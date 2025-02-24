Hedef: Dirençli ve canlı bir liman şehri

Özlem SARSIN

İzmir Kalkınma Ajansı ko­ordinesinde İzmir’deki il­gili tüm kurum ve kuruluş­ların katılımı ile hazırlanan İz­mir Bölge Planı (2024-2028), 16 Aralık 2024 tarih ve 9253 sa­yılı Cumhurbaşkanlığı Kara­rı ile onaylanarak ve 17 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Yeşil Dönüşüme ve Mavi Büyümeye Öncülük Eden, Di­rençli ve Canlı Bir Liman Şeh­ri” vizyonu doğrultusunda İz­mir’in orta vadeli gelişme ön­celiklerini ortaya koyan İzmir Bölge Planı’nda, İzmir’deki ta­rımsal ve sınai üretim altyapı­sının yeşil dönüşümü, bir li­man kenti olan İzmir’de mavi ekonominin geliştirilmesi ve dünya genelinde yaşanan dö­nüşüm ve değişim dalgasına uyum sağlaması hedeflendi.

"İzmir'deki tüm kurumlar için geçerli bir plan"

İzmir Bölge Planı Tanıtım Toplantısının açılış konuş­masını yapan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “12. Kalkın­ma Planı başta olmak üzere merkezi düzeyde hazırlanan politika dokümanlarının İz­mir ile bağını kuran İzmir Böl­ge Planı, kentimizin kalkın­ması için yol gösterici bir ni­teliğe sahiptir. Bundan ötürü, şehrimizin gelişmesi adına çalışma yürüten tüm kurum ve kuruluşların bölge planın­da ortaya konan hedef ve ön­celikleri dikkate alması büyük bir öneme sahiptir” dedi.

İzmir Kalkınma Ajansı Ge­nel Sekreteri Dr. Mehmet Ya­vuz ise, ajans olarak iki yıla yakın bir süre boyunca bölge planı hazırlık çalışmalarını koordine ettiklerini belirte­rek, “Bu süreçte katılımcılığa ayrı bir önem verdik. 30 ilçe­mizin tamamında bölge pla­nı özelinde toplantılar gerçek­leştirdik. Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının görüş­lerine başvurduk, vatandaş­larımızın görüşlerini almak için İzmir’i temsilen geniş kapsamlı bir saha araştırma­sı yaptık.

İzmir’in mevcut du­rumunu analiz etmek ve önü­müzdeki beş yıllık dönemi öngörmek amacıyla veriye da­yalı bilimsel nitelikte çok sa­yıda çalışmaya imza attık ve neticede İzmir Bölge Planı ete kemiğe büründü. Cumhur­başkanımızın onayıyla yü­rürlüğe giren İzmir Bölge Pla­nı, bütün İzmir’in planı olup kentimizin kalkınma planı niteliğindedir ve bu bağlam­da şehrimizin tüm paydaşları tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesi, planın başarı­sı için kritik önemdedir” dedi.

“Her eksen İzmir’i zayıf konularda güçlendirecek”

İzmir Bölge Planı’nın, 12. Kalkınma Planı ve Bölge­sel Gelişme Ulusal Stratejisi ile uyumlu ve İzmir için be­lirlenen ‘potansiyel küresel il’ olma hedefi doğrultusun­da hazırlandığını vurgula­yan Yavuz, “Ülkemizin üçün­cü büyük şehri konumunda olan İzmir, ülke sınırlarının ötesinde küresel ölçekte söz sahibi olabilecek bir potansi­yele sahiptir. Bu potansiyelin ortaya çıkarılması ve değer­lendirilmesi amacına yöne­lik olarak katılımcı araçlar ve bilimsel yöntemler kullanı­larak hazırlanan İzmir Bölge Planı; yeşil eksen, mavi eksen ve toplum ekseni olmak üze­re üç dikey politika eksenine sahiptir.

Planın yeşil ekseni; İzmir’in tarım ve sanayi başta olmak üzere tüm üretim alt­yapısının yeşil dönüşümünü gerçekleştirmeye yönelik he­def ve tedbirlere yer vermek­tedir. Mavi eksen; İzmir’in bir liman kenti olduğu gerçe­ğinden hareketle İzmir’in li­man ve lojistik altyapısının geliştirilerek ülkesel ve küre­sel ölçekte rekabet gücünün artırılmasını ve mavi ekono­minin sunduğu imkânlardan daha fazla istifade edilmesi­ni önceliklendirmektedir.

Toplum ekseni ise, dünyada yaşanmakta olan değişim ve dönüşüm dalgasına İzmir’in kurumlar ve bireyler düzeyin­de uyum sağlamasına yönelik hedef ve tedbirleri içermek­tedir. Yeşil, mavi ve toplum olmak üzere dikeyde yer alan politika eksenlerini yatayda girişimcilik ve mekân politi­ka eksenleri kesmektedir. Gi­rişimcilik ekseni kapsamın­da sürdürülebilir üretim ve deniz teknolojileri alanında çalışan yeşil ve mavi teknolo­ji girişimciliği ile oyun yazı­lım sektörü başta olmak üze­re yaratıcı endüstrilere yö­nelik girişimcilik faaliyetleri şehrimiz için önceliklendiril­miştir.

Nüfus yoğunluğu açı­sından Türkiye ortalaması­nın üstünde yer alan, körfe­zin etrafında oldukça dar bir alana sıkışmış ve aktif fay hat­larına ev sahipliği yapan İz­mir’in mekânsal gelişimi için doğal büyüme eşiklerine ulaş­mış olan şehir merkezi üze­rindeki baskının azaltılması ve buna yönelik olarak da ken­tin kuzey, güney ve doğu ak­sında yeni alt bölge merkez­leri oluşturulması gerekliliği, planın mekân ekseni bağla­mında öne çıkan önerileri ara­sında yer almaktadır” dedi.

“Planı 5 yıl boyunca dikkatle izleyeceğiz”

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, toplantı sonunda DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, İzmir Bölge Planı çerçevesinde ortaya koyulan hedefleri 5 yıl boyunca izleyeceklerini söyleyerek, “Planın izlemesini gerçekleştireceğiz. Hem ajans olarak hem de diğer kurumların gerçekleştirdiği çok fazla faaliyet var. İlk defa 2024 yılının izleme faaliyetini yapacağız. 2025 yılının ortalarında 2024 yılı izleme raporunu yayınlayacağız. Orada diyeceğiz ki; bölge planı kapsamında yer alan hedeflere ilişkin yapılanları bunlardır. Bir 5 yıllık süre zarfında bunu takip edeceğiz. Ne kadarı gerçekleşmiş, ne kadar yol alabilmişiz, mesela hidrojen vadisi için bir anlaşma bile imzalansa bu önemli bir gelişme olacak. İzleme raporlarını da kamuoyu ile paylaşacağız.”