Güzel Enerji, Valvoline ile pazar payını artırmayı hedefliyor

Güzel Enerji bünyesinde faaliyet gösteren M Oil, 140'tan fazla ülkede hiz­met veren küresel premium made­ni yağ markası Valvoline ile 2023 yılında başlayan iş birliğini ye­ni bir boyuta taşıyarak Valvoline lisansı ile Güzel Enerji'nin İzmir tesislerinde üretime başladı.

Ana grup şirketi OYAK Enerji’ye bağ­lı Güzel Enerji’nin iştiraklerinden M Oil, Valvoline lisansı ile Güzel Enerji'nin İzmir tesislerinde üre­time başladı. Güzel Enerji Genel Müdürü Mahmut Çil, 150 yılı aşkın geçmişi olan ve dünyanın ilk motor yağı markası Valvoline ile yaklaşık 1.5 sene önce lisans ortaklığı anlaş­masını imzaladıklarını söyleyerek, Valvoline’in üst segmentteki geniş ürün yelpazesini Türkiye pazarı­na sundukları bu önemli işbirliği sayesinde Valvolin’in global dene­yimini ve Güzel Enerji’nin güçlü yerel bilgi birikimini bir araya ge­tirdiklerini söyledi. İş birliklerinin ilk aşamasında Valvoline’in yeni­likçi ve kaliteli portföyündeki yak­laşık 75 binin üzerinde ürünü 110 farklı ambalaj ile Türkiye’ye sun­duklarını belirten Çil, gün geçtikçe de yeni ürünleri eklemeye devam ettiklerini söyledi.

Üretimle birlikte KKTC ve çevre bölgelere hizmet verecek

Güzel Enerji olarak Valvoline’in 25 farklı ürününü İzmir fabrika­sında üretmeye başladıklarını ifade eden Çil, “Güzel Enerji’nin madeni yağlar üretimindeki tec­rübe ve uzmanlığının önemli bir göstergesi olan bu adım ile başa­rı hikâyemize yeni bir sayfa ekli­yoruz. Fabrikamızın üretim bant­larından inmeye başlayan ürün­lerimiz otomotivden endüstriyel yağlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamakta. Ürünlerimizin sa­yısını kademeli olarak artırma­yı planlıyoruz. Ayrıca bu üretim süreci ile birlikte yalnızca Türki­ye pazarı için değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve çevre böl­gelerde de hizmet edeceğiz” dedi.

“Yeni fabrikamız 2026’da üretime başlayacak”

Stratejik hedeflerinin önemli bir halkası olarak yeni fabrikala­rını da faaliyete geçirmeyi hedef­lediklerini belirten Çil, “Aliağa Or­ganize Sanayi Bölgesi’nde 2026 yı­lının başında üretime başlamayı hedeflediğimiz yeni fabrikamız ile üretim kapasitemizi 60 bin tonun üzerine çıkartacağız. Hatta 2 var­diya çalıştığımızda bu kapasiteyi 100 bin tona ulaştırmayı hedefli­yoruz. 50 bin metrekare açık alan­da 35 bin metrekare kapalı alanda üretimi yapacağımız fabrikamız üretimde yeni nesli temsil edecek.

Güçlü kapasitesi ile fabrikamız ül­kemizin yanı sıra Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika’daki distribütörlerimiz için de üretim yapacak. Aynı zamanda bu tesisi­miz Türkiye ve Avrupa için lojistik bir üretim merkezi olacak. Türki­ye Valvoline için sadece bir üretim merkezi değil aynı zamanda stra­tejik bir üs haline gelecek. 3 yıl gi­bi kısa bir sürede sektörümüze ve ülkemize böylesi bir değeri kazan­dırmaktan dolayı mutluyuz.

Son yıllarda M Oil markamız ile pazar ortalamasının çok üzerinde bir büyüme oranlarına ulaştık. Bu ba­şarıda geçtiğimiz yıl kurduğumuz ihracat organizasyonumuzun da payı büyük. Bugün 8 ülkeye düzen­li sevkiyatlar yapmaktayız. Türki­ye’de olduğu gibi uluslararası are­nada da önemli bir oyuncu olma yolunda ilerlemekteyiz. Önümüz­deki yıllarda da hem M Oil hem de Valvoline markamızla ihracat gü­cümüzü ve Pazar payımızı artır­mayı hedeflemekteyiz” dedi.

2023 yılında madeni yağ paza­rının yüzde 18 civarında büyüdü­ğünü kaydeden Çil, M Oil marka­ları ile sektörün üzerinde yüzde 35 büyüme yakaladıklarını, 2024 yı­lının ilk dokuz ayında da büyüme­lerinin devam ettiğini vurguladı.

“Güneş paneli yatırımımız devam ediyor”

OYAK Enerji Sektörü Grup Baş­kanı Yüksel Yılmaz da Ordu Yar­dımlaşma Kurumu’nun (OYAK) bugün Türkiye’nin en büyük sa­nayi gruplarından birisi olduğu­nu söyleyerek, enerji sektörünün de OYAK için öncelikli alanlar­dan bir haline geldiğini kaydetti. Yenilenebilir enerji alanında da yatırımlara yöneldiğine işaret eden Yılmaz, “Bu konudaki çalış­malarımız devam ediyor. Türki­ye’nin öncü yenilenebilir enerji şirketlerinden haline geleceğiz. Bu alanda bir panel üretimi tesisi çalışmamız var. Tesisin kuruluşu devam ediyor. Ülkemizin güneş paneli ihtiyacını yine ülkemiz içinden karşılaması için de çalış­malarımız devam ediyor.

OYAK olarak 2016 yılından itibaren enerjide varlığımızı her alanda bulunarak sürdürmeye çalışıyo­ruz” dedi. M Oil, Güzel Enerji ve Valvoline işbirliğinin geldiği aşa­madan gurur duyduklarını ifade eden Yılmaz, “Geldiğimiz nokta­dan gururluyuz, mutluyuz. Ame­rika’nın ilk madeni yağ markası­nı ülkemize getirmekten onların know how’ı ile Moil’in ve Güzel Enerji’nin gücünü birleştirmek­ten ve ülkemize yenilikçi madeni yağlar getirmekten gurur duyu­yoruz. Her geçen gün işbirliğimiz artıyor, bunun devamı gelecek, yeni tesisler kurup yeni işbirlikle­ri geliştireceğiz” dedi.