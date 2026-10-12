Hasar çetelerine operasyon yatırımcıya sıkı denetim
Aktif büyüklüğü 5,1 trilyon TL’ye ulaşan sigorta sektöründe denetimler sıkılaşıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, hasar çetelerine yönelik operasyonların tahkim başvurularını %50 azalttığını bildirdi. Sektöre giriş için gerekli sermaye tutarının 15 kat artırılarak 6 milyar TL’ye ulaştığını belirten Menteş, satın alma başvurularında 15 kurumdan bilgi toplandığını söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye’nin ev sahipliğinde Gaziantep’te düzenlenen Türk Dünyası Sigorta Birliği İkinci Genel Kurulu kapsamında basın mensuplarıyla buluşan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, sektördeki suiistimallerle mücadele ve yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yasa dışı hasar takibi, değer kaybı uyuşmazlıkları ve tahkim süreçlerindeki suiistimalleri önlemek amacıyla beşli reform paketini hayata geçirdiklerini hatırlatan Menteş, denetimler sonucunda adli mercilerin de harekete geçtiğini söyledi.
Menteş, “Aslında hep 6’ncı paket de vardı. Bu 6’ncı paketi yani denetim faaliyetlerimizin neticesinde elde ettiğimiz bulgulara dair bildirimle birlikte adli merciler süratle harekete geçerek bu kanun tanımazlara gerekli müdahalede bulundular” dedi. Söz konusu suiistimallerin 2019’dan itibaren yaygınlaşarak normalleştirildiğine dikkat çekti.
Günlük başvuru 3 binden 1500’e geriledi
Operasyonların tahkim başvurularına etkisini değerlendiren Menteş, “Türkiye’de günde 5 bin kaza oluyor. Sigorta Tahkim Komisyonu’nda günde 3 bin başvuru oluşuyor. Böyle çalışan bir mekanizmada kaza sonrasında hak sahiplerinin yani vatandaşların güveni kalır mı? Adli süreçler sonrası operasyon yapıldı. Eylül ayının son 10 gününde gerçekleşti. Ona rağmen %20’ye yakın bir düşüş var.
Önceki tedbirlerimizin de etkisi var. Ekim ayına baktığımızda toplam başvuru adetleri yarı yarıya düştü. Çarşamba ve perşembe günü 3 bin civarındaydı, 1500’e kadar geriledi. Sektördeki son istismarcı tasfiye edilene kadar mücadelemiz devam edecek. Aslında bu başvuru adediyle birlikte değer kaybına bağlı başvurular da önemli. Buraya baktığımız zaman da 1000 rakamının altına gerilemek üzereyiz” diye konuştu.
Eksperi artık sistem atıyor
Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) ile kazazedelerin ihbarlarının dakikalar içinde sigorta şirketlerine ulaştırıldığını belirten Menteş, hak sahiplerinin ilave başvuru yapma zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi. Eksper atamalarında da yeni sisteme geçildiğini belirten Menteş, “Kaza sonrasındaki eksperin tayin edilme süreciyle ilgili reform niteliğinde bir değişikliğe gittik. Artık tamamen sistem tarafından en uygun eksper hangisi sorgulaması yaparak kaza yerine, araç tipine, son sürat, performans değerlendirmesi gibi kriterlerle sistem tarafından atanıyor” ifadelerini kullandı.
“Sigorta şirketleri emanet bir para taşıyor”
Menteş, evrensel ilkelere göre finans sektörünün itibar sektörü olduğunu, sigorta sektörünün de finans sektörünün içinde olduğunu belirterek, "Neden finans sektörüdür? Sektörün aktif toplamı 5,1 trilyon, likitler 4 trilyon civarında. Şirketler hasar ödeme garantisiyle para topluyor. Sigorta şirketleri emanet bir para taşıyor.
Finans sektörüne giriş ilkelerine baktığımızda mali güç ve itibar öne çıkıyor" dedi. SEDDK'nin sigorta sektöründe sıkılaştırma ve dönüşüm programı yürüttüğünü ifade eden Menteş, bu kapsamda şirketlerin sermaye yeterliliği ve mevzuata uyum koşullarının güçlendirildiğini söyledi. Sektöre giriş için gerekli sermaye tutarını 15 kat artırdıklarını belirten Menteş, güncel değerlerle bu tutarın 6 milyar lira seviyesine ulaştığını açıkladı.
Ticari geçmişini araştırıp 15 kurumdan bilgi alıyoruz
Satın alma başvurularında mali güç ve itibar koşullarının karşılanmasının tek başına yeterli olmadığını belirten Menteş, düzenleyici otoritenin farklı risk başlıklarını da değerlendirmekle yükümlü olduğunu ifade etti. Menteş, özellikle finansal kuruluşlar arasındaki bağlantılı risklerin önemine işaret ederek, yatırımcıların mevcut faaliyetleri ve ticari ilişkilerinden kaynaklanabilecek risklerin de inceleme kapsamında bulunduğunu söyledi.
