Ramazanda baklava satışları önceki yıla göre yüzde 20 arttı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Bu yıl Ramazan döneminde baklava satışları önceki yıla göre yüzde 20 artış gösterdi. Bayram nedeniyle şeker ve çikolata ihtiyacının artığını belirten sektör temsilcileri, bunun da sektöre hareketlilik kattığını ve piyasada satışların iyi bir noktada olduğunu belirtiyorlar.

Gaziantep’in tescilli ve coğrafi işaretli lezzeti Antep baklavasının üretimi de bayram öncesi iki katına çıktı. Gaziantep’te günlük baklava üretimi normalde 30-35 ton civarında seyrederken, bayram döneminde üretim 65-70 tona kadar çıkıyor. Öte yandan, temsilciler, çikolata fiyatlarının önceki yıla göre yüzde 80 arttığını, ancak son dönemde kakao fiyatlarındaki artışın bayram sonrasında yansıyacağını ifade ediyorlar.

Geçen yılın Ramazan dönemine göre baklava satışlarının bu yıl daha iyi olduğunu kaydeden Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, satışların geçen yıl sadece hafta sonları biraz hareketli olduğunu söyledi. Bu yıl sektörde faaliyet gösteren üreticilerle yaptıkları görüşmelerde kimsenin şikayetçi olmadığını dile getiren Yıldırım, ‘’Ramazanda oruçta iftar sofralarını süslemeye baklavamız hala devam ediyor. Fiyat artışları durdu, biz Ramazan’da zam yapmadık.

Fiyatlar yükseldikçe satışlarımız da düştüğünü bildiğimiz için, zammı biz en son yapıyoruz. Şu an kaliteli bir baklavanın kilosu en az 750-850 lira arasında bulunuyor. 750 liranın altında satılan bir baklava birinci kalite baklava değildir. Çünkü maliyetler, yağ fiyatı, fıstık fiyatı, işçilik ve un fiyatı belirliyor. Baklavanın kilosunu 500 ve 300 lira arasında da satan var’’ dedi.

Uzun tatiller baklava sektörünü olumsuz etkiliyor

Önceki Ramazana göre satışlarda bir artış olduğunu ve satışlarda yüzde 20’lik bir artışın yaşandığına dikkat çeken Mehmet Yıldırım, bayramda şeker ve çikolata ihtiyacının arttığına vurgu yaparak; ‘’Bu da sektörde bir hareketlilik getiriyor. Şekerleme ve çikolata piyasasında satışları şu anda iyi bir noktada.

Baklavacı da işler iyi oluyorsa çikolatacıda, pastanecide de işler iyi olur. Bu yıl güzel bir bayram geçireceğiz inşallah. Tek sorunumuz şu; bayramın uzaması ve cuma gününden itibaren insanlar tatil beldelerine doğru gitmeye başladı. Bu da büyük şehirlerde baklavacıların işlerini olumsuz yönde etkiliyor. Hükümetimiz bir sektörü düşünürken, bir sektörü de göz ardı etmemesi lazım’’ diye konuştu.

Bayramda çikolataya olan talep 10 katına çıkıyor

Bayramda çikolata talebinin en az 10 katına çıktığını belirten Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız, söz konusu oranın hediyelik ürünlerde daha da yoğunlaştığını söyledi. Bu bayram için bin tona yakın çikolata ürettiklerini bildiren Yıldız, ürettikleri çikolatanın bayram ve devamında satılmasını beklediklerini aktardı. Çikolata fiyatlarında üreticilerin henüz pozisyonları bozulmadığı için fahiş fiyat beklentisinin olmadığını aktaran Yıldız, ‘’Ancak bayramda etkisini hissettirecek ve sonrasında ise fiyatlarda kesin olarak bir artış öngörmekteyiz’’ dedi.

Kakao fiyatındaki artış bayram sonrası yansıyacak

Bayram öncesinde kakaoya gelen zamlardan dolayı çikolata satışlarında tüketim anlamında düşüş yaşandığını kaydeden İstanbul Sanayi Odası Kakaolu, Şekerli Ürünler ve İçecekler Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Fuat Küçük, fiyatların geçen yılkı bayram dönemine göre yüzde 80 artış gösterdiğini ve bunun da önceki yıla göre satış grafiğini aşağı yönde etkilediğini söyledi.

Kakao fiyatlarındaki artışın genel olarak sektörü etkilediğine dikkat çeken Küçük, ‘’Fiyatlara bayram öncesi bir etki oldu, fakat asıl fiyatların bayramdan sonra artacağını ve tüketim anlamındaki etkilerinin o zaman çok daha net gözükeceğini düşünüyorum.Türkiye şu anda yılda 1 milyar dolara yakın bir ihracat hacmine sahip ve bunun diğer senelerdeki gibi artmasını bekliyorum. Ama şu an için maalesef net bir şey öngöremiyorum’’ dedi.