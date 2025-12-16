Gazze’de Türk askeri ihtimali İsrail’i ayağa kaldırdı: Asla izin vermeyeceğiz

Türk askerinin Gazze'de barış gücü olarak ihtimali, Tel Aviv cephesinde büyük yankı uyandırdı.

İsrail'in New York Başkonsolosu Ofir Akunis, Gazze'de kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türkiye'nin yer almasına karşı çıktı, "Türkiye, İsrail'in düşmanıdır" dedi. Gazze'deki savaşın ortasında Ankara ile TelAviv arasındaki ilişkilerin keskin bir şekilde kötüleştiğini savundu.

"Türkler de bir gün bizim tarafımızdan durdurulacak"

İsrail'in Kan 11 televizyon kanalına konuşan Akunis, "Gazze Şeridi’nde Türk askerleri olmayacak. Türk askerlerini Gazze Şeridi’ne getirmek, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Almanya ordusunu İsrail topraklarının girişine getirmek gibi. Onlar neyse ki İngiliz kuvvetleri tarafından durduruldu, Türkler de bir gün bizim tarafımızdan durdurulacak" dedi.

"Türk güçlerine izin vermeyeceğiz"

Almanya-Türkiye benzetmesini sert bulan sunucuya karşılık, Başkonsolos Akunis şu cevabı verdi:

"Hayır. Çünkü daha bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan’ı Hitler’le karşılaştırıyor ve İsrail’i Nazi Almanyası’yla kıyaslıyor. Türk güçlerinin, İsrail topraklarına ayak basmasına izin vermeyeceğiz. Buna Gazze Şeridi de dâhil, kesinlikle ayak basamayacaklar. Bunlar düşman güçlerdir, bu kişi bütün enerjisini İsrail devletini yok etmeye yatıran biridir."

Türkiye Gazze'ye asker gönderecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk askeri Gazze'ye gidecek mi?" sorusuna, "Değerlendirmeler sürüyor. Savunma Bakanı muhataplarıyla görüşecek" yanıtını vermişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da aynı soruya, "Gerekli şartların oluşması durumunda, Türkiye Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır ve asker gönderme de dahil olmak üzere her türlü konuda üzerine düşeni büyük bir sorumluluk duygusu ile yapacaktır. Bu bizim uluslararası topluma bu konuda verdiğimiz en net mesaj. Bunu ortaklarımıza da söylüyoruz, dostlarımıza da söylüyoruz, ilgili aktörlere de söylüyoruz" diye cevap vermişti.