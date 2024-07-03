Dünya 4’üncüsüydü ‘birincilik’ için sahada

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Kadın girişimci Bahar Alan’ın, kolunda kö­tü huylu olduğundan şüphelenilen bir tümörün tes­pit edilmesinin ardından sağ­lıklı bir yaşam için harekete geçmesiyle temelleri atılan Nova Vera, 2017 yılından bu yana hem üretim hem de ihra­cat odaklı faaliyetlerini sürdü­rüyor. 7 yıl önce kurulan ve bu­gün kalite konusunda dünya zeytinyağı listelerinde ‘ilk’leri zorlayan Nova Vera, kalitenin yanı sıra çeşitlilik olarak da id­dialı.

Klasik lezzetlerin yanı sıra çeşnili zeytinyağlarını da tüketicinin beğenisine sunan marka, bin 600 dönümlük ara­zide 55 bin adet zeytin ağacın­dan elde edilen zeytinleri işli­yor. Yüksek polifenol içeriği ve kalitesiyle tüm dünyadan yak­laşık 4 bin üreticinin katıldığı ve dünyanın ‘en iyi’ zeytinyağı üreticileri listesi olan EVOO Dünya Sıralaması’nda son iki yıldır üst üste 4’üncü sırada yer alan marka, bu yıl listenin başında yer almayı hedefliyor.

Üretimin yüzde 25’i ihraç ediliyor

Şirketin kuruluş öyküsü­nü ve global başarısını DÜN­YA’ya anlatan Nova Vera’nın Fabrika Müdürü Mustafa Al, İtalya’dan getirilen özel ma­kinelerle yıllık 150-200 ton arasında zeytinyağı ürettik­lerini açıkladı. “Bunu da ge­nelde ağustos ayında bitiri­riz. Asla bir sonraki seneye elimizde zeytinyağı kalmaz” diyen Al, satışların yaklaşık yüzde 50’sinin e-ticaret ka­nalından yapıldığını kaydet­ti.

Yüzde 20-25 oranında lüks restoran ve otel mutfaklarına ürün verdiklerini açıklayan Al, yüzde 20-25 oranında da ihracata çalıştıklarını dile ge­tirdi. İhracatta birinci pazar­larının Amerika olduğunu ak­taran Al, “Zeytinyağında Tür­kiye’nin ana pazarı Amerika. Biz de oraya satıyoruz. Yeni yeni doğuda Çin, Japonya gi­bi ülkelerde tüketim hareketi başlıyor. Ama o pazarlara da tek biz satmayacağız, Avrupa unsuru da var, İspanya’nın ta­şı toprağı zeytinyağı. Dolayı­sıyla rekabet de keskin” dedi.

Bergamotlu zeytinyağı üretiliyor

Firma olarak yeşil limon, mandalina, bergamot, acı bi­ber gibi çeşnili zeytinyağ­ları da ürettiklerini anlatan Mustafa Al, üretimin yüzde 10-15’inin de organik ürün­lerden oluştuğunu açıkladı. Bal, şunları söyledi: “Nova Ve­ra’da doğanın bütünü ile uyum içinde olmak ve çevreye zarar vermemek esastır. Bu neden­le 2018’den beri Ayvalık’ta sa­dece kendi zeytinlerimizi işle­yen ISO 22000, ISO 9000, ISO 14000 ve BRC sertifikalarına sahip tesisimizde üretim yapı­yoruz. Fabrikamızda dışarıya sıkım yapılmadığından gelen ürünler hiç bekletilmeden sı­kıma alınır. Tesisimizde tama­men soğuk sıkım yapılıyor.”

Isı, ışık ve havanın zey­tinyağının düşmanı olduğu­nu vurgulayan Al, bu neden­le de market raflarında ürün satışlarının bulunmadığını, zeytinyağını bu üç unsurdan korumak için 18-20 derece arasında iklimlendirilmiş or­tamda, tanklarda depoladık­larını kaydetti. Üretime başla­dıkları günden bu yana birçok ödül aldıklarını anlatan Mus­tafa Al, 5 yılda 350’den fazla al­tın madalya aldık.

EVOO Dün­ya Sıralaması’nda son iki yıldır üst üste dünyanın en iyi 4’ün­cü zeytinyağı üreticisi seçil­diklerini hatırlatan Al, “Bu­nun yanı sıra dünyanın en iyi jürilerinin tadım yaptığı ya­rışmalarda da çeşitli dönem­lerde alınan ‘ülkenin en iyisi’, ‘sınıfının en iyisi’ ve ‘dünya­nın en iyisi’ gibi ekstra ödül­ler aldık” diye konuştu. Al, “Sağlık ve doğayla uyum için­de, sürdürülebilir üretimi il­ke edinen Nova Vera, doğa­nın sunduklarını bozmadan, kirletmeden, özenle işleye­rek sağlığa en faydalı şekli ile tüketicilerine ulaştırma­yı hedefliyor” dedi. Markanın karbon ayakizini ‘sıfır’ ola­rak açıklayan Al, üretim tesi­sinin enerji ihtiyacını yüzde 100 GES’ten karşıladıklarını açıkladı.

Dünyanın ‘en iyileri’ nasıl seçiliyor?

EVOO (Extra Virgin Olive Oil) World Ranking, dünya genelinde 30 ülkeden 10 bine yakın zeytinyağı ve bu zeytinyağlarını üreten yaklaşık 4 bin üreticinin yıl boyunca katıldıkları uluslararası kalite yarışmalarında elde ettikleri ödülleri sıralıyor. Buna göre de Nova Vera, 2022 ve 2023 yıllarında dünya kalite sıralamasında “Dünyanın En İyi 4. Zeytinyağı Üreticisi” oldu.