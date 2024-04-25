Pakun, fabrikalarının enerji ihtiyacını güneşten karşılayacak

Bugün itibarıyla Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 4 kıtada, 50 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini veren Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, rekabetçi yapılarını bir adım daha öteye taşımak için yenilenebilir enerji üretimine kayda değer yatırımlar yaptıklarını açıkladı.

“Sürdürülebilirlik önemli”

2023 yılında sürdürülebilirlik alanına yatırımlar yaptıklarını anımsatan Niyazi Durgun, Manisa Demirci’de hayata geçirecekleri 5 MWp gücündeki güneş enerji santrali için yatırım teşvik belgelerinin onaylandığını açıkladı. 53 dönüm arazi üzerine kurulacak ve yaklaşık 3 milyon 750 bin dolara mal olacak santralin yıllık 8 milyon 500 bin kWh elektrik üreteceğini kaydeden Durgun, Ayrıca “Ankara Kalecik ilçesinde bulunan 3 MWp gücünde ikinci bir proje için de yatırım teşvik belgesine başvurduk.

2 milyon 250 bin dolar yatırım değerine sahip olan bu projemiz ise 41 dönüm üzerine kurulacak. Kalecik santralimiz tamamlandığında yıllık 4 milyon 800 bin kWh elektrik üretmesini bekliyoruz. Her iki GES’imiz tamamlandığında Samsun-Bafra ve Tekirdağ Çorlu’da bulunan 2 fabrikamızın elektrik ihtiyacını karşılayacağız” dedi.

Firmalarının orta vadede planlı bir büyüme modeliyle iç ve dış piyasada istikrarlı büyüme hedefiyle yatırım yaptığını anlatan Niyazi Durgun, 2023 yılında satışlarda rekor kırıp, söz konusu dönemde 3,7 milyar TL net satış gerçekleştirdiklerini kaydetti. Durgun, şu bilgileri verdi: “Satışlarımızı 2022 yılına göre yüzde 88,7 artırmayı başardık. Net satışlarımızın 428 milyon 713 bin TL’lik bölümü iç satışlardan oluşurken iç satış hacminde 2022 yılına göre yüzde 45’lik artış elde ettik. 2023 yılında dış pazarlara ise 140 bin ton ürün satışı gerçekleştirerek 63 milyon 399 bin dolarlık ihracata imza attık.

İhracatımızı ise bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 51,1, değer bazında yüzde 15,5 artırdık.” Öte yandan, 2023 yılının başında temellerini Çorlu’da attıkları üçüncü tesisi ise bu yıl içinde faaliyete geçirmeyi hedeflediklerine işaret eden Niyazi Durgun, “Yeni yatırımla buğday kırma kapasitemizi günlük 2 bin 600 tona çıkaracak, üretim ve ihracat kapasitemizi yüzde 75 oranında artıracağız” ifadesini kullandı.