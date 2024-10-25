“Gıdada ülke markasını yaratmamız gerekiyor”
Tarladan Çatala İnovasyon” temasıyla gıda sektörüne, gezegen sağlığına ve ekonomiye değer katan markaları bir araya getiren 3. Gıda İnovasyon Zirvesi, Boğaziçi Üniversitesi’nde yapıldı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırma Merkezi (GIFT) tarafından düzenlenen 3. Gıda İnovasyon Zirvesi’nde gıda sektörünün akademi ve üretici şirketleri olan paydaşları bir araya geldi.
Gıda Sektörünün Döviz Kazandırma Becerisi Katma Değerli, Yenilikçi ve Markalı Ürünlerle Nasıl Artırılır? Oturumunun moderatörlüğünü yapan SETBİR Başkanı Dr. İsa Coşkun, Türkiye’de ihracatını marka, yenilikçilik ve inovasyon ile arttırabilmenin yolarını aradıklarını iletti. Gıdanın her türlü krizde büyümeye devam eden bir sektör olduğuna vurgu yapan TİM Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tokgöz Mutlu ise, dünyada gıdanın markalaşmasının zor bir süreç olduğunu ifade etti.
Mutlu “Çünkü gıda bizim kimlik olarak çok sıkı tükettiğimiz ve burada lüks tüketim alarak kategorize ettiğimiz çikolata ve şekerleme dışındaki geri kalan bütün ürünlerde dünya ülke markasına bakıyor. Demek ki ülke markasını yaratmamız gerekiyor” diye konuştu. Türkiye’nin birçok ürün grubunda dökme ihracatçı konumunda olduğunu belirten Mutlu, “Bizler STK’nın bir parçası olarak yapmak istediğimiz şey Türkiye’yi bir gıda markası haline getirmek ve bu esas önümüzdeki dönemde bizim için çok bir avantaj” diye konuştu .
“Biz artık sanayicilere gidiyoruz”
BALSU Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Taviloğlu da, otomotiv sektörü kadar neredeyse fındık sektörü katma değer ürettiğini ifade ederek, yeni dönemde ihracatçı birliği olarak Hindistan’ı hedef alacaklarını aktardı. Yeni dönem vizyonlarında gıda sanayi ile organik bağ oluşturacaklarını söyleyen TÜBİTAK MAM TÜGİP ve Gıda Araştırma Grupları Ar-Ge Dirtekötrü Prof. Dr. Mehmet Pala, “Biz artık sanayicilere gidiyoruz. Şirketlerle hangi konularla iş birliği yapabiliriz diye anlatıyoruz.
Şu ana kadar 30 civarında proje teklifi hazırladık ve vermeye başladık” dedi. Gıdanın hayatta kalmanın temel anahtarı olduğunu, gıda ve inovasyonun konuşulan yerde muhakkak tarımı da konuşmak mecburiyetinde olduklarını kaydeden İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz de, “Tarımı doğru yöntemlerle daha fazla finanse ettiğimizde tarımsal üretim ile birlikte kalite de artıyor” dedi.