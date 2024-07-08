Girişim sermayesi yatırımıyla büyüyor, hedefi globalleşmek
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin iştiraklerinden ISM Medikal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ, Samsun’da 6 milyon euroluk fabrika yatırımının temelini attı. Tıbbi tekstil malzemelerinin yüzde 95’inin ihracata yönelik üretilmesi planlanırken, ilk etapta 50 kişi istihdam edilecek. Fabrikanın yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi öngörülüyor.
Sevilay ÇOBAN
Pandemi döneminde bir girişim olarak ticari hayatına başlayan ISM Medikal, girişim sermayesi yatırım ortaklığı modeliyle büyüyor. 3 ortaklı şirket, o dönemdeki ihracat başarısını sürdürmek amacıyla, özkaynaklarıyla fabrika yatırımı yapıyor, Ar-Ge merkezi de kurarak Türkiye’nin sağlık sektöründeki ihracat girdisine katkıda bulunmayı hedefliyor.
ISM Medikal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yüzde 16’lık payına sahip ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Başaran, Samsun’da temeli atılan 6 milyon euroluk tıbbi tekstil ürünleri fabrikası hakkındaki detayları ve şirketin hedeflerini DÜNYA gazetesi ile paylaştı.
Pandemide ihracatıyla ilk 1000’e girdi
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Başaran, geçen yıl yüzde 16’lık hissesini alarak ortak oldukları şirketi yatırımlarla büyütmeyi planladıklarını belirterek, kuruluş süreci ve ihracat başarısını şöyle anlattı:
“ISM Medikal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ, pandemi sürecinde en çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin üretimine katkı sağlamak amacıyla kuruldu. Medikal tekstil şirketi, Coenda Medikal Sanayi ve Ticaret AŞ unvanı ile Haziran 2020’de İngiltere Sağlık Kurumları’na (NHS) 18 milyon euroluk ihracat gerçekleştirdi. Şirket, bu başarısı ile Türkiye’de en yüksek ihracat yapan ilk 1.000 (bin) şirket arasına girerek ödüle layık görüldü.
Medikal alanda üretim, yatırım, yurt içi ve yurt dışı satış yapmak amacı ile faaliyetine başlayan şirketin tüm hisselerini Ekim 2023’de Resmo Dış Ticaret ve Yatırım Geliştirme AŞ satın aldı. ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olarak biz de şirketin %16 hissesini alarak ortalık kurduk. Resmo AŞ ve Resmo AŞ’nin yurtdışı finansman ortağı ve ICU olarak bizim ortak olduğumuz şirket, tüm yatırımlarını %100 özkaynakları ile yapıyor.”
6 milyon euroluk yatırım
Başaran, toplam yatırım değeri 6 milyon euro olan ve geçtiğimiz hafta Samsun’da temeli atılan fabrikanın orta vadeli hedeflerinden de söz etti: “Yeni nesil sterilizasyon merkezini de hayata geçirecek bu yatırımı, 3-5 yıl içerisinde halka açmayı planlıyoruz. Şirketi bir taraftan fiziki olarak büyütüp kapasitesini artırmayı hedeflerken diğer taraftan da sektörde ihtiyaç duyulan ve tamamı yurt dışından ithal edilen tıbbı malzemelerin ülkemizde geliştirilmesine yönelik bir Ar-Ge merkezi kurma çalışmaları yapıyoruz.”
“Sterilizasyonda Türkiye’de ilk olacak”
Bayram Başaran, Samsun’daki fabrikanın inşaat aşamasının 4 ayda tamamlanacağını belirterek, “Fabrikamızda cerrahi önlük, tulum, genel cerrahi seti, anjiyo seti, kişisel koruyucu tıbbi ekipmanlar, FFP1 - FFP2 – FFP3 - TYPE 2R - N95 tip cerrahi maskeler gibi hastanelerin ameliyathanelerinde ve hijyen gerektiren ortamlarda kullanılan her türlü tekstil ürünü üretilecek. Ayrıca Türkiye’de her yerde bulunmayan bu nedenle büyük bir ihtiyaç haline gelen yüksek kapasiteli yeni nesil teknolojilere sahip 2 adet sterilizasyon makinesi kurulacak. Son teknoloji ile donatılmış bu çapta büyük bir merkez Türkiye’de ilk olacak. Merkezde başka firmaların ürünleri de sterilize edilecek” dedi.
Hedef, üretimin %95’ini dünyaya ihraç etmek
Yıl sonuna kadar faaliyet geçmesi öngörülen fabrikanın katma değeri yüksek olan ürünleri ile hem bölge hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını belirten Başaran, “Üretilen ürünler, tüm dünyaya ihraç edilecek. Halen Avrupa, ABD ve Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep geliyor. Ürünlerimize sadece yurtdışından değil aynı zamanda iç piyasadan da talep var. Biz üretimimizin yüzde 95’ini ihraç etmek istiyoruz” diye konuştu.
Samsun’a yeni yatırımlar yolda
Bayram Başaran, kara-deniz-hava ve demiryolu ulaşımı açısından stratejik bölge niteliğindeki Samsun’un hem ihracat yapabilme beceresi açısından hem de medikal sektörünün kümelendiği bir şehir olması nedeniyle kendileri açısından önemli bir konumda bulunduğuna dikkat çekti. Başaran, “Fabrika, şirketin Samsun Havza OSB’deki toplam 60 bin metrekarelik arazisinin 2 bin metrekarelik bölümüne yapılacak. İlerleyen süreçte arazinin diğer bölümlerine de yine medikal sektöründe ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimi için yeni fabrikalar inşa edilecek. İlaç dışındaki medikal ürünlerin üretimi ile ilgili Samsun’daki yatırımlarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Startuplara yatırım ve bilgi birikimi katıyor
Son teknoloji ile donatılacak fabrikada ilk etapta 50 kişilik istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Bayram Başaran, “ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı yüzde 96,77 oranında halka açık bir şirket. Startup’lara yatırım yaparak ve onların büyümesi için sermayenin yanı sıra bilgi birikimimizle tecrübelerimizi de ortaya koyuyoruz. ICU’nun halen 8 şirkette hissesi bulunuyor” dedi.