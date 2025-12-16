Migros üste üste üçüncü kez A not aldı

Migros, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında yürütülen İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarının her ikisinde de üçüncü kez üst üste “A” notuna layık görüldü. Bu sonuçla şirket, CDP listelerinde toplamda 7 kez İklim Liderleri, 5 kez ise Su Liderleri arasında yer alma başarısı gösterdi.

Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine alan Migros, karbon ayak izini 1,5 derece senaryosu ile uyumlu şekilde 2030’a kadar yüzde 42 azaltmayı taahhüt ediyor. Şirket, büyümesini sürdürmesine rağmen son dört yılda yüzde 16,4 oranında karbon azaltımı sağladı. 2050 net sıfır hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veren Migros, 2026 sonuna kadar toplam enerji tüketiminin üçte birini kendi güneş enerjisi santrallerinden karşılamayı planlıyor.

Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik

Migros, “İyi Gelecek Planı” kapsamında tedarikçilerini de sürdürülebilirlik sürecine dahil ediyor. Sürdürülebilir İş Ortakları Ağı ile bilgi ve deneyimini paylaşan şirket, ürünlerin karbon ayak izini ekosistemiyle birlikte azaltmayı hedefliyor.

Şirket, karbon salımını yüzde 90 azaltan ve patenti Migros’a ait sulu soğutma sistemini yaygınlaştırırken, düşük karbonlu soğutucu gaz denemelerini sürdürüyor. Migros ayrıca, 2030’a kadar operasyonlarındaki su kullanımını yüzde 10 azaltmayı ve tarımda verimli sulama tekniklerine yönelik farkındalığı artırmayı amaçlıyor.