Türk kahvesinin kokusu bu kez ABD'de tütecek

Hamide HANGÜL

Türkiye’de kahve tüketimi, son teknoloji kahve makinelerinin etkisiyle hızlı büyüdü. Son 10 yılda kişi başına tüketim 350 gramdan 1.2 kilograma çıkarken, kahve makineleri pazarı da adette yıllık ortalama yüzde 35, ciroda yüzde 160 büyüyerek 5.48 milyar TL’ye ulaştı.

DÜNYA, Türkiye’de kahve pazarını Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı’yla, kahve festivalinde konuştu. Ticaret Bakanlığı’nın uzak ülkeler stratejisini merkeze alarak hazırladığı e-ihracata yönelik raporun önemine dikkati çeken Kolbaşı, hedef ülkelerden birinin Çin olduğunu belirtti.

"Çin’e markalı ihracat yapalım"

Çin’e ihracatın artırılması gerektiğine işaret eden Kolbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler, Türkiye'deki firmalar olarak diyoruz ki ‘artık Çin'e olan 3 milyar doları biraz geçen ihracatımızı yukarıya taşımanın zamanı geldi, hatta geçiyor bile.’ Burada birkaç tane yöntem var. Biri, iş birlikleri. Türkiye üretimde, özellikle Avrupa, Amerika gibi ülkelerde gerçekten gayet kuvvetli.

Bunun yanında Türkiye'nin, Türk markalarının albenisi de yukarıda olduğu için gerçekten kabul görüyor. Çin gibi pazarlarda kendi markalarıyla satış yapabilirler. Diğer bir alternatif de Çinli firmalarla ortak üretimle, dünyanın farklı ülkelerinde, üçüncü ülkelerde iş birlikleri yapılabilir. Türk markası olmasını önemsiyorum. Çünkü, Türk markasıyla sattığınızda, tüketici markaya alıştıkça size geri geliyor .”

"Kahve kültürü ihraç edelim"

Çin'in toplam dış ticaret hacminin yaklaşık 5 trilyon dolar olduğunu, Amerika'dan sonra en büyük ithalatçı pozisyonunda bulunduğunu anımsatan Kolbaşı, “Buradan muhakkak bir pay almanız gerekiyor” dedi. Türkiye’nin küçük elektrikli ev aletlerinde dünyada ilk 10 üretici arasında yer aldığını söyleyen Murat Kolbaşı, “Bizim özellikle Asya bölgesine kahvemizi ihraç ederken, makineden önce kahve kültürümüzü ihraç etmeliyiz” dedi. Türkiye’nin kahve ihracatının son dört yılda iki misli arttığının altını çizen Kolbaşı, “Buradan 144 ülkeye kahve gidiyor” diye konuştu.

"Hak ettiği yeri almalı"

Dünyada kahve sektöründe söz sahibi ülkeler ve markaların kahve çekirdeği üreticisi olmadığını belirten Kolbaşı, “İsviçre, Almanya, Belçika Hollanda ve ABD, bu beş ülke, dünya kahve piyasasında önemli söz sahibi. Ancak hiçbiri çekirdek üreticisi değil. Türkiye, Türk kahvesiyle hak ettiği yeri almalı” dedi. Türkiye’de kahve kültürünün yaygınlaşmasıyla tüketiminin de arttığını söyleyen Kolbaşı, bunun küçük ev aletlerine de yansıdığını vurguladı.

Pazar 7,5 milyon adet

Dünyada bir yılda 70-75 milyon adet ev tipi kahve makinesi satıldığını söyleyen Kolbaşı, Türk kahvesi makinelerinin ise yüzde 10’luk bir paya sahip olduğunu belirterek, “Bugün uluslararası araştırma şirketleri kahve makinelerine bir kategori yaptıklarında, artık Türk kahvesine de yer veriyor. Çünkü orada bir yerimiz var. Yani 7,5 milyon adet kahve makinesi pazarı söz konusu. Marka sayısı da 25’e yaklaştı” dedi.

Kolbaşı, "Türk kahvesi, teknolojiyle birleştikten sonra trend yeniden yukarı döndü. Türk kahvesi yapabilen makineler geldikçe, sunum arttı. Sunum artınca talebi arttı, talebi artınca da Türk kahvesi isteği çoğaldı. Bizim şu anda Okka’da, kendini temizleyen makinemiz var. Belli bir sürede çalışmadığında, kendi kendini yıkıyor. Sonra kapanıyor” dedi.

Kişi başı tüketim 350 gramdan, 1.2 kilograma çıktı

Türkiye’de 10 yıl önce kişi başı yıllık kahve tüketimi 350 gramken, bu rakam bugün 1.2 kilogramı aştı. Bu rakamın da yüzde 70’ini Türk kahvesi oluşturuyor. Murat Kolbaşı, “Bu hızlı yükselişte kahve makinelerinin katkısının olduğunu söylemek mümkün” değerlendirmesinde bulundu. Diğer taraftan, Uluslararası Kahve Örgütü’nün 2022 yılı verilerine göre, kişi başı yıllık kahve tüketiminde 12 kilogramla Finlandiya zirvede.

Yurt dışında mutlaka isteyin

Türk kahvesinin dünyada tanıtılmasına gönüllü uğraş verdiğini söyleyen Murat Kolbaşı, “Bazen bana soruyorlar ‘biz ne yapabiliriz’ diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdi, yurt dışına gittiklerinde, restoran ve otel lobilerinde lütfen Türk kahvesini istesinler. Bugün o menüde o kahve olmayabilir, ancak o menüye gelmesi bu bilinçle olur” dedi.

Amerika’da Türk kahvesinin tanıtılmasına yönelik hedefleri olduğunu dile getiren Murat Kolbaşı, Washington’da bu yönde çalışmaları olduğunu belirterek, “Şimdi 29 Ekim geliyor. Muhtemelen New York ve Washington'a tanıtım etkinliği yapacağız” dedi. Amerikan kahvelerine rekabet konusunda ise Kolbaşı, “Başkalarının kahveleriyle hiçbir derdim yok. Herkes her kahveyi içebilir. Ancak ‘o kahveler ne kadar içiyorsanız, buyurun Türk kahvesi de için’ diyoruz” dedi.