Güzel Enerji, Valvoline ile pazar payını artırmayı hedefliyor
Güzel Enerji bünyesinde faaliyet gösteren M Oil, 140’tan fazla ülkede hizmet veren küresel premium madeni yağ markası Valvoline ile 2023 yılında başlayan iş birliğini yeni bir boyuta taşıyarak Valvoline lisansı ile Güzel Enerji’nin İzmir tesislerinde üretime başladı.
Özlem SARSIN
Güzel Enerji bünyesinde faaliyet gösteren M Oil, 140'tan fazla ülkede hizmet veren küresel premium madeni yağ markası Valvoline ile 2023 yılında başlayan iş birliğini yeni bir boyuta taşıyarak Valvoline lisansı ile Güzel Enerji'nin İzmir tesislerinde üretime başladı.
Ana grup şirketi OYAK Enerji’ye bağlı Güzel Enerji’nin iştiraklerinden M Oil, Valvoline lisansı ile Güzel Enerji'nin İzmir tesislerinde üretime başladı. Güzel Enerji Genel Müdürü Mahmut Çil, 150 yılı aşkın geçmişi olan ve dünyanın ilk motor yağı markası Valvoline ile yaklaşık 1.5 sene önce lisans ortaklığı anlaşmasını imzaladıklarını söyleyerek, Valvoline’in üst segmentteki geniş ürün yelpazesini Türkiye pazarına sundukları bu önemli işbirliği sayesinde Valvolin’in global deneyimini ve Güzel Enerji’nin güçlü yerel bilgi birikimini bir araya getirdiklerini söyledi. İş birliklerinin ilk aşamasında Valvoline’in yenilikçi ve kaliteli portföyündeki yaklaşık 75 binin üzerinde ürünü 110 farklı ambalaj ile Türkiye’ye sunduklarını belirten Çil, gün geçtikçe de yeni ürünleri eklemeye devam ettiklerini söyledi.
Üretimle birlikte KKTC ve çevre bölgelere hizmet verecek
Güzel Enerji olarak Valvoline’in 25 farklı ürününü İzmir fabrikasında üretmeye başladıklarını ifade eden Çil, “Güzel Enerji’nin madeni yağlar üretimindeki tecrübe ve uzmanlığının önemli bir göstergesi olan bu adım ile başarı hikâyemize yeni bir sayfa ekliyoruz. Fabrikamızın üretim bantlarından inmeye başlayan ürünlerimiz otomotivden endüstriyel yağlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamakta. Ürünlerimizin sayısını kademeli olarak artırmayı planlıyoruz. Ayrıca bu üretim süreci ile birlikte yalnızca Türkiye pazarı için değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve çevre bölgelerde de hizmet edeceğiz” dedi.
“Yeni fabrikamız 2026’da üretime başlayacak”
Stratejik hedeflerinin önemli bir halkası olarak yeni fabrikalarını da faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini belirten Çil, “Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde 2026 yılının başında üretime başlamayı hedeflediğimiz yeni fabrikamız ile üretim kapasitemizi 60 bin tonun üzerine çıkartacağız. Hatta 2 vardiya çalıştığımızda bu kapasiteyi 100 bin tona ulaştırmayı hedefliyoruz. 50 bin metrekare açık alanda 35 bin metrekare kapalı alanda üretimi yapacağımız fabrikamız üretimde yeni nesli temsil edecek.
Güçlü kapasitesi ile fabrikamız ülkemizin yanı sıra Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika’daki distribütörlerimiz için de üretim yapacak. Aynı zamanda bu tesisimiz Türkiye ve Avrupa için lojistik bir üretim merkezi olacak. Türkiye Valvoline için sadece bir üretim merkezi değil aynı zamanda stratejik bir üs haline gelecek. 3 yıl gibi kısa bir sürede sektörümüze ve ülkemize böylesi bir değeri kazandırmaktan dolayı mutluyuz.
Son yıllarda M Oil markamız ile pazar ortalamasının çok üzerinde bir büyüme oranlarına ulaştık. Bu başarıda geçtiğimiz yıl kurduğumuz ihracat organizasyonumuzun da payı büyük. Bugün 8 ülkeye düzenli sevkiyatlar yapmaktayız. Türkiye’de olduğu gibi uluslararası arenada da önemli bir oyuncu olma yolunda ilerlemekteyiz. Önümüzdeki yıllarda da hem M Oil hem de Valvoline markamızla ihracat gücümüzü ve Pazar payımızı artırmayı hedeflemekteyiz” dedi.
2023 yılında madeni yağ pazarının yüzde 18 civarında büyüdüğünü kaydeden Çil, M Oil markaları ile sektörün üzerinde yüzde 35 büyüme yakaladıklarını, 2024 yılının ilk dokuz ayında da büyümelerinin devam ettiğini vurguladı.
“Güneş paneli yatırımımız devam ediyor”
OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz da Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) bugün Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından birisi olduğunu söyleyerek, enerji sektörünün de OYAK için öncelikli alanlardan bir haline geldiğini kaydetti. Yenilenebilir enerji alanında da yatırımlara yöneldiğine işaret eden Yılmaz, “Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji şirketlerinden haline geleceğiz. Bu alanda bir panel üretimi tesisi çalışmamız var. Tesisin kuruluşu devam ediyor. Ülkemizin güneş paneli ihtiyacını yine ülkemiz içinden karşılaması için de çalışmalarımız devam ediyor.
OYAK olarak 2016 yılından itibaren enerjide varlığımızı her alanda bulunarak sürdürmeye çalışıyoruz” dedi. M Oil, Güzel Enerji ve Valvoline işbirliğinin geldiği aşamadan gurur duyduklarını ifade eden Yılmaz, “Geldiğimiz noktadan gururluyuz, mutluyuz. Amerika’nın ilk madeni yağ markasını ülkemize getirmekten onların know how’ı ile Moil’in ve Güzel Enerji’nin gücünü birleştirmekten ve ülkemize yenilikçi madeni yağlar getirmekten gurur duyuyoruz. Her geçen gün işbirliğimiz artıyor, bunun devamı gelecek, yeni tesisler kurup yeni işbirlikleri geliştireceğiz” dedi.