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Güzel Enerji, Valvoline ile pazar payını artırmayı hedefliyor

Güzel Enerji bünyesinde faaliyet gösteren M Oil, 140’tan fazla ülkede hizmet veren küresel premium madeni yağ markası Valvoline ile 2023 yılında başlayan iş birliğini yeni bir boyuta taşıyarak Valvoline lisansı ile Güzel Enerji’nin İzmir tesislerinde üretime başladı.

Dünya Gazetesi
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 Özlem SARSIN

 Güzel Enerji bünyesinde faaliyet gösteren M Oil, 140'tan fazla ülkede hiz­met veren küresel premium made­ni yağ markası Valvoline ile 2023 yılında başlayan iş birliğini ye­ni bir boyuta taşıyarak Valvoline lisansı ile Güzel Enerji'nin İzmir tesislerinde üretime başladı.

Ana grup şirketi OYAK Enerji’ye bağ­lı Güzel Enerji’nin iştiraklerinden M Oil, Valvoline lisansı ile Güzel Enerji'nin İzmir tesislerinde üre­time başladı. Güzel Enerji Genel Müdürü Mahmut Çil, 150 yılı aşkın geçmişi olan ve dünyanın ilk motor yağı markası Valvoline ile yaklaşık 1.5 sene önce lisans ortaklığı anlaş­masını imzaladıklarını söyleyerek, Valvoline’in üst segmentteki geniş ürün yelpazesini Türkiye pazarı­na sundukları bu önemli işbirliği sayesinde Valvolin’in global dene­yimini ve Güzel Enerji’nin güçlü yerel bilgi birikimini bir araya ge­tirdiklerini söyledi. İş birliklerinin ilk aşamasında Valvoline’in yeni­likçi ve kaliteli portföyündeki yak­laşık 75 binin üzerinde ürünü 110 farklı ambalaj ile Türkiye’ye sun­duklarını belirten Çil, gün geçtikçe de yeni ürünleri eklemeye devam ettiklerini söyledi.

Üretimle birlikte KKTC ve çevre bölgelere hizmet verecek

Güzel Enerji olarak Valvoline’in 25 farklı ürününü İzmir fabrika­sında üretmeye başladıklarını ifade eden Çil, “Güzel Enerji’nin madeni yağlar üretimindeki tec­rübe ve uzmanlığının önemli bir göstergesi olan bu adım ile başa­rı hikâyemize yeni bir sayfa ekli­yoruz. Fabrikamızın üretim bant­larından inmeye başlayan ürün­lerimiz otomotivden endüstriyel yağlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamakta. Ürünlerimizin sa­yısını kademeli olarak artırma­yı planlıyoruz. Ayrıca bu üretim süreci ile birlikte yalnızca Türki­ye pazarı için değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve çevre böl­gelerde de hizmet edeceğiz” dedi.

“Yeni fabrikamız 2026’da üretime başlayacak”

Stratejik hedeflerinin önemli bir halkası olarak yeni fabrikala­rını da faaliyete geçirmeyi hedef­lediklerini belirten Çil, “Aliağa Or­ganize Sanayi Bölgesi’nde 2026 yı­lının başında üretime başlamayı hedeflediğimiz yeni fabrikamız ile üretim kapasitemizi 60 bin tonun üzerine çıkartacağız. Hatta 2 var­diya çalıştığımızda bu kapasiteyi 100 bin tona ulaştırmayı hedefli­yoruz. 50 bin metrekare açık alan­da 35 bin metrekare kapalı alanda üretimi yapacağımız fabrikamız üretimde yeni nesli temsil edecek.

Güçlü kapasitesi ile fabrikamız ül­kemizin yanı sıra Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika’daki distribütörlerimiz için de üretim yapacak. Aynı zamanda bu tesisi­miz Türkiye ve Avrupa için lojistik bir üretim merkezi olacak. Türki­ye Valvoline için sadece bir üretim merkezi değil aynı zamanda stra­tejik bir üs haline gelecek. 3 yıl gi­bi kısa bir sürede sektörümüze ve ülkemize böylesi bir değeri kazan­dırmaktan dolayı mutluyuz.

Son yıllarda M Oil markamız ile pazar ortalamasının çok üzerinde bir büyüme oranlarına ulaştık. Bu ba­şarıda geçtiğimiz yıl kurduğumuz ihracat organizasyonumuzun da payı büyük. Bugün 8 ülkeye düzen­li sevkiyatlar yapmaktayız. Türki­ye’de olduğu gibi uluslararası are­nada da önemli bir oyuncu olma yolunda ilerlemekteyiz. Önümüz­deki yıllarda da hem M Oil hem de Valvoline markamızla ihracat gü­cümüzü ve Pazar payımızı artır­mayı hedeflemekteyiz” dedi.

2023 yılında madeni yağ paza­rının yüzde 18 civarında büyüdü­ğünü kaydeden Çil, M Oil marka­ları ile sektörün üzerinde yüzde 35 büyüme yakaladıklarını, 2024 yı­lının ilk dokuz ayında da büyüme­lerinin devam ettiğini vurguladı.

 “Güneş paneli yatırımımız devam ediyor”

 OYAK Enerji Sektörü Grup Baş­kanı Yüksel Yılmaz da Ordu Yar­dımlaşma Kurumu’nun (OYAK) bugün Türkiye’nin en büyük sa­nayi gruplarından birisi olduğu­nu söyleyerek, enerji sektörünün de OYAK için öncelikli alanlar­dan bir haline geldiğini kaydetti. Yenilenebilir enerji alanında da yatırımlara yöneldiğine işaret eden Yılmaz, “Bu konudaki çalış­malarımız devam ediyor. Türki­ye’nin öncü yenilenebilir enerji şirketlerinden haline geleceğiz. Bu alanda bir panel üretimi tesisi çalışmamız var. Tesisin kuruluşu devam ediyor. Ülkemizin güneş paneli ihtiyacını yine ülkemiz içinden karşılaması için de çalış­malarımız devam ediyor.

OYAK olarak 2016 yılından itibaren enerjide varlığımızı her alanda bulunarak sürdürmeye çalışıyo­ruz” dedi. M Oil, Güzel Enerji ve Valvoline işbirliğinin geldiği aşa­madan gurur duyduklarını ifade eden Yılmaz, “Geldiğimiz nokta­dan gururluyuz, mutluyuz. Ame­rika’nın ilk madeni yağ markası­nı ülkemize getirmekten onların know how’ı ile Moil’in ve Güzel Enerji’nin gücünü birleştirmek­ten ve ülkemize yenilikçi madeni yağlar getirmekten gurur duyu­yoruz. Her geçen gün işbirliğimiz artıyor, bunun devamı gelecek, yeni tesisler kurup yeni işbirlikle­ri geliştireceğiz” dedi.