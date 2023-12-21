Hal uyuşmazlıklarında sınır 616 bin 279 TL

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle ilgili kanunda belirlenen parasal sınırların, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 58,46 oranında artırılarak yeniden belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, 2024 yılı için değeri 616 bin 278,55 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilam hükmünde olacak ve kararlar, İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre uygulanacak. Söz konusu tutar ve üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilecek. Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Tüketici Mahkemesi’nde başvuru yükseltildi

Bu arada, Tüketici Mahkemesi başvuru sınırı yükseltildi. Ticaret Bakanlığınca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ıncı maddesinde yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre, Tüketici Mahkemesi başvuru sınırı yüzde 58,46 oranında artırıldı. Buna göre, 2024 yılı için yapılacak başvurularda değeri 104 bin TL altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin görevli olduğu belirtildi.