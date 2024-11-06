Hububat ve bakliyat ihracatı 10 ayda 10 milyar dolara yaklaştı

İHBİR, ocak-ekim ayları arasında yüzde 8,27’lik bir artışla 2,97 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ekim ayında ise İHBİR, ihracatını geçen yıla göre yüzde 1,7 artırarak 323,7 milyon dolara ulaştı. Türkiye genelinde ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke sırasıyla Irak, ABD ve Suriye olurken, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) bünyesinde ise en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke sırasıyla ABD, Irak ve Birleşik Krallık oldu.

Tarımda daha alacak çok yol var

Açıklanan rakamlarla ilgili değerlendirmede bulunan İHBİR Başkanı Kazım Taycı , “Dış pazarlarda fiyat artırmak zorlaştığında, kârlılıktan feragat etmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle enerji, SGK primleri ve vergi dilimleri gibi konularda destek talep ediyoruz” dedi. Türkiye'nin tarım sektöründe daha alacağı çok yol olduğunu ve belirten Taycı, İHBİR’in özellikle KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılmasında rehberlik rolü üstlendiğini ve ihracatın tadını alan küçük ölçekli işletmelerin de büyük ihracatçılar gibi sektörde aktif rol almaya başladığını ifade etti. Türkiye’de çiftçiden başlayarak tüm üretim sürecindeki özverili çalışmalara tanık olunduğunu belirten Taycı, “Bu süreçte otoritenin enflasyonla mücadelesine tam destek veriyoruz” diye konuştu.