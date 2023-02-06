Süt zammının durması için işte çözüm

Burcu KAYA

Nuri Demirbaş, süt üreticilerinin, artan maliyetler karşısında çaresiz olduğunu ifade ederek, süt üretimine devam edemeyecek duruma gelen üreticilerin, sektörü terk etmeye başladıklarını söyledi. Bölgede 1 kilo süt maliyetinin 10 lira civarında olduğunu ve 6 lira olması halinde süt fiyatlarının da düşeceğini aktaran Demirbaş, fiyatlar arasında dengenin kurulmasıyla hayvancılığın ve üretimin devam edeceğini vurguladı.

Süt üretimi % 30 azaldı

Demirbaş, geçen yıla oranla il genelinde süt üretiminin yüzde 30 azaldığını belirtti. Et fiyatlarının yükselmesi ile beraber hayvan yetiştiriciliğinden ziyade hayvanı kesip satmanın daha kârlı bir iş haline geldiğini aktaran Demirbaş bu sebeple inek sayısında da bir azalma yaşandığını, Mersin’de toplam 70 bin büyükbaş hayvan olduğunu belirterek, bunun yaklaşık 22 binin sağmal inek ve dişi yavru olduğunu söyledi. Demirbaş bölgede geçen yıl 250 ton olan süt üretiminin bu yıl 180 tona düştüğünü dile getirdi. Süte erişimde de sıkıntı olduğuna dikkat çeken Nuri Demirbaş, “Mersin’de şu anda sütün litresi 9 ile 12 TL arasında. Marketlerde satılan süt fiyatları ise 20 TL’nin üstünde bir fiyat sergiliyor” dedi. Beside maliyetlerin düşürülmesi için hayvan yeminin üreticiye daha uygun fiyatta satılmasını savunan Demirbaş, “Bu sorun Türkiye genelinde tüm illerde mevcut. Toprak mahsulleri ofisinden verilen arpanın daha uygun fiyata üreticiye ulaşmasını talep ediyoruz. Geçen yıl bu günlerde inek fiyatları 25 bin TL civarındaydı. Şu anda 60 bin TL’nin üzerinde. Mersin’de bir inekten ortalama yılda ortalama 4 ile 7,5 ton arası süt elde ediyoruz” şeklinde konuştu.