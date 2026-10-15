“Hazır giyim sektörünü farklı tasarımlar geleceği taşıyacak”

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Tö­rende bir konuşma yapan Türkiye İhracatçıları Birliği Başkanı Mus­tafa Gültepe, sektörün dönüşümü­nün ve geleceğinin tasarımla, Koza ile şekillendiğini söyledi.

“Hem sektör hem Türkiye kazanıyor”

Gültepe, “Hem hazır giyim ve tekstil sektörlerimiz hem de Tür­kiye kazanıyor” dedi. Törende fi­nalistleri sektörün geleceğine sa­hip çıktıkları için kutlayan Gültepe, “Sektörün geleceğine yönelik hiçbir endişemiz yok.

Sadece değiştirece­ğiz, dönüştüreceğiz, farklı tasarım­larla sektörü hep beraber geleceğe taşıyacağız” diye konuştu. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhra­catçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paşahan da yarışmanın gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için açılan bir kapı olduğunu söyledi.