Türkiye’nin değirmencilerinden ticari güç birliği

Mehmet Hanifi GÜLEL

Un, tahıl, bakliyat, yem işleme endüstrisi ve değirmencilik sektöründe dünya liderliğine koşan yerli üreticileri küresel rekabette daha güçlü pozisyona taşıyacak imzalar atıldı. Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) ile İDMA Uluslararası Fuar Yapım arasında imzalanan protokol, sektörde konsolidasyon sağlayacak.

Türkiye’nin en başarılı sektörleri arasında yer alarak, üretiminin yüzde 90’ını ihraç eden değirmen ve sektör makineleri üreticilerine uluslararası rekabette önemli avantajlar sağlayacak olan iş birliği, DESMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu ve İDMA Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan’ın katılımıyla düzenlendi.

Sektörün en büyük sivil toplum kuruluşu olan DESMÜD ile sektörün en büyük ticaret buluşmalarını organize eden İDMA; 2023 yılında 4,2 milyar dolarlık ihracat başarısı gösteren sektörün dünya liderliğe giden yolculuğunda güçlerini birleştirdi. DESMÜD ve İDMA arasında imzalanan protokol ile birlikte Türkiye’nin değirmencilik sektöründe daha rekabetçi bir konuma gelmesi ve uluslararası alandaki başarısını daha geniş coğrafyalarda göstermesi hedefleniyor. Yine iş birliği ile Türkiye’nin değirmencilik sektöründe sahip olduğu tecrübe ve uzmanlığın daha da artırılması, dünya değirmencilik sektöründeki liderliğinin güçlendirilmesi bekleniyor.

‘’Sektörü güçlendirecek’’

Türkiye’nin en önemli ihracatçıları arasında yer alan ve 170’ten fazla ülkeye yerli mühendislerin geliştirdiği teknolojileri ulaştıran un, tahıl, bakliyat, yem işleme endüstrisi ve değirmencilik sektörü, 2024 yılı için belirledikleri 5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak için güç birliği gerçekleştirdiklerini ileten DESMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, dernekleri ve İDMA arasında gerçekleşen protokolün sektörün uluslararası ticarette görünürlüğünü ve hacmini artacağını söyledi.

Anlaşma ile değirmencilik sektöründe ulusal ve uluslararası alanda yeni bir çağın kapısını araladığını belirten Demirtaşoğlu; “Bu anlamlı birliktelik, Türkiye'nin değirmencilik sektöründeki potansiyelini daha da güçlendirecek ve uluslararası platformlarda önemli bir konum elde etmesine katkı sağlayacak.

DESMÜD olarak, sektörümüzün gelişimi için stratejik adımlar atmaya devam ediyoruz. İDMA Uluslararası Fuarcılık ile yapacağımız ortaklık, sektörümüzün tanıtımı, inovasyonu ve uluslararası alanda rekabet gücümüzün artırılması için büyük bir fırsat sunuyor. Bu iş birliği, değirmencilik sektörünün yenilikçi ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine olanak tanıyacak

. İki kurumun bir araya gelmesi, sektördeki en son teknolojilerin paylaşılmasını, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesini ve sektördeki en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlayacak. İDMA ile birlikte, değirmencilik sektöründe daha fazla yenilik, iş birliği ve büyüme için çalışmaya devam edeceğiz. Sektörümüzün uluslararası alanda daha da yükselmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.

“Uluslararası rekabette önemli kazanımlar sağlayacak”

Değirmen makinaları üreticilerinin yükselen ihracat rakamlarına düzenledikleri uluslararası fuarlarla katkı sağladıklarına vurgu yapan İDMA Uluslararası Fuarcılık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan, imzalanan protokolle gerçekleşen güç birliği ile ilgili, “20 yıl önce sektörün ilk ve tek uluslararası fuarı olarak başlayan İDMA fuarları, yerli üreticilerimizin ihracat başarısında lokomotif rol üstlendi. 2-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında 10’uncu İDMA İstanbul Fuarı’mızı gerçekleştireceğiz.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 10’uncu İDMA İstanbul fuarımıza hazırlandığımız süreçte, sektörümüzün en büyük ve en önemli sivil toplum kuruluşu olan DESMÜD ile güç birliği içerisinde olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İmzaladığımız protokol ile sektörümüzün uluslararası rekabette önemli kazanımlar sağlaması için birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.