Hurda yönetmeliği armatörü teşvik edemedi

Aysel YÜCEL

Ulaştırma ve Altyapı Ba­kanlığı’nın, hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerine yeni gemi in­şasını teşvik eden yönetmelik­te yaptığı değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür­lüğe girdi. Düzenlemeyle hurda teşvikinden yararlanacak gemi­ler için Türk bayrağı taşıma sü­resi iki yıldan üç aya indirilir­ken, serbest bölgelerde faaliyet gösteren kıyı tesisleri de yük­lenici kapsamına alındı.

Ancak özellikle büyük tonajlı gemile­re getirilen yeni tonaj şartının teşvikten yararlanmayı zorlaş­tırdığı belirtiliyor. Yönetmeli­ğe göre, 12 bin groston ve üze­rindeki bir geminin yerine in­şa edilecek yeni geminin en az mevcut geminin yarısı, 12 bin grostonun altındaki gemilerde ise en az üçte biri büyüklüğünde olması gerekiyor.

Armatörler, bu düzenlemenin özellikle bü­yük tonajlı gemi yatırımlarında Türkiye’nin rekabet gücünü za­yıflattığını savunuyor. Öte yan­dan Türkiye’nin yaşlanan kos­ter filosunda da hurda teşviki tek başına yeterli görülmüyor. Yaklaşık 3 bin grostonluk bir ge­miden elde edilen 750 bin ila 1 milyon dolarlık hurda gelirinin, 8-9 milyon dolara ulaşan yeni gemi yatırımını finanse etmeye yetmediği belirtiliyor.

Türk Armatörler Birliği (TAB) Başkanı Cihan Ergenç, yeni düzenlemenin mevcut ha­liyle armatör açısından uygula­nabilir olmadığını savundu. Er­genç, “Teşvik uygulanabilir ol­makta uzak. Koşullar bu haliyle daha da zorlaştı. Finansman ve maliyetler göz önüne alındığın­da süreç armatör için oldukça güç. Ancak filomuzun mutlaka yenilenmesi gerekiyor” değer­lendirmesinde bulundu.

“Önemli ama tek başına yeterli değil”

DÜNYA’ya konuşan Kos­ter Armatörleri ve İşletmecile­ri Derneği (KOSDER) Başkanı Neslihan Torlak, ortalama yaşı 30 yıla yaklaşan Türk koster filo­sunun yenilenmesinin derneğin kuruluşundan bu yana en önem­li hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Hurda teşvikinin yaşlı gemilerin filodan çekilmesi açı­sından doğru bir adım olduğunu belirten Torlak, tek başına yeter­li olmayacağını ifade etti.

Torlak, “Yeni gemi inşa mali­yetlerinin ulaştığı seviyeler dik­kate alındığında yalnızca hurda teşvikiyle filonun istenilen öl­çekte yenilenmesi mümkün gö­rünmüyor. Sektörün önündeki en büyük engel uygun koşullar­da ve uzun vadeli finansmana erişim. Hurda teşvikinin, yatı­rım teşvikleri ve düşük maliyet­li proje finansmanıyla destek­lenmesi gerekiyor” dedi.

Çin’de yaptırmak daha cazip

Sektör temsilcilerine göre düzenlemenin en önemli soru­nu, büyük tonajlı gemilerin ye­rine yine büyük tonajlı gemi in­şa edilmesini zorunlu kılması. Bu segmentte Türkiye’nin Çin tersaneleriyle maliyet açısın­dan rekabet edemediğini belir­ten armatörler, büyük yatırım­ların yine Uzak Doğu’ya kaya­cağını ifade ediyor. Öte yandan Türkiye’nin yaşlanan koster filosunda da hurda teşviki tek başına yeterli görülmüyor. Yak­laşık 3 bin grostonluk bir ge­miden elde edilen 750 bin ila 1 milyon dolarlık hurda gelirinin, 8-9 milyon dolara ulaşan yeni gemi yatırımını finanse etmeye yetmediği belirtiliyor.

