Hasar çetelerine operasyon yatırımcıya sıkı denetim

Sevilay ÇOBAN

Türkiye’nin ev sahipli­ğinde Gaziantep’te dü­zenlenen Türk Dün­yası Sigorta Birliği İkinci Ge­nel Kurulu kapsamında basın mensuplarıyla buluşan Sigor­tacılık ve Özel Emeklilik Dü­zenleme ve Denetleme Kuru­mu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, sektördeki suiisti­mallerle mücadele ve yeni dü­zenlemelere ilişkin açıklama­larda bulundu.

Yasa dışı hasar takibi, değer kaybı uyuşmaz­lıkları ve tahkim süreçlerin­deki suiistimalleri önlemek amacıyla beşli reform pake­tini hayata geçirdiklerini ha­tırlatan Menteş, denetimler sonucunda adli mercilerin de harekete geçtiğini söyle­di.

Menteş, “Aslında hep 6’ncı paket de vardı. Bu 6’ncı paketi yani denetim faaliyetlerimi­zin neticesinde elde ettiğimiz bulgulara dair bildirimle bir­likte adli merciler süratle ha­rekete geçerek bu kanun tanı­mazlara gerekli müdahalede bulundular” dedi. Söz konusu suiistimallerin 2019’dan iti­baren yaygınlaşarak normal­leştirildiğine dikkat çekti.

Günlük başvuru 3 binden 1500’e geriledi

Operasyonların tahkim başvurularına etkisini değer­lendiren Menteş, “Türkiye’de günde 5 bin kaza oluyor. Si­gorta Tahkim Komisyonu’n­da günde 3 bin başvuru olu­şuyor. Böyle çalışan bir me­kanizmada kaza sonrasında hak sahiplerinin yani vatan­daşların güveni kalır mı? Ad­li süreçler sonrası operasyon yapıldı. Eylül ayının son 10 gününde gerçekleşti. Ona rağ­men %20’ye yakın bir düşüş var.

Önceki tedbirlerimizin de etkisi var. Ekim ayına baktığı­mızda toplam başvuru adetle­ri yarı yarıya düştü. Çarşamba ve perşembe günü 3 bin civa­rındaydı, 1500’e kadar gerile­di. Sektördeki son istismarcı tasfiye edilene kadar mücade­lemiz devam edecek. Aslında bu başvuru adediyle birlikte değer kaybına bağlı başvuru­lar da önemli. Buraya baktığı­mız zaman da 1000 rakamının altına gerilemek üzereyiz” di­ye konuştu.

Eksperi artık sistem atıyor

Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) ile kazaze­delerin ihbarlarının dakika­lar içinde sigorta şirketlerine ulaştırıldığını belirten Men­teş, hak sahiplerinin ilave baş­vuru yapma zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi. Eksper atamalarında da yeni sisteme geçildiğini belirten Menteş, “Kaza sonrasındaki eksperin tayin edilme süreciyle ilgi­li reform niteliğinde bir deği­şikliğe gittik. Artık tamamen sistem tarafından en uygun eksper hangisi sorgulaması yaparak kaza yerine, araç tipi­ne, son sürat, performans de­ğerlendirmesi gibi kriterler­le sistem tarafından atanıyor” ifadelerini kullandı.

“Sigorta şirketleri emanet bir para taşıyor”

Menteş, evrensel ilkelere göre finans sektörünün iti­bar sektörü olduğunu, sigorta sektörünün de finans sektö­rünün içinde olduğunu belir­terek, "Neden finans sektörü­dür? Sektörün aktif toplamı 5,1 trilyon, likitler 4 trilyon ci­varında. Şirketler hasar öde­me garantisiyle para toplu­yor. Sigorta şirketleri emanet bir para taşıyor.

Finans sek­törüne giriş ilkelerine baktı­ğımızda mali güç ve itibar öne çıkıyor" dedi. SEDDK'nin si­gorta sektöründe sıkılaştır­ma ve dönüşüm programı yü­rüttüğünü ifade eden Menteş, bu kapsamda şirketlerin ser­maye yeterliliği ve mevzuata uyum koşullarının güçlendi­rildiğini söyledi. Sektöre giriş için gerekli sermaye tutarını 15 kat artırdıklarını belirten Menteş, güncel değerlerle bu tutarın 6 milyar lira seviyesi­ne ulaştığını açıkladı.

Ticari geçmişini araştırıp 15 kurumdan bilgi alıyoruz

Satın alma başvuruların­da mali güç ve itibar koşulları­nın karşılanmasının tek başı­na yeterli olmadığını belirten Menteş, düzenleyici otoritenin farklı risk başlıklarını da de­ğerlendirmekle yükümlü oldu­ğunu ifade etti. Menteş, özel­likle finansal kuruluşlar ara­sındaki bağlantılı risklerin önemine işaret ederek, yatı­rımcıların mevcut faaliyetleri ve ticari ilişkilerinden kaynak­lanabilecek risklerin de ince­leme kapsamında bulunduğu­nu söyledi.

