Türk somonunun Japonya yolculuğu başlıyor

Son yıllarda üretim ve ihracatı ile Doğu Karadeniz Bölgesinin önemli ihraç ürünleri arasında yerini alan ve Karadeniz’de kurulu kafeslerde yetiştirilen Türk somonu için Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği bünyesinde yapılan tanıtım çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından bölgede faaliyet gösteren firmaların kümeleme yaparak iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla geliştirilen UR-GE projesi ile firmalar bir araya getirilmiş ve öncelikli olarak Türk somonu için oluşturulan marka yurt içi ve yurt dışında tescil edilerek, bu marka ile sektörün önde gelen uluslararası fuarlarına katılım sağlanarak, Türk somonunun tanıtımı yapılarak önemli kazanımlar sağlandı.

DKİB tarafından gerçekleştirilen UR-GE projesinde yer alan Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki su ürünleri firmalarının katılacağı heyet programı kapsamında Türk Somonunun tanıtımı yapılarak önemli bağlantılar sağlanacağı umuluyor.

363 milyon dolar ihracat

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak hazırladıkları UR-GE projesi ile Türk somonunun yurtdışı pazarlarda tanıtımında çok önemli mesafe aldıklarını ve proje kapsamında bundan sonra da sektör firmaları ile potansiyel pazarlara yönelik Ticaret Heyetleri programları düzenleyerek, Türk somonu ihracatını çok daha üst rakamlara ulaştıracaklarını belirtti.

Yıldırım, Türk somonunun yurtdışı pazarlardan çok büyük talep gördüğünü ve ihracatının her geçen yıl katlanarak artış gösterdiğini belirterek, 2022 yılında ülkemizden 49 bin 215 ton karşılığı 363 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildiğini ifade etti.

İhracatta yüzde 111’lik artış

İlker Yıldırım, ihracatta bir önceki yıla göre miktarda yüzde 111, değerde ise yüzde 168 artış yaşandığını dile getirdi. Yıldırım, URGE projesi faaliyet programı kapsamında 28 Ocak-4 Şubat 2023 tarihleri arasında Japonya’ya yapacakları Ticaret Heyeti ziyareti kapsamında sektörün en büyük ithalatçı firmaları ile ikili iş görüşmeleri yaparak, 2023 yılı ihracatına önemli katkı sağlayacaklarından ümitli olduklarını ifade etti.