Takip Et

Hayati ARIGAN

Bentour Reisen Onursal Başkanı Kadir Uğur, Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Uğur. Genel Müdürü Songül Göktaş, Türkiye Genel Müdürü Melih Yetiş, düzenledikleri basın toplantısında, yılsonuna kadar Türkiye’ye getirdikleri turist sayısının 280 bin olacağını önümüzdeki yıl ise bu rakamım 2 katına ulaşılabileceği belirtildi.

400 bin koltuk rezerve ettik

Bentour’un 20. yaşında tarihinin en büyük rakamlarına ulaştığını belirten Deniz Uğur bu yıl 5 yıldız üzerinden 4.6 oranında yıldız aldıklarını belirterek, “Hem büyüdük hem kaliteyi tutturduk. Markamızdaki mutlu eder sözünden yola çıkarak emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz. Türkiye’ye bu yıl 250 bin turist getirdik, yılsonunu 280 bin kişiyle tamamlayacağız. Bu yıl 210 milyon euro ciro yaptık.

Önümüzdeki yıl Sunexpress’ten 400 bin koltuk rezerve ettik. Bu şekilde devam ederse seneye Türkiye ayağını iki katı kapatabiliriz” dedi. Erken rezervasyon dönemleri ile nisan, mayıs, eylül ve ekim aylarında yüksek satış yaptıklarını söyleyen Uğur, “Ancak yüksek sezon dediğimiz temmuz, ağustos satışlarımız pahalı olduğu için düşüyor. İsviçreli, Hollandalı ve Alman misafir, ‘Ben Polonya, Rusya ve Ukrayna’dan gelen turistin içtiği alkol parasını ödemek istemiyorum. Beni sarfınazar edin bu işten.

Bana alkolsüz veya limitli Her Şey Dahil verin’ diyor. Bunu otelcilere anlatamıyoruz. Fiyatları yükselten en büyük faktör yabancı içkiler. Her şey dahil sisteminde buna çözüm getirecek paketler uygulanması için otelcilerle görüşüyoruz” diye konuştu. ‘Her Şey Dahil sistemine format atmak gerekir’ diyen Deniz Uğur, ”Alkol konusunda import içeceklerin yerine, yerli alkollü içecekler verilebilir. Hiçbir Alman 24 saat alkol almaz. Türkiye›nin artan enflasyonu ile birlikte artan fiyatlar karşısında kontrol altına alınabilecek daha soft Her Şey Dahil sistemi olabilir. Dubai’de bu uygulanmaya başlandı.

Artan fiyatlar nedeniyle yüksek sezon dediğimiz temmuz ve ağustosta iki çocuklu aileler Türkiye yerine Mısır, Fas, Tunus’a gitmeye başladı" dedi. Akdeniz’in en kaliteli otellerinin Türkiye’de olduğunu belirten Kadir Uğur, “Türkiye’nin turizmde istikbali çok açık. Krizlerden geçerek geldik bugünlere. Bu da bizi aşıladı. Pandemide bile 50 bin kişi getirdik” dedi. Uğur, Türk tur operatörlerinin Avrupa’da çoğalması gerektiğine de vurgu yaptı.

“56 yıldır turizmciyim"

1968’’de İstanbul Erkek Lisesi’ne giden Kadir Uğur turizme nasıl başladığını şöyle anlattı; “Lisede yatılı kalırken hafta sonları Sultanahmet’te Almancamızı ilerletmek için turistlerle konuşmaya çalışıyorduk. İlk paramı da bir İsviçreliden kazandım. Gemiyle gelen bir İsviçreli grubu akşama kadar gezdirdim.

Ayrılırken uzattığı 100 frankı ailemin öğrettiğine göre başkasından para almanın ayıp olması nedeniyle almadım. Turist cebime zorla parayı sokarak gemiye kaçtı. Üniversiteye giderken 21 yaşında iken Aksaray’da ofis açarak turist getirmeye başladım. O dönem 3 bin kişi getiren çok büyük tur operatörü idi.

İstanbul’da o kadar otel yoktu. Çok zor şartlarda turizm yapmaya çalışıyordum. Şimdiki Atatürk havalimanına kargasekmez derdik. Uçakların ne zaman geleceği belli değildi.” “Özal’ın heykelini dikerim” Türk turizminin çok ilerlediğine vurgu yapan Kadir Uğur, “Rahmetli Özal’ı hep anarım. Elimden gelse Belek’e heykelini dikerim. Turizmin yolunu açan rahmetli Özal’ın Belek’teki çorak yerleri golfe açtı. O dönem otel bir monopol, bir tekeldi. Adamın oteli hiçbir şeye benzemiyordu, en yüksek fiyatı çekiyorlardı” dedi.