Bir diğer değerlen­dirme kriterinin yatırımcının sektöre sağlayacağı katkı ol­duğunu vurgulayan Menteş, "Bu oyuncu sektöre ne kata­cak? Trafik, kasko, sağlık, yan­gın, konut, nakliyat, tarım ve katılım sigortacılığı gibi bran­şlarda ne tür bir gelişmeye se­bebiyet verecek? Bu yönüyle de önemli bir değerlendirme kriteri" diye konuştu. Menteş, "Müracaat sahibinin ticari geç­mişine dair önemli bilgiler top­luyoruz. Ticari şöhreti, itiba­rı ve bağlantılı riskleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyo­ruz. Özetle 15 kurumdan bilgi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğa Sigorta satışındaki 4 kritik kriter engeli

Tera’nın Doğa Sigorta’yı satın almasına neden izin vermediklerini açıklayan Menteş, sigorta sektöründeki satın alma ve ortaklık değişikliği başvurularında uygulanan değerlendirme kriterlerini anlattı. Menteş, şirket satın alma veya giriş başvurularında mali güç, itibar, bağlantılı riskler ve yatırımcının sektöre sağlayacağı katkı olmak üzere 4 ana kriterleri olduğunu kaydederken, finans sektörünün temelinde güven ve itibar bulunduğunu vurguladı.

Sigorta şirketlerinin vatandaşlardan gelecekteki hasarları ödeme taahhüdü karşılığında prim topladığını, dolayısıyla bu şirketlerin önemli bir finansal sorumluluk taşıdığına dikkati çeken Menteş, “Finans sektörü itibar sektörüdür. Sigorta sektörü de finans sektörünün tam içindedir. Finans sektörüne girişte evrensel ilkeler mali güç ve itibardır. Bu iki koşulu taşımayan hiçbir müracaat sahibini kabul etmemiz söz konusu değil” dedi.

Türk Dünyası Sigorta Birliği’nin yeni başkanı Atilla Benli

Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu, uluslararası sektör temsilcilerinin katılımıyla Gaziantep'te düzenlendi. Törenin açılışın katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat depremlerinden çıkarılan dersler doğrultusunda afetlere hazırlık, risklerin azaltılması ve sigortacılığın önemini vurguladı.

SEDDK Başkanı Davut Menteş, reasüransın uluslararası yapısı ve kapasite ihtiyacı nedeniyle önemli iş birliği fırsatları barındırdığını söyledi. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde yapılan Genel Kurul'un ikinci aşamasına geçildiğini belirterek, kurul için 3 çalışma başlığı sundu.

İlk olarak ortak bir risk ve dayanıklılık çalışmasının başlatılması önerisinde bulunan Yaşar, "İkincisi, ortak kapasite imkânlarını ve Orta Koridor'un güvence ihtiyaçlarını hep birlikte değerlendirelim. Üçüncüsü ortak eğitim ve mesleki değişim programlarını geliştirelim" diye konuştu. Türk Dünyası Sigorta Birliği Başkanı Ülviye Cabbarova da Türk dünyasını birleştiren ortak tarih, değerler ve kardeşlik bağlarının, sigorta alanındaki iş birliğinin de temelini oluşturduğunu söyledi.

Genel kurulun ardından TSB Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi Atilla Benli, Türk Dünyası Sigorta Birliği’nin yeni başkanı oldu. Atilla Benli, birliğin birbirini tanıma döneminin artık bittiğini ifade ederek, "Türk Dünyası Sigorta Birliği olarak artık somut adımlar atacağız. En önemli başlığımız reasürans. Ortak Türk devletlerinin birlikte çalışabileceği havuz kurulması. Türkiye, en fazla potansiyele ve bilgi birikime sahip ülke, kapasite kullanım ve reasürans anlamında öncü rol oynayarak en önemli adımımızı bu tarafta atacağız" açıklamasını yaptı.

ZAS’ın lansmanı COP 31’e yetişecek mi?

Zorunlu Afet Sigortası’nın (ZAS) COP31 öncesinde hayata geçirilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Menteş, “ZAS’ın taslağını sektör paydaşlarının titiz çalışması sonucu 2024 yılında tamamladık. Kanunlaşma noktasında revizyon süreçlerinde geri bildirimler geldi. Unutulmadı, bitmedi. Bu noktada genel gündem de belirleyici. COP31’de lansman yapılması noktasında beklentimiz vardı. Süre de daraldı, umarım yetişir” dedi.

ÖBYG hakkı için hasar oranları iyileştiriliyor

Ömür Boyu Yenileme Garantisi (ÖBYG) konusunda genel bir iyileşme yaşandığını belirten Davut Menteş, sigortalıların bu hakkı elde etmek için hasar/ prim oranlarını iyileştirmeye yöneldiğini söyledi. Sağlık sektöründeki olumsuz gelişmelerin sigortaya yüzde 150’ye varan çarpanlarla yansıdığını ifade eden Menteş, “Primleri artırmak yerine hasarı düşürmek için Sağlık Bakanlığı ve hastanelerle birlikte tedarik tarafında etkileşim halindeyiz” dedi.