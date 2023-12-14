Edremit zeytinyağında karekoda geçildi

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önde gelen bölgelerinden Edremit Körfezi'nde, tüketicinin ürünle ilgili detaylı bilgilere ulaşmasını sağlayacak karekod uygulaması başlatıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan, cep telefonlarının kamerasıyla zeytinyağı ambalajlarındaki barkodların okutulmasına dayanan "Zeytin ve Zeytinyağı Kimliklendirme Projesi" hayata geçirildi.

Satın alacağı zeytinyağı ambalajının üzerindeki kodu akıllı cep telefonuyla okutan tüketici, "üretici, marka, zeytinin çeşidi, toplandığı bölge ve tarih, parsel, ağaç yaşı, sıkım tarihi, yağ cinsi bilgileri ile tanıtım videosu"na ulaşabiliyor. Projeyle zeytin ve zeytinyağının daha fazla tanınması, katma değerinin artırılması, taklit ve tağşişin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tüm aşamaları görebilecekler

Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, Balıkesir'de özellikle Edremit Körfezi'nde zeytin yetiştiriciliğinin yaygın olduğuna dikkat çekerek, "Kazdağları ile Ege Denizi'nin arasında yer alan Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ve Havran ilçelerimizdeki zeytin ağaçlarını barkodlamaya başlayacağız. Zeytin ve Zeytinyağını Kimliklendirme Projesi'nde bir tüketicimiz markete gittiğinde zeytinyağı alacağı zaman ambalajdaki karekodu okuttuğunda bu zeytinyağının hangi ilden, hangi ilçeden, hangi mahalleden, hangi parselden hepsini görebilecektir.

Tükecimiz böylelikle zeytinden zeytinyağına kadar olan serüvenin tüm aşamalarına bizzat tanık olabilecektir" dedi. Bu sayede zeytin bahçesinden zeytinyağı üretimine kadar zeytinyağında aşamaların izlenebilir olmasını tam manasıyla sağlamış olacaklarını vurgulayan Alkan, aynı zamanda tüketicinin karekodu okuttuğunda zeytinin, ağacının yaşını, cinsini, toplanma tarihini ve son kullanma tarihini görebileceğini dile getirdi.

830 bin dönümde zeytincilik

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça da il genelinde 830 bin dönümlük alanda 13 milyon zeytin ağacı bulunduğunu ve Balıkesir'in çok önemli bir zeytin üreticisi olduğunu anlattı. Hem Balıkesir'in zeytinini tanıtmak hem de katma değerini artırmak üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile örnek bir uygulama başlattıklarını kaydeden Akça, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zeytin ve Zeytinyağı Kimliklendirme Projesi'nde bu karekod okuyucu sisteminde bizim bir yazılım sitemiz var. Bu sistemde hangi ağaçtan, hangi ada parselden, hangi mahalleden olduğunu zeytinin sistemine giriyoruz ve şişelerimize, ambalajlarımıza bunu basıyoruz.

Üreticiler bunu buradan okutarak hangi mahalleden, hangi ağaçtan bu zeytinin toplandığını ve yağının sıkıldığı tarihi, diğer bilgileri görebiliyorlar. Bu tabii çok güzel bir uygulama. İnsanların hangi ürünü tükettiğini, ürünün hangi tarihte toplandığını, zeytinin hangi tarihte sıkıldığını görmesini ve güvenli bir gıdaya ulaştıklarını bilmelerini sağlayacak."

Akça, projenin uygulama aşamasına yeni geçtiklerini aktardı. Hem Edremit Körfezi hem de Güney Marmara'daki ilçelerde karekod uygulamasını yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Akça, "Şu anda Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait 250 dönümlük bir alanda biz bu projeye başladık ama il genelindeki tüm üreticilerimize bu projeyi ulaştırmayı amaçlıyoruz. Üreticilerimize bol, bereketli bir sezon diliyorum" dedi.