Hollanda ile tekstil ve hazır giyimde iş birliği artacak
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Hollanda Döngüsel Tekstil Heyetini kapsamlı bir programla Bursa’da ağırladı. Pınar Taşdelen Engin, “Tekstilin son yıllardaki büyümesi, sektörümüzün geleceğine ilişkin umutlarımızı ve heyecanımızı artırmaktadır" dedi.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Hollanda Döngüsel Tekstil Heyetini kapsamlı bir programla Bursa’da ağırladı. Hollanda heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretin karşılıklı fayda sağlayacağını dile getiren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin “Ülkelerimizdeki tekstil sektörleri arasında istikrarlı bir ticaret köprüsünün temellerini attığımıza inanıyorum’’ dedi.
Tekstilin dünyanın en itibarlı sektörleri arasında yer aldığını da vurgulayan Pınar Taşdelen Engin, “Tekstilin son yıllardaki büyümesi, sektörümüzün geleceğine ilişkin umutlarımızı ve heyecanımızı artırmaktadır. Birleştirdiğimiz tekstil ile konfeksiyon sektörü 2022’de toplamda 32 milyar dolarlık ihracat değerine ulaştı. İhracatta dünya çapında 6’ncı, Avrupa’da 3’üncü olduk” ifadelerini kullandı.
Satışlarda istikrarlı bir artış yaşanıyor
UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir de “Son dönemde satışlarda da istikrarlı artışlar yakaladık. Birliğimiz 2021 yılında 1,1 milyar dolar ihracat rakamı ile 21,2 milyar dolar olan Türkiye'nin toplam hazır giyim ihracatından yüzde 5 pay aldı. En büyük pazarlarımız İspanya, Hollanda, Almanya, İngiltere ve Fransa'dır. Avrupalı markaların tedarik süreçlerini yeniden gözden geçirdiği bu dönem, bize krizden fırsat yaratma fırsatı verdi” şeklinde konuştu.
Türk firmalar önemli birer müttefik
Hollanda heyeti adına teşekkür konuşması yapan Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliğinden Ekonomi Başmüşaviri Paul Zwetsloot “Türk tekstil ve hazır giyim sektörü; endüstriyel tecrübesi, ürün çeşitliliği ve esnek üretim kapasitesi, girişimciliği destekleyen yapısı, sektördeki devamlı yatırımları ve köklü lojistik altyapısı ile Hollandalı firmalar için önemli bir müttefik” dedi. BURSA