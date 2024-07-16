Gündemimizde zam değil, personel var
Ekmek fiyatının zamlandığı söylentilerine açıklık getiren fırıncılık sektörünün temsilcileri, gündemlerinde zammın olmadığını belirtti. Temsilciler, personel sıkıntısından dolayı ekmek üretimin durma noktasına gelebileceğini söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
İstanbul’da ekmek fiyatına herhangi bir zammın beklenmediğini kaydeden fırıncılık sektörünün temsilcileri, son dönemde ekmek fiyatının zamlandığı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Temsilciler, bir iki esnaf zam yapmış ise onların da denetlenmesi ve gereken yasal işlemlerin yapılmasını talep etti. Ekmeğin kilogramının 50 lira olduğunu kaydeden Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, gündemlerinde zammın olmadığını söyledi. Yıl sonuna kadar zam olmaz diyemediğini ifade eden Balcı, “Ülkede asgari ücret artarsa maliyet de artar ve bu da fiyata yansır. Ama bugün gündemimizde bir fiyat artışı yok.
Şu an temmuz ayındayız ve bugün itibarıyla gündemimizde herhangi bir zam yok. Ağustos’ta da yok. Ağustos’ta bir şey olursa eylülde gündeme gelir. Diğer yandan, nisan ayından itibaren iller kilogram fiyatı 50 lira olan normal fiyata geçiyor. 200 gram ekmek 10 lira ama Rize’de olduğu gibi 250 gram ekmek 12,5 lira. Neticede kilosu 50 lira olarak yer alıyor” dedi.
“Personel eksikliği üretimi durma noktasına getirebilir’’
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, bazı esnafların zam yaptığı da çok gerçeği yansıtmadığını ve ekmeğin kilogramının 50 lira olduğunu iletti. “Önümüzde bir zam yok” diyen Çetin, personel sorununa dikkat çekerek, “Fırıncı esnafı personel sıkıntısından dolayı şu an ekmek üretemiyor. Personel sıkıntısı had safhada bulunuyor. Böyle giderse fırınlarda ekmek üretiminde durma noktasına gelebilir’’ açıklamasında bulundu.
Sektörde maaşların ekmek işverenleri sendikası tarafından belirlendiğine vurgu yapan Çetin, fırıncılığın zor bir meslek olduğuna belirterek, 365 gün çalışıldığını ve bu insanlara daha fazla para vermek gerektiğini ifade etti. Daha fazla para verdiğinizde de ekmek fiyatının yukarı çıktığını aktaran Çetin, “Ekmek fiyatını yukarı çıkarmadıkları için daha fazla para veremiyoruz, veremeyince de personel bulamıyoruz.
Temel sorun az para verilmesi. Siz yeteri kadar para verirseniz insanlar çalışacaklar. Yani adam AVM’de soğukta çalışmayla fırın içerisinde çalışma arasında aynı parayı alıyorsa neden fırında çalışsın? O zaman minibüsçüden, lokantacıdan, büfeciden, kafeciden ve güvenlikçiden daha fazla para vermeniz gerekiyor. Personel haftanın yedi gün ve yılın 365 günü sıcakta soğukta çalışıyor.
Yani bunun karşılığı para olmalı. Bizim sektörde personel eksikliği biraz daha fazla. Personel her ay zamla geliyor ve her ay personele zam yapmak zorunda kalıyorsun. Bu sefer de ekmeğe zam olarak yansıyor. Bunun dışında girdi maliyetleri olan elektrik, su, doğal gaz, un, tuz ve mayaya sürekli zam geliyor’’ diye konuştu.
Öte yandan Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana’da ekmek 10 liradan satılıyor. 10 liradan satılmayan ilerde ise nisan ayından bu yana fiyatlarını söz konusu seviyeye çıkarmak için düzeltmeler yapıyorlar.
Son 1 yılda İstanbul’da 100’e yakın fırın kapandı
Son bir yılda İstanbul’da 100’e yakın fırın kapandığını aktaran Erdoğan Çetin, kapanmaların temel nedeninin personel bulamamaktan kaynaklandığını bildirdi. Personel sorunu böyle devam etmesi halinde kapanmaların süreceğini ileten Çetin, “Ekmeğin üretimi için usta olmaz olmaz. Bu gidişle fırınlarda çalışacak personel bulamaz hale geleceğiz” dedi.