Bir diğer değerlendirme kriterinin yatırımcının sektöre sağlayacağı katkı olduğunu vurgulayan Menteş, "Bu oyuncu sektöre ne katacak? Trafik, kasko, sağlık, yangın, konut, nakliyat, tarım ve katılım sigortacılığı gibi branşlarda ne tür bir gelişmeye sebebiyet verecek? Bu yönüyle de önemli bir değerlendirme kriteri" diye konuştu. Menteş, "Müracaat sahibinin ticari geçmişine dair önemli bilgiler topluyoruz. Ticari şöhreti, itibarı ve bağlantılı riskleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyoruz. Özetle 15 kurumdan bilgi alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Doğa Sigorta satışındaki 4 kritik kriter engeli
Tera’nın Doğa Sigorta’yı satın almasına neden izin vermediklerini açıklayan Menteş, sigorta sektöründeki satın alma ve ortaklık değişikliği başvurularında uygulanan değerlendirme kriterlerini anlattı. Menteş, şirket satın alma veya giriş başvurularında mali güç, itibar, bağlantılı riskler ve yatırımcının sektöre sağlayacağı katkı olmak üzere 4 ana kriterleri olduğunu kaydederken, finans sektörünün temelinde güven ve itibar bulunduğunu vurguladı.
Sigorta şirketlerinin vatandaşlardan gelecekteki hasarları ödeme taahhüdü karşılığında prim topladığını, dolayısıyla bu şirketlerin önemli bir finansal sorumluluk taşıdığına dikkati çeken Menteş, “Finans sektörü itibar sektörüdür. Sigorta sektörü de finans sektörünün tam içindedir. Finans sektörüne girişte evrensel ilkeler mali güç ve itibardır. Bu iki koşulu taşımayan hiçbir müracaat sahibini kabul etmemiz söz konusu değil” dedi.
Türk Dünyası Sigorta Birliği’nin yeni başkanı Atilla Benli
Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu, uluslararası sektör temsilcilerinin katılımıyla Gaziantep'te düzenlendi. Törenin açılışın katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat depremlerinden çıkarılan dersler doğrultusunda afetlere hazırlık, risklerin azaltılması ve sigortacılığın önemini vurguladı.
SEDDK Başkanı Davut Menteş, reasüransın uluslararası yapısı ve kapasite ihtiyacı nedeniyle önemli iş birliği fırsatları barındırdığını söyledi. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde yapılan Genel Kurul'un ikinci aşamasına geçildiğini belirterek, kurul için 3 çalışma başlığı sundu.
İlk olarak ortak bir risk ve dayanıklılık çalışmasının başlatılması önerisinde bulunan Yaşar, "İkincisi, ortak kapasite imkânlarını ve Orta Koridor'un güvence ihtiyaçlarını hep birlikte değerlendirelim. Üçüncüsü ortak eğitim ve mesleki değişim programlarını geliştirelim" diye konuştu. Türk Dünyası Sigorta Birliği Başkanı Ülviye Cabbarova da Türk dünyasını birleştiren ortak tarih, değerler ve kardeşlik bağlarının, sigorta alanındaki iş birliğinin de temelini oluşturduğunu söyledi.
Genel kurulun ardından TSB Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi Atilla Benli, Türk Dünyası Sigorta Birliği’nin yeni başkanı oldu. Atilla Benli, birliğin birbirini tanıma döneminin artık bittiğini ifade ederek, "Türk Dünyası Sigorta Birliği olarak artık somut adımlar atacağız. En önemli başlığımız reasürans. Ortak Türk devletlerinin birlikte çalışabileceği havuz kurulması. Türkiye, en fazla potansiyele ve bilgi birikime sahip ülke, kapasite kullanım ve reasürans anlamında öncü rol oynayarak en önemli adımımızı bu tarafta atacağız" açıklamasını yaptı.
ZAS’ın lansmanı COP 31’e yetişecek mi?
Zorunlu Afet Sigortası’nın (ZAS) COP31 öncesinde hayata geçirilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Menteş, “ZAS’ın taslağını sektör paydaşlarının titiz çalışması sonucu 2024 yılında tamamladık. Kanunlaşma noktasında revizyon süreçlerinde geri bildirimler geldi. Unutulmadı, bitmedi. Bu noktada genel gündem de belirleyici. COP31’de lansman yapılması noktasında beklentimiz vardı. Süre de daraldı, umarım yetişir” dedi.
ÖBYG hakkı için hasar oranları iyileştiriliyor
Ömür Boyu Yenileme Garantisi (ÖBYG) konusunda genel bir iyileşme yaşandığını belirten Davut Menteş, sigortalıların bu hakkı elde etmek için hasar/ prim oranlarını iyileştirmeye yöneldiğini söyledi. Sağlık sektöründeki olumsuz gelişmelerin sigortaya yüzde 150’ye varan çarpanlarla yansıdığını ifade eden Menteş, “Primleri artırmak yerine hasarı düşürmek için Sağlık Bakanlığı ve hastanelerle birlikte tedarik tarafında etkileşim halindeyiz” dedi.