Narenciyeyi kurutan zararlı için erken tedbir alınsın talebi

Ziya İPEK

Narenciyenin tüm türlerine zarar verebilecek özelliklere sahip Turunçgil psyllidi’nin komşu ülkelerde tespit edildiğini kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, turunçgillerde “yeşillenme” olarak bilinen hastalığın, sağlıklı bitkilere taşıma kabiliyeti olan zararlının binlerce ağaç kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye’de bu zararlıya yönelik tedbirlerin artırılmasını talep eden Tayakısı, zararlının günümüzde Afrika, Kuzey ve Güney Amerika, Okyanusya, Suudi Arabistan’a yayıldığını ve Avrupa kıtasında ise Fransa’da tespit edildiğini bildirdi. Ülkemize en yakın tespit edildiği ülkelerin ise İran, İsrail ve Güney Kıbrıs olduğunu ifade eden Tayakısı, zararlının bitki özsuyunu emerek beslendiğini, direkt olarak bitkiyle beslenmesinin yanı sıra turunçgillerde “yeşillenme” olarak bilinen hastalığın sağlıklı bitkilere taşıdığını kaydetti.

Türkiye’de yok, ancak ithalatta dikkat edilmeli

Söz konusu zararlının diğer zararlı tiplerinden çok daha önemli olduğunu aktaran Tayakısı, hastalığın turunçgillerde dallarda geriye doğru ölüm, gelişme geriliği ve sonunda ağacın kuruması dahil olmak üzere ciddi zararlara yol açtığını belirtti. “Turunçgil yetiştirilen bölgelerde önemine bakıldığında, yeşillenme hastalığı Amerika ve Afrika’da milyonlarca ağacın kaybına neden oldu” diyen Tayakısı, “Florida’da yapılan bir çalışmada 5 yıllık dönemde 1,7 milyar dolarlık bir üretim kaybına sebep olduğu tahmin edildi” bilgisini verdi. Türkiye’de varlığı tespit edilmeyen Turunçgil psyllidi için karantina tedbirlerinin alınmasının, bu zararlı ile mücadele konusunda atılacak en önemli adım olacağına dikkat çeken Tayakısı, zararlı ve hastalık ile bulaşık ülkelerden mümkün olduğunca üretim materyali getirilmemesini, getirilecekse de kontrollerin en üst seviyede tutularak, ithalatın yapılmasının çok elzem olduğuna vurgu yaptı.