En büyük kazanım bayrak şartı

Sektör temsilcilerine göre düzenlemenin en önemli kaza­nımı, teşvikten yararlanacak gemiler için Türk bayrağı taşı­ma süresinin iki yıldan üç aya indirilmesi oldu. Ancak hurda­ya ayrılacak gemilerin büyük bölümünün 25-30 yaşın üze­rinde olduğuna dikkat çeken yetkililer, bu yaştaki gemilerin Türk bayrağına geçişinde yaşa­nabilecek uygulama sorunları­nın teşvikin etkisini sınırlaya­bileceğini ifade etti.

10 yıldır finansman engelini aşamıyor

İlk kez 2015 yılında büyük beklentilerle yürürlüğe giren hurda teşvikiyle her yıl yakla­şık 20 geminin yenilenmesi he­deflenmişti. Ancak geçen 10 yıl­da finansman desteği sağlana­madığı için beklenen dönüşüm gerçekleşmedi. Türk sahipli fi­loda bugün 30 yaşın üzerinde 200’den fazla gemi bulunurken, sektör temsilcileri yaşlanan fi­lonun yenilenmesi için artık ye­ni yönetmeliklerden çok güçlü bir finansman paketine ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.

Sek­törde yaşlı filonun yenilenebil­mesi için 1980’li yılların başın­da uygulanan Gemi İnşa Sanayii A.Ş. (GİSAD) fonuna benzer bir modelin yeniden hayata geçiril­mesi gerektiğini savunanlar da var. Temsilciler, sektörün asıl ihtiyacının düşük öz kaynaklı, uzun vadeli ve düşük maliyetli bu tür bir proje finansmanı ol­duğuna dikkat çekiyor.

Sektörün umut bağladı­ğı kaynaklardan biri de Dün­ya Bankası’nın yaklaşık 70 yıl sonra Türkiye denizcilik sek­törü ve yeşil dönüşüm projeleri için ayırdığı 200 milyon dolar­lık finansman. Denizcilik sek­törü temsilcileri bu fırsatın da henüz değerlendirilemediğini belirterek, Ulaştırma ve Altya­pı Bakanlığı koordinasyonun­da bu kaynağın bir an önce dev­reye alınmasını talep ediyor.

İki yıldır sipariş alamayan tersanelere umut oldu

Hurda teşviki, son dönemde sipariş defterleri hızla boşalan Türk tersaneleri için de umut oldu. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Talha Pepe, düzenlemeyi sektör adına olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Pepe, “Teşviki yakından takip ediyoruz. Özellikle tersanelerin sipariş defterlerinin önceki yıllara göre çok daha zayıf olduğu bu dönemde önemli bir destek sağlayacağını düşünüyoruz. Elbette uygulamada giderilmesi gereken eksik yönler olabilir. Bunların zaman içinde geliştirilerek teşvikin daha kapsayıcı hale geleceğine inanıyoruz. Denizcilik sektörünün bu ve benzeri teşviklere gerçekten ihtiyacı var” dedi.

Artan maliyetler, yüksek enflasyon ve kur baskısı nedeniyle rekabet gücü zayıflayan Türk tersaneleri, küresel gemi talebindeki artışa rağmen yeni sipariş almakta zorlanıyor. Sektör kaynakları, geçmişte düzenli olarak sipariş alan bir çok tersanenin bir yılı aşkın süredir yeni iş alamadığını, bazı tersanelerin ise iki yıldır yeni sipariş alamadığını belirtiyor.

Yönetmelikte neler değişti?

Hurda teşvikinden yararlanmak için Türk bayrağı taşıma süresi 2 yıldan 3 aya indirildi. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren kıyı tesisleri yüklenici kapsamına alındı. 12 bin GT ve üzerindeki gemilerde yeni inşa edilecek geminin en az mevcut geminin yarısı, 12 bin GT altındaki gemilerde ise en az üçte biri büyüklüğünde olması şartı getirildi.