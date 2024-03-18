Türk meyve suyu sektörünün 2028 ihracat hedefi 1 milyar dolar

İhracatta 2024 yılında 500 milyon doları aşmayı hedefleyen sektör, 2028 yılı için 1 milyar dolar ihracat hedefi belirledi. Türkiye’nin meyve sebze mamulleri ihracatı yıllık bazda ilk kez 2,5 milyar doları aşarken, meyve sebze mamulleri grubunda en güçlü ihraç kalemi 472 milyon dolarlık tutarla meyve suları oldu.

2024 hedefi 500 milyon doları aşmak

Türkiye’de üretilen 27 milyon ton meyve üretimi olduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yıllık meyve üretiminin yüzde 10’unun meyve suyu endüstrisi tarafından işlendiğini ve katma değere dönüştürüldüğünü, 2024 yılında sektörün ihracat hedefinin 500 milyon doları aşmak olduğu dile getirdi.

Türkiye’de iç piyasaya şeftali, kayısı, vişne, portakal suları ağırlıklı bir tüketim olduğunu aktaran Uçak, “Türkiye’nin konsantre (yarı mamul) ihracatının yarısı elma suyu konsantresinden geliyor.

İhracatta nar, siyah havuç konsantresi Türkiye’nin rekabet gücü çok yüksek ürünleri arasında geliyor. Kişi başı tüketimde Avrupa ortalama 20 lt’de iken, Türkiye’de bunun henüz yarısına ancak ulaşılabiliyor. Meyve suyu sektörümüz hem ihracatta hem de iç piyasada büyüme potansiyeline sahip. 2028 yılında Türkiye’nin meyve suyu ihracatından döviz getirisiniz 1 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Meyve suyu sektöründe yeni yatırımlar için Türkiye’nin meyve deseninin bir avantaj olduğuna işaret eden Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye’nin mevcut meyve deseni yanında tropikal meyvelerin üretimi hızla artıyor. Meyve suyu sektöründe olası yatırımlarında itici gücüyle Türkiye’de meyve sebze mamulleri sektöründe meyve suyu sektörünün ihracattaki liderliğini sürdüreceğine inanıyoruz.”

Türkiye 151 ülkeye meyve suyu ihraç etti

Türkiye’nin 2023 yılında meyve suyu ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 196 milyon dolarlı tutarla açık ara lider pazar konumunda. Hollanda 36,5 milyon dolarlık taleple ikinci, İtalya 22 milyon dolarlık meyve suyu ihracatıyla üçüncü sıranın sahibi oldu. Bu ülkeleri 18 milyon dolarla Almanya, 17 milyon dolarla Kanada, 13,5 milyon dolarla Japonya, 11 milyon dolarla İngiltere takip etti.