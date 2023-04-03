Hollanda ile tekstil ve hazır giyimde iş birliği artacak

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Ha­zır Giyim ve Konfeksiyon İhracat­çıları Birliği (UHKİB) Hollanda Döngüsel Tekstil Heyetini kapsam­lı bir programla Bursa’da ağırladı. Hollanda heyetinin gerçekleştirdi­ği ziyaretin karşılıklı fayda sağla­yacağını dile getiren UTİB Yöne­tim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin “Ülkelerimizdeki tekstil sek­törleri arasında istikrarlı bir ticaret köprüsünün temellerini attığımıza inanıyorum’’ dedi.

Tekstilin dünyanın en itibarlı sektörleri arasında yer aldığını da vurgulayan Pınar Taşdelen Engin, “Tekstilin son yıllardaki büyümesi, sektörümüzün geleceğine ilişkin umutlarımızı ve heyecanımızı ar­tırmaktadır. Birleştirdiğimiz teks­til ile konfeksiyon sektörü 2022’de toplamda 32 milyar dolarlık ihra­cat değerine ulaştı. İhracatta dün­ya çapında 6’ncı, Avrupa’da 3’üncü olduk” ifadelerini kullandı.

Satışlarda istikrarlı bir artış yaşanıyor

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir de “Son dönem­de satışlarda da istikrarlı artışlar yakaladık. Birliğimiz 2021 yılında 1,1 milyar dolar ihracat rakamı ile 21,2 milyar dolar olan Türkiye'nin toplam hazır giyim ihracatından yüzde 5 pay aldı. En büyük pazar­larımız İspanya, Hollanda, Alman­ya, İngiltere ve Fransa'dır. Avrupalı markaların tedarik süreçlerini ye­niden gözden geçirdiği bu dönem, bize krizden fırsat yaratma fırsatı verdi” şeklinde konuştu.

Türk firmalar önemli birer müttefik

Hollanda heyeti adına teşekkür konuşması yapan Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliğinden Eko­nomi Başmüşaviri Paul Zwetsloot “Türk tekstil ve hazır giyim sektö­rü; endüstriyel tecrübesi, ürün çe­şitliliği ve esnek üretim kapasite­si, girişimciliği destekleyen yapısı, sektördeki devamlı yatırımları ve köklü lojistik altyapısı ile Hollan­dalı firmalar için önemli bir mütte­fik” dedi.  BURSA