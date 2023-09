Kırmızı ette fiyatlar tekrar yükselişe geçti

Takip Et

Mehmet Hanifi GÜLEL

Et fiyatları yeniden artış trendine geçti. Son 45 gün içinde fiyatı tekrar yükselmeye başlayan karkas et, bir hafta içinde 15 lira zamlandı. Ticaret Bakanlığı’nın Et ve Süt Kurumu’nun talebi üzerine yıl sonuna kadar 5 bin ton kuzu karkas etinin ihracatına verilen iznin iptal edilmesine rağmen fiyatların yükselişi durmuyor.

Son dönemde özellikle kuzu etindeki fiyat artışı yüzde 15’e dayandı.

Kuzu karkas ete gelen zamlarla kalitesine göre ortalama fiyatın 245 lira ile 259 liraya yükseldiğini kaydeden İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, eylül ayının başında serbest piyasada kuzu karkas etin kilogram fiyatının 215 lira ile 225 lira arasında yer aldığını bildirdi.

Ete son bir ay içinde 35 lira zam geldiğini ifade eden Tüfekçi, "Bugün kasaplarda kuzu kıymanın kilosu kalitesine göre 560 lira ile 620 lira arasında değişiyor. Çanakkale tarafında kesim yapılan hayvanların eti yüzde 25 daha pahalı. Dana kıymanın kilosu da 420 lira ile 460 lira arasında değişiyor. Kuşbaşı da 430 ile 480 lira arasında bulunuyor’’ açıklamasında bulundu.

Bir haftada 15 lira zam geldi

Pazar günü yapılan kesimlerde dana ve kuzu karkas ete 5 lira daha zam geldiğini aktaran Tüfekçi, şu anda dana karkas etin fiyatı 240 lira ile 258 lira arasında değiştiğini söyledi.

Geçen hafta içinde de ete 10 lira zam geldiğini bildiren Tüfekçi, son 1 haftada etin 15 lira zamlandığını belirtti.

Etin bir buçuk ay önce 220 liraya kadar gerilediğini ve sonra yeniden tırmanışa geçtiğine dikkat çeken Tüfekçi, "Şu an besiciler sosyal medyada kendi aralarında ‘Dananızı kesmeyin, karkas etin kilosunun daha da yükselecek’ diye konuşuyorlar.

Etin kilosu 300 lira olacak diye birbirine mesaj atıyorlar ve hayvanlarını kesmemelerini ifade ediyorlar. Bundan dolayı mal almayan tüccarlar da zorlanıyor’’ diye konuştu. Fiyatların böyle devam edeceğini dile getiren Tüfekçi, hayvanların şu anda daha yani ahıra girdiğini belirtti. Tüfekçi, bunun yanında besi ve yem fiyatların arttığını ifade etti.

‘’Aile besicilerine düve ve yem desteği yapılsın’’

Fiyat artışının durması için çözümün yurtdışından düve getirilmesi ve köylüye yem desteğinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Aydın Tüfekçi, "Çok acil olarak köylüye özellikle aile besicilerine yurtdışından düve getirip ve yem desteği verilerek hayvancılığın ayağa kaldırması lazım. Öte yandan, destek konusunda hayvanını kesmiş ama kulak küpesi elinde olanlar da bu destekten yararlanıyor. Bunun önüne geçmek için İlçe Tarım Müdürlükleri ve muhtarlıklarla birlikte sürekli bir hayvan sayımı yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Dana kıyma kasaplarda 500 liraya yaklaştı

Yurt dışından getirilen hayvanların sadece Et ve Süt Kurumu’nun kesim yaptığını ve zincir marketlere indirimli fiyattan verdiğini dile getiren Aydın Tüfekçi, "Serbest piyasada şu anda dana karkasın kilosu 258 liraya mal oluyor. Tüm girdiler eklendiğinde etin fiyatına yüzde 55’e yakın zam geliyor. Biga kesimi etin kıyma fiyatı 460 liray. Kalitesine göre 430 lira ve 420 lira civarında değişen fiyatlar da var. Diğer yandan 320, 330, 340 liraya et alıyorsanız araştırmanızı tavsiye ederim’’ dedi.