılan araştırma kızarmış tavuğun çok sevildiğini ortaya çıktı­ğını aktardı.

Doyuyo’nun sa­dece 5 yaşında olmasına rağ­men kısa sürede sektörün­de önemli bir yer edindiğine dikkat çeken Kaya, araştır­ma sonuçlarına göre Doyu­yo’nun akla gelen yerli fast food markaları arasında ilk sırada yer aldığını belirte­rek, “Doyuyo, deneyen her 2 kişiden 1’inin kızarmış ta­vuk tüketmek istediği za­man en sık tercih ediyor. İs­tanbul, İzmir, Ankara, An­talya, Adana, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Gazian­tep, Kayseri, Kocaeli, Kon­ya, Samsun ve Van’da; yurt­dışında ise Dubai’de toplam 50 şubemizle misafirleri­mize hizmet veriyoruz” diye konuştu.

En fazla çıtır tavuk siparişini kadınlar veriyor

Yaptıkları araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 44’ünün, ideal kızarmış tavuğu, çıtır olarak tanımladığınsöyleyen Taylan Kaya, "Erkekler acı sosları, kadınlar ranch sosları tercih ediyor. Kızarmış tavuk en çok AVM, restoranlarda yüzde 37 ve evde yüzde 30 oranında tüketiliyor. Kızarmış tavuk kategorisinde tüketim yüzde 67 ile en sık satış noktalarında gerçekleşiyor.

Araştırma 18-24 yaş arası tüketicilerin kızarmış tavuğu bir yemekten ziyade sosyalleşme aracı olarak gördüğünü de ortaya koyuyor. 18-24 yaş arası tüketicilerin yüzde 37’si AVM’de, 45-54 yaş grubunun yüzde 20’si açık havada tükettiyor. 18- 24 yaş arası katılımcıların yüzde 82’si, restoranları ziyaret ettiğinde genellikle kendi kendine kasadan sipariş veriyor. Ankete katılan kadınlar yüzde 59 ile erkeklere göre online sipariş uygulamalarını daha sık kullanıyor. Araştırmaya katılanlardan, kızarmış tavuğu sağlık açısından ele almaları da istendi ve her 2 katılımcıdan 1’i kızarmış tavuğu sağlıklı buluyor” diye konuştu.