Narenciye ihracatında oyunu Çin pazarı değiştirecek

Mehmet Hanifi GÜLEL

Narenciye üreticisi, Uzakdoğu pazarına ihracat için harekete geçti. Uzakdoğu pazarında Çin’in narenciye üretimin yanı sıra önemli bir portakal ve greyfurt ithalatçısı konumunda olduğunu belirten sektör temsilcileri, Çin’e ürün ihracat etmenin yolunun anlaşmadan geçtiğini belirtiyorlar.

Çin’e ihracat için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bir an önce anlaşma yapmasını isteyen temsilciler, yine ihracatta ton başına 1.500 lira destek verilmesini talep ediyorlar. Bu yıl narenciyedeki rekolte artışıyla beraber, destek verilmesi halinde ihracatın 1 milyar doların üstüne rahatlıkla çıkabileceği belirtiliyor.

Aksi takdirde, rekolte yaşanan artıştan dolayı üretici için zor bir sezon geçeceği ve fiyatların geçen yılla aynı kalacağı da ifade ediliyor. Dünyanın önde gelen pazarlardan olan Çin, 2022/23 sezonunda sadece portakal ürünün de 230 bin tona ithal etti. Çin'e portakal ihraç eden başlıca ülkeler arasında Güney Afrika, Mısır, Avustralya, ABD ve İspanya yer alıyor.

‘’1.500 lira destek verilsin’’

Narenciyede üretim fazlasının olduğunu aktaran Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye’de yaklaşık 5.5 milyon ton narenciye üretimi yapıldığını kaydetti.

Söz konusu miktarın 2 ila 2.5 milyon ton bu yıl ihraç etme hedeflediklerini söyleyen Doğru, geri kalan yaklaşık 3.5 milyon tonu da iç pazarda tüketilmesi beklendiğini ifade etti. İhracatta ton başına 1.500 lira destek verilmesini talep ettiklerini dile getiren Doğru, ‘’Bu destek ihracatçıya nakit değil, ayni olarak vergisine, SGK’sına mahsup etmek üzere bir destek açıklarsa ihracatçının eli de güçlenecek.

Yurt dışında daha iyi ihraç pazarlarına girecek ve rekabet gücü artacak’ dedi. Böylece yeni pazarlar olarak gördüğümüz Uzakdoğu pazarlarından Malezya ve Singapur doğuda zengin olan ülkelerde rekabet edebileceklerine vurgu yapan Doğru, bu pazarların yanı sıra Çin’e ihracat için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu ülke ile anlaşma yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Çin ile İspanya, İsrail ve Mısır anlaşma yaptı

Çin ile ülkemiz arasında anlaşma olmadığı için söz konusu pazara ihracat yapamadıklarına dikkat çeken Doğru, ‘’İhracat önünde hiçbir engel de yok, sadece bakanlığımız gidecek Çin’e narenciye satmak için standartları, meyvede ne kadar ilaç kalıntısı ve şu kadar derecede soğutulmuş olarak ihraç edileceği şartları belirleyecek.

Çin ile İspanya, İsrail ve Mısır bu anlaşmaları yaptı. Biz bu anlaşmaları bakanlığa da sunduk. Biz 'gidin bu anlaşmanın aynısını Çin devletiyle yapın, ihracatın önü açılsın' dedik ve hala bekliyoruz. Japonya ve Kanada’ya ihracat yapabiliyoruz, antlaşmayla Çin de ihracat edebiliriz ’’ şeklinde konuştu.

’'Çin’e ihracat için protokol yapılması gerekiyor’’

Adana İli Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Burak Karabucak, bu yıl birim fiyatların istenilen düzeyde olmadığını, ancak rekoltenin geçen yıla göre 2 kat artışla 3,5 milyon tona ulaşacağını söyledi. Karabucak, "İhracatta en büyük pazar Rusya ve Ukrayna. Ancak bu ülkelerde satın alma gücü düştü. Avrupa'da resesyon endişesi var.

Ortadoğu da yeterince karışık. Suudi Arabistan pazarı geçen sene açıldı, bu sene biraz daha iyi olmasını bekliyoruz. Eğer geçen yılki fiyatlarda ısrar edersek, ürün elimizde kalabilir. Çin ise bizim için oyun değiştirecek bir pazar. Çin’e ürün gönderebilmemiz için protokol yapılması ülkemiz açısından büyük önem taşıyor’’ açıklamasında bulundu.