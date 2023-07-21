Hugo Boss hızlı büyüyor Türkiye payını artırıyor

Özlem SARSIN

Hugo Boss’un Ege Serbest Bölge’deki tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelen Genel Müdür Arif Kaya ve İnsan Kaynakları ve Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztayıncı, şirketin hedefleri ve insan kaynakları kültürü ile ilgili bilgiler paylaştı.

“Büyümeden payımızı alacağız"

Hugo Boss Genel Müdürü Arif Kaya, markanın hem global hem de Türkiye pazarında pastadan aldığı payın büyüdüğünü söyleyerek, 2023 yılı sonu itibari ile olan 4 milyar euro ciro hedefinin yüzde 5 üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi. 2026 yılı ciro hedefi olan 5 milyar euro hedefine de 2025 yılında ulaşacaklarına dikkat çeken Kaya, “Şirketimiz önümüzdeki 2-3 yıl içinde yüzde 50 oranında bir büyüme yaşayacak.

Bu büyümeden Türkiye olarak biz de payımızı alacağız. Boss’un toplam ürünlerinin yüzde 20’si Türkiye’de üretiliyor, bu az bir rakam değil. Şu an stoklama ile ilgili yetersizlik var. 4 milyar euro cirodan bahsediyoruz iki üç yıl sonra yüzde 50 daha büyüyeceğiz.

Böyle olduğu takdirde ciddi bir stok alanına ihtiyacımız olacak. Mevcut stok alanımız üretim alanına dönüşecek bunun hesabını yaptık. ESBAŞ’ta 10 bin metrekare büyüklüğünde bir alanımız var. Buraya bir dağıtım, depolama merkezi kurmayı planlıyoruz, yılsonunda durum netleşecek. Muhtemel kurulacak dağıtım merkezimiz ile birlikte 6400 civarında çalışan sayısına ulaşacağız" dedi.

Yeni yatırım alanını dağıtım merkezi olmasa bile üretim yapmak için kullanacakların söyleyen Arif Kaya, "Ayrıca geçtiğimiz ay güneş enerjisi yatırımımızı da tamamladık. Tükettiğimiz enerjinin yüzde 25’ini GES’ten karşılıyoruz” dedi. Hugo Boss Türkiye’nin gerek satış gerekse üretim açısından iyi bir performans yakaladığını söyleyen Kaya, “Markamızın globalde bahsedilen resesyon ile ilgili hiçbir sıkıntısı olmadı. Aksine erkek giyimde geçen yıla göre yüzde 22’lik bir artış var. Geniş bir yelpazeye hizmet veriyoruz.

Bizim seviyemizde, markamıza eşdeğer bir rakibi, bir marka yok. Sektörümüz seçime kadar olan süreçte döviz kuru seviyelerinden çok ızdırap çekti, asgari ücret ile dövizin de hemen hemen aynı oranda artmasını beklerdik ama döviz yerinde saydığı için çok zarar gördü. Özellikle ihracat yapan şirketler zorlandı. Kuzey Afrika’ya giden üreticilerimiz oldu. Şu an ise sektör bir nevi döviz kurundaki yükselişten kaynaklı bir rahatlama içine girdi. Kur, rekabet edebilir seviyelere geldi” dedi.

Tek lokasyonda en büyük istihdamı sağlıyoruz

Hugo Boss Tekstil Sanayi İnsan Kaynakları ve Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztayıncı, Hugo Boss’un İzmir’de tek lokasyonda taşeronlar olmaksızın en büyük istihdamı sağlayan kuruluş olduğunu belirterek, 1999 yılından bu yana İzmir’de faaliyet gösteren şirketin 2023 yılı temmuz ayı itibariyle kurulduğu günden bu yana sahip olduğu en yüksek çalışan sayısına ulaştığını söyledi. Öztayıncı Hugo Boss’un Ege Serbest Bölgesi’nde yer alan kampüsünde 5200’ü aşkın çalışana istihdam sağladığını ifade ederek, “2022 yılında 1000 yeni mesai arkadaşımız aramıza katıldı. 2023’te de temmuz ayına kadar yaklaşık 500 kişiyi ekibimize kattık. Senenin devamında bu sayının yine 1000’e yaklaşmasını planlıyoruz” dedi.