“Gıdada ülke markasını yaratmamız gerekiyor”

Mehmet Hanifi GÜLEL

Gı­da, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırma Merkezi (GIFT) tara­fından düzenlenen 3. Gıda İnovas­yon Zirvesi’nde gıda sektörünün akademi ve üretici şirketleri olan paydaşları bir araya geldi.

Gıda Sektörünün Döviz Kazandırma Becerisi Katma Değerli, Yenilikçi ve Markalı Ürünlerle Nasıl Artı­rılır? Oturumunun moderatörlü­ğünü yapan SETBİR Başkanı Dr. İsa Coşkun, Türkiye’de ihracatını marka, yenilikçilik ve inovasyon ile arttırabilmenin yolarını ara­dıklarını iletti. Gıdanın her tür­lü krizde büyümeye devam eden bir sektör olduğuna vurgu yapan TİM Yönetim Kurulu Üyesi Meli­sa Tokgöz Mutlu ise, dünyada gı­danın markalaşmasının zor bir süreç olduğunu ifade etti.

Mutlu “Çünkü gıda bizim kimlik olarak çok sıkı tükettiğimiz ve burada lüks tüketim alarak kategorize et­tiğimiz çikolata ve şekerleme dı­şındaki geri kalan bütün ürünler­de dünya ülke markasına bakıyor. Demek ki ülke markasını yarat­mamız gerekiyor” diye konuştu. Türkiye’nin birçok ürün grubun­da dökme ihracatçı konumunda olduğunu belirten Mutlu, “Bizler STK’nın bir parçası olarak yap­mak istediğimiz şey Türkiye’yi bir gıda markası haline getirmek ve bu esas önümüzdeki dönemde bi­zim için çok bir avantaj” diye ko­nuştu .

“Biz artık sanayicilere gidiyoruz”

BALSU Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Taviloğlu da, oto­motiv sektörü kadar neredeyse fındık sektörü katma değer üret­tiğini ifade ederek, yeni dönemde ihracatçı birliği olarak Hindistan’ı hedef alacaklarını aktardı. Yeni dönem vizyonlarında gıda sanayi ile organik bağ oluşturacaklarını söyleyen TÜBİTAK MAM TÜGİP ve Gıda Araştırma Grupları Ar-Ge Dirtekötrü Prof. Dr. Mehmet Pala, “Biz artık sanayicilere gidiyoruz. Şirketlerle hangi konularla iş bir­liği yapabiliriz diye anlatıyoruz.

Şu ana kadar 30 civarında proje teklifi hazırladık ve vermeye baş­ladık” dedi. Gıdanın hayatta kal­manın temel anahtarı olduğunu, gıda ve inovasyonun konuşulan yerde muhakkak tarımı da konuş­mak mecburiyetinde olduklarını kaydeden İş Bankası Genel Mü­dür Yardımcısı Sezgin Yılmaz de, “Tarımı doğru yöntemlerle daha fazla finanse ettiğimizde tarımsal üretim ile birlikte kalite de artı­yor” dedi.