Türkiye'nin tercihi sütlü çikolata

Zühre KURT

1913 yılında Niğde doğumlu bir Rum olan Leonidas Kestekides tarafından kurulan Leonidas markasını Türkiye’ye getiren Zeynep Bosna “İlk mağazamızı 2021 Kasım ayında Nişantaşı’nda açtık.

Geçtiğimiz sene İstanbul Göktürk’te ikinci mağazamızı açtık. Ayrıca Mersin ve Balıkesir’de bayilerimizin işlettiği 2 mağazamız daha var. Leonidas, Belçika Kraliyet Ailesi’nin resmi tedarikçisi ve 40 ülkede yaklaşık 1,200 mağazası bulunuyor” diyor.

Türk çikolata severlerin büyük bir kısmına marketlerden imkanları ölçüsünde aldıkları çikolataların yeterli geldiğini belirten Zeynep Bosna: “Henüz ağırlıklı olarak hediyelik olarak satın alınıyor çikolatalarımız ve kadınlar biraz daha ağırlıklı diyebiliriz.

Sütlü çikolatalar biraz daha fazla tercih ediliyor, bizim en çok satılan çikolatalarımızın başında Gianduja’lar yani fındıklı pralin grubumuz geliyor. Bitter çikolatalarımız da oldukça tercih ediliyor. Leonidas'da her bir çikolatanın ismi dolayısıyla bir hikayesi var. 60 yıldır değişmeyen reçeteleri bulunuyor.

Pastacı kremalı limonlu I love you, tereyağı kreması ile fındık pralinin buluştuğu Manon Cafe, deniz tuzlu karamelli Bretagne bunlardan sadece birkaçı” olduğunu belirtiyor. Leonidas markasıyla ilk kez 15 sene önce tanıştığını vurgulayan Zeynep Bosna sözlerini şöyle sürdürüyor “Çikolatayı çok seven bir aileyiz. Gianduja ürünleri ile aklımızı başımızdan alan bu markayı Türkiye'ye getirme çabamız ise 2010'ların başına uzanıyor.

Yaklaşık 110 yıllık bu Belçika markasının kurucusunun Anadolu topraklarından çıkan bir Rum olması, ürünlerinde palm yağı kullanmamaları, hep en iyi kalite ürünleri, örneğin Türkiye'den ithal ettikleri fındıkları kullanmaları, hala bir Aile şirketi olarak kalmış olmaları da bizi ayrıca çok etkiledi. Finans ve Telekom sektörlerinde, pazarlama alanında 20 yılı aşkın çalışma hayatından sonra 2021 yılında Leonidas markasının Türkiye Distribütörü oldum.”

2024’te İstanbul’da Anadolu Yakası’nda ve Ankara’da 2 yeni mağaza daha açmayı planladıklarını söyleyen Bosna: “Çok fazla bayilik talebi alıyoruz, bunları da değerlendirerek tüm büyükşehirlerde en az 1 adet Leonidas mağazası olmasını hedefliyoruz” diyor.