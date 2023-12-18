Fiyat dalgalanmalarına karşı ‘küçük işletmere teşvik’ önerisi

Kırmızı et fiyatlarına ve büyükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, bu yıl yurt dışından yaklaşık 800 bin canlı büyükbaş hayvan getirildiğini ifade ederek, “İthal edilen canlı hayvanların küçük işletmelere bir faydası yok. Bu nedenle piyasaya olumlu etkisini göremiyoruz.

Büyük işletmelerin ithalat izni var" diye konuştu. Kırmızı et fiyatlarındaki fiyat artışlarına dikkati çeken Tunç, şu değerlendirmede bulundu: "Yapılan canlı hayvan ithalatına rağmen fiyatlar yükseldi. Kilogramı 120 liraya mal edilen ithal canlı hayvanlar, küçük işletmelere yaklaşık 200 liradan satılıyor. Büyük işletmeler hayvanları kendi iş yerlerinde değerlendiriyor.

Kalan kısmı ise besiciye pahalı fiyattan satılıyor. Bu durum iç piyasada fiyatları artırıyor. Kısa süre önce 220 lira olan ortalama kilogram başına et kesim fiyatı 300 liraları gördü. Küçük işletmecilerin elindeki hayvan sayısının artması lazım. Getirilen canlı hayvanlar küçük işletmecilere de dengeli dağıtılırsa fiyat dalgalanmalarının önüne geçilebilir."

Rekabet şartları iyilileştirilmeli

Küçük işletmelerin piyasada rekabetçi konuma gelmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, ülkede sektörün de küçük işletmeleri düşünerek hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Tunç, dünyada 20 bin baş hayvana sahip işletme bulunmadığına işaret ederek, şu önerilerde bulundu: "Ülkemizde büyük işletmelerin hayvan sayısı giderek artıyor. Bu işletmeler hayvanı, hatta yemi bile dışarıdan getiriyor. Ayrıca bu işletmelere destek verildiğinde kamu kaynakları da yanlış kullanılmış oluyor. Ülkede hayvan işletmelerinin küçük çaplı olması ve bunun teşvik edilmesi lazım."