Zeytinde rekolte bu yıl beklenenin altında

Derya ÖZGÜR

Zeytinin kilogramı bu sezon 30 ila 70 lira arasında satılırken, zeytinyağının litre fiyatı ise 250 ila 350 lira arasında alıcı buluyor.

Ayrıca, zeytin toplama işçilerinin günlük kazançlarının da 500 ile 750 lira arası olduğu belirtildi. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, Mut’un Haydar mahallesinde bulunan bin 300 yıllık tescilli anıt zeytin ağacını işaret etti. Yılmaz, “Mut ilçemizde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 70 bin dekar tarım arazisi bulunmakta ve bu bölgenin 269 bin dekar alanında zeytin yetiştirilmektedir. Bunun da 72 bin tonu sofralık, 49 bini ise yağlık üretimdir. Mut, Ortadoğu’dan dünyaya zeytin taşıyan merkezdir.

Çok sayıda ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihraç ediyoruz. Bu yıl, geçen yıla kıyasla havaların biraz kurak geçmesi, ağaçların yeteri kadar sulanamaması yani kurak bir yıl yaşanmasından dolayı, önceki yıla göre bu yıl 50 bin ton zeytin ve 5 bin ton zeytinyağı üretimi gerçekleştirildi. Geçen yıl 80 ila 100 liraya satılan zeytinyağı bu yıl 250 ila 350 liraya satılıyor. Zeytin elek olarak adlandırılan boylama zeytin ise 30 liradan 70 liraya kadar değişen fiyatlarla satılıyor. Bu da, ürünün az miktarda olmasına rağmen üreticimizin yüzünü güldürdü” diye konuştu.