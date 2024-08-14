Glikozla üretilen ballar arıcılık sektörünü olumsuz etkiliyor

Müjde DEMİR

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği olarak, arı gen kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması konusunda çalışmalara devam ettiklerini belirten Adem Kurt, “Market raflarında 1 kilogramlık balların piyasanın çok altında cüzi fiyatlarla satıldığını görüyoruz.

Bunların bal ile alakası yoktur, glikoz ile üretilen ürünlerdir. Tüketicilere tavsiyemiz gerçek bal alacaklarsa mutlaka üretici birlikleri ve üreticiler üzerinden ürüne ulaşmalarını tavsiye ediyorum” dedi. Mersin’inin tarım ve hayvancılık alanında da avantajlı olduğunu, arıcılık ve arı sayısında ise Türkiye’de dördüncü sırada yer aldığını söyleyen Kurt, “Mersin birçok ürün çeşidinin olduğu iklime sahiptir.

Kış döneminin en fazla iki ay sürmesi sebebiyle 10 aydır faal durumda olan arılar hem polen hem de bal açısından üretime açıktır. Polen üretimi yılın mevsimine göre değişir. Geçen yıl 100 ton civarında polen üretimi gerçekleşti. Bu yıl ki polen üretiminde ise ciddi düşüşler yaşandı” diye konuştu.

“Zirai ilaçlama yüzde 50’ye yakın arı kaybına neden oldu”

Arıların, çiçeklere polenlerini dağıtarak bitkilerin, ağaçların meyve vermesine, tohumlarını dağıtmasına olanak sağladığını belirten Kurt, tarım şehri olan Mersin’inin zira ilaçlamaya maruz kalması sebebiyle, ilkbahar dönemlerinde kolonilerde yüzde 50’ye yakın arı kaybı yaşandığını kaydetti.

Kurt, “Bu konuda çalışmalar yapıyoruz önceliğimiz, meyve üreticilerinin arıların buna ihtiyacı olduğu kavramı kazandırılmasıyla olacağını düşünüyorum. İlaçlama konusunda çok hassas olmaları gerekiyor. Kullandıkları ilaçlar konusunda dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlar da eğitimle anlatılması gereken konulardır" dedi. Kurt ayrıca Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ve Arap ülkelerine bal ihracatı yapan Mersinli firmaların olduğunu söyledi.

Bal üretiminde yüzde 70 azalma yaşandı

Mersin Arıcılar Birliği’nin mevcut üye sayısının 4 bin ve birlik arıcılarına ait koloni sayısının ise yaklaşık 375 bin civarında olduğuna dikkat çeken Adem Kurt, geçen yıl 2 bin 720 işletmede ki her bir koloniden 9,50 kilogram verim, 3 bin 295 ton bal ve 285 ton balmumu üretildiğini kaydetti. Bu yıl ise girdi maliyetlerinin yüzde 300 artması nedeniyle bal üretiminde yüzde 70 oranında azalma yaşandığını belirten Kurt, üreticilerin kendi ballarını pazarlama sorunu yaşarken piyasadaki sahte balların raflarda yer aldığını söyledi.