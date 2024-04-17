Hızlı tüketim 2023’te %81 büyüdü

Türkiye’deki hızlı tüketim ürünleri pazarı 2023 yılında büyümesini sürdürdü. Dünyanın önde gelen bilgi hizmetleri ve tüketici zekası şirketlerinden NielsenIQ, Türkiye’de sigara ve alkol hariç FMCG (hızlı tüketim ürünleri) pazarının 2023 yılında yüzde 81 oranında ciro büyümesi kaydettiğini açıkladı.

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, 2023 yılında hacim büyümesinin yüzde 6, fiyat değişiminin ise yüzde 71 olduğunu söyledi. Erdoğan, “Kişisel bakım, ev bakım ve gıda kategorileri olmak üzere tüm ana grupların güçlü hacim ve ciro performanslarıyla büyümeyi öne çektiğini gözlemliyoruz.

Bu dönemde kişisel bakım yüzde 8, kağıt ürünleri yüzde 10, ev temizlik ürünleri yüzde 6 ve alkol hariç gıda kategorileri yüzde 5 hacim büyümesi kaydederek güçlü bir organik büyüme performansı sergiledi” dedi. Erdoğan, kişisel bakım ve kağıt ürünleri ile birlikte atıştırmalık ve içeceklerin de büyümeyi en çok sürükleyen kategoriler olduğunu belirtirken, 2023 yılında yüksek büyüme performansı ile ciro payını en çok artıran ilk üç kategorinin kuruyemiş (+0,4 puan), gazlı içecekler (+0,3 puan) ve dondurma (+0,3 puan) olduğunu vurguladı.

Buzlu kahve büyümede ilk sırada

Erdoğan, 2023 yılında hacim olarak en çok büyüme oranı kaydeden ilk 3 kategorinin ise buzlu kahve (yüzde 54), hardal (yüzde 32) ve erkek parfümleri (yüzde 31) olduğunu paylaştı. Hızlı tüketim ürünleri 2024 yılına da güçlü bir başlangıç yaptı. Erdoğan, hızlı tüketim ürünlerinin (sigara ve alkol hariç) Ocak 2024’te Ocak 2023’e kıyasla ciro bazında yüzde 72, hacim bazında ise yüzde 9 büyüme kaydettiğini söyledi.

Güçlü hacim büyümesi yapısının ocakta da korunduğunu belirten Erdoğan, 2024 Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en çok hacim büyümesi kaydeden ana grupların dondurma (yüzde 55), süt ürünleri (yüzde 15), ağız bakım ürünleri (yüzde 11) ve atıştırmalıklar (yüzde 9) olduğunu belirtti.

Didem Şekerel Erdoğan, 2024 Ocak döneminde hacmen en çok büyüme oranı kaydeden ilk 3 kategorinin ise hardal (yüzde 53), konserve balık (yüzde 47) ve buzlu kahve (yüzde 46) olduğunu söyledi. Avrupa FMCG pazarlarının hacimsel düşüş yaşadığı bir dünyada Türkiye’nin pozitif hacim performansı ile diğer ülkelere kıyasla güçlü bir şekilde öne çıktığına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’de bu büyümeyi ortaya çıkaran kategorileri anlamanın kritik önem taşıdığını söyledi.

E-ticarette ciro %116 arttı

NielsenIQ Perakendeci Hizmetleri Orta Doğu ve Afrika E-Ticaret Direktörü Turan Konu, e-ticaretin 2023 yılında yüzde 116 gibi güçlü bir ciro artışı kaydettiğine dikkat çekti. E-ticaret performansı, özellikle kişisel bakım, atıştırmalık ve diğer gıda ve içecek kategorilerinde yüksek seyretti. Konu, bu kategorilerin online paylarının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını paylaştı.

2023 yılında e-ticaret kategori performansına değinen NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, en çok ciro büyümesi kaydeden kategorilerin ev temizlik grubu altında ev temizleyicileri (yüzde 202), soğuk içecekler grubu altında buzlu çay (yüzde 178), kişisel bakım grubu altında saç kremi (yüzde 168), atıştırmalıklar grubu altında sakız (yüzde 152), diğer gıda ve içecekler grubu altında kahvaltılık gevrekler (yüzde 136), sıcak içecekler grubu altında hazır kahveler (yüzde 136) ve bebek bakım grubu altında bebek mamaları (yüzde 113) olduğunu paylaştı.