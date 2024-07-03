Dünya 4’üncüsüydü ‘birincilik’ için sahada
EVOO World Ranking’de üst üste iki yıl dünyanın ‘en iyi’ dördüncü zeytinyağı seçilen Nova Vera, bu yıl listeye birinci sıradan girmeyi hedefliyor. 55 bin adet ağaçtan toplanan zeytinlerle yıllık 150-200 ton arasında üretim yapan marka, üretimin yüzde 25’ini ihraç ediyor.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Kadın girişimci Bahar Alan’ın, kolunda kötü huylu olduğundan şüphelenilen bir tümörün tespit edilmesinin ardından sağlıklı bir yaşam için harekete geçmesiyle temelleri atılan Nova Vera, 2017 yılından bu yana hem üretim hem de ihracat odaklı faaliyetlerini sürdürüyor. 7 yıl önce kurulan ve bugün kalite konusunda dünya zeytinyağı listelerinde ‘ilk’leri zorlayan Nova Vera, kalitenin yanı sıra çeşitlilik olarak da iddialı.
Klasik lezzetlerin yanı sıra çeşnili zeytinyağlarını da tüketicinin beğenisine sunan marka, bin 600 dönümlük arazide 55 bin adet zeytin ağacından elde edilen zeytinleri işliyor. Yüksek polifenol içeriği ve kalitesiyle tüm dünyadan yaklaşık 4 bin üreticinin katıldığı ve dünyanın ‘en iyi’ zeytinyağı üreticileri listesi olan EVOO Dünya Sıralaması’nda son iki yıldır üst üste 4’üncü sırada yer alan marka, bu yıl listenin başında yer almayı hedefliyor.
Üretimin yüzde 25’i ihraç ediliyor
Şirketin kuruluş öyküsünü ve global başarısını DÜNYA’ya anlatan Nova Vera’nın Fabrika Müdürü Mustafa Al, İtalya’dan getirilen özel makinelerle yıllık 150-200 ton arasında zeytinyağı ürettiklerini açıkladı. “Bunu da genelde ağustos ayında bitiririz. Asla bir sonraki seneye elimizde zeytinyağı kalmaz” diyen Al, satışların yaklaşık yüzde 50’sinin e-ticaret kanalından yapıldığını kaydetti.
Yüzde 20-25 oranında lüks restoran ve otel mutfaklarına ürün verdiklerini açıklayan Al, yüzde 20-25 oranında da ihracata çalıştıklarını dile getirdi. İhracatta birinci pazarlarının Amerika olduğunu aktaran Al, “Zeytinyağında Türkiye’nin ana pazarı Amerika. Biz de oraya satıyoruz. Yeni yeni doğuda Çin, Japonya gibi ülkelerde tüketim hareketi başlıyor. Ama o pazarlara da tek biz satmayacağız, Avrupa unsuru da var, İspanya’nın taşı toprağı zeytinyağı. Dolayısıyla rekabet de keskin” dedi.
Bergamotlu zeytinyağı üretiliyor
Firma olarak yeşil limon, mandalina, bergamot, acı biber gibi çeşnili zeytinyağları da ürettiklerini anlatan Mustafa Al, üretimin yüzde 10-15’inin de organik ürünlerden oluştuğunu açıkladı. Bal, şunları söyledi: “Nova Vera’da doğanın bütünü ile uyum içinde olmak ve çevreye zarar vermemek esastır. Bu nedenle 2018’den beri Ayvalık’ta sadece kendi zeytinlerimizi işleyen ISO 22000, ISO 9000, ISO 14000 ve BRC sertifikalarına sahip tesisimizde üretim yapıyoruz. Fabrikamızda dışarıya sıkım yapılmadığından gelen ürünler hiç bekletilmeden sıkıma alınır. Tesisimizde tamamen soğuk sıkım yapılıyor.”
Isı, ışık ve havanın zeytinyağının düşmanı olduğunu vurgulayan Al, bu nedenle de market raflarında ürün satışlarının bulunmadığını, zeytinyağını bu üç unsurdan korumak için 18-20 derece arasında iklimlendirilmiş ortamda, tanklarda depoladıklarını kaydetti. Üretime başladıkları günden bu yana birçok ödül aldıklarını anlatan Mustafa Al, 5 yılda 350’den fazla altın madalya aldık.
EVOO Dünya Sıralaması’nda son iki yıldır üst üste dünyanın en iyi 4’üncü zeytinyağı üreticisi seçildiklerini hatırlatan Al, “Bunun yanı sıra dünyanın en iyi jürilerinin tadım yaptığı yarışmalarda da çeşitli dönemlerde alınan ‘ülkenin en iyisi’, ‘sınıfının en iyisi’ ve ‘dünyanın en iyisi’ gibi ekstra ödüller aldık” diye konuştu. Al, “Sağlık ve doğayla uyum içinde, sürdürülebilir üretimi ilke edinen Nova Vera, doğanın sunduklarını bozmadan, kirletmeden, özenle işleyerek sağlığa en faydalı şekli ile tüketicilerine ulaştırmayı hedefliyor” dedi. Markanın karbon ayakizini ‘sıfır’ olarak açıklayan Al, üretim tesisinin enerji ihtiyacını yüzde 100 GES’ten karşıladıklarını açıkladı.
Dünyanın ‘en iyileri’ nasıl seçiliyor?
EVOO (Extra Virgin Olive Oil) World Ranking, dünya genelinde 30 ülkeden 10 bine yakın zeytinyağı ve bu zeytinyağlarını üreten yaklaşık 4 bin üreticinin yıl boyunca katıldıkları uluslararası kalite yarışmalarında elde ettikleri ödülleri sıralıyor. Buna göre de Nova Vera, 2022 ve 2023 yıllarında dünya kalite sıralamasında “Dünyanın En İyi 4. Zeytinyağı Üreticisi” oldu.