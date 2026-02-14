Hakan Kara’dan dikkat çeken veri: Türkiye’de halkın yüzde 40’ı gün aşırı et, tavuk, balık tüketemiyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, OECD ülkeleri arasında Türkiye’nin gün aşırı et, tavuk ya da balık tüketemeyen nüfus oranında açık ara ilk sırada yer aldığını belirtti. Eurostat verilerine dayanan değerlendirmesinde Kara, halkın yoksulluğunu en iyi yansıtan göstergelerden birinin bu oran olduğunu vurguladı.
Kara’nın paylaştığı verilere göre, Türkiye’de 2014’e kadar düzenli protein tüketiminde iyileşme yaşanırken, 2018-2022 döneminde tablo yeniden bozuldu. 2023 itibarıyla ise halkın yaklaşık yüzde 40’ı gün aşırı et, tavuk veya balığa erişemedi.
Veriler, Türkiye’nin 10 yıl önce Bulgaristan’a göre daha iyi durumda olduğunu, ancak 2023 itibarıyla Bulgaristan’ın Türkiye’yi geride bıraktığını ortaya koydu. Bulgaristan’da söz konusu oran yüzde 20’nin altına gerilerken, Türkiye’de yüzde 35’in üzerinde kaldı.
Prof. Dr. Kara, bu göstergenin satın alma gücündeki değişimi doğrudan yansıttığını belirterek, “Grafikte aşağı yönlü seyir, halkın alım gücünde artışı gösterir. Türkiye’de ise son yıllarda yeniden yükseliş dikkat çekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Eurostat verilerine göre, Güney Kıbrıs, İrlanda ve İsviçre gibi ülkelerde bu oran en düşük seviyelerde ölçülürken, Türkiye OECD ülkeleri arasında en yüksek oranla ilk sırada yer aldı.
