“Hazır giyim sektörünü farklı tasarımlar geleceği taşıyacak”
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından, yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen 34. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Törende bir konuşma yapan Türkiye İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, sektörün dönüşümünün ve geleceğinin tasarımla, Koza ile şekillendiğini söyledi.
“Hem sektör hem Türkiye kazanıyor”
Gültepe, “Hem hazır giyim ve tekstil sektörlerimiz hem de Türkiye kazanıyor” dedi. Törende finalistleri sektörün geleceğine sahip çıktıkları için kutlayan Gültepe, “Sektörün geleceğine yönelik hiçbir endişemiz yok.
Sadece değiştireceğiz, dönüştüreceğiz, farklı tasarımlarla sektörü hep beraber geleceğe taşıyacağız” diye konuştu. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paşahan da yarışmanın gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için açılan bir kapı olduğunu söyledi.