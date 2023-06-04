IATA'dan hükümetlere çağrı

IATA Genel Direktörü Willie Walsh konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Havayolları, ticari faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri ülkelerine geri gönderemedikleri pazarlarda hizmet sunmaya devam edemezler. Hükümetlerin bu durumu çözmek için sektörle birlikte çalışması gerekmektedir, böylece havayolları ekonomik faaliyet ve istihdam yaratma açısından hayati önem taşıyan bağlantıyı sağlamaya devam edebilir."

İlk beş ülke bloke edilen fonların %68,0'ını oluşturmaktadır. Bu ülkeler şunlar:

• Nijerya (812,2 milyon dolar)

• Bangladeş (214,1 milyon dolar)

• Cezayir (196,3 milyon dolar)

• Pakistan (188,2 milyon dolar)

• Lübnan (141,2 milyon dolar)

IATA, havayolu şirketlerinin bilet satışı, kargo alanı ve diğer faaliyetlerinden kaynaklanan bu fonları ülkelerine geri göndermelerini sağlamak için hükümetleri uluslararası anlaşmalara ve anlaşma yükümlülüklerine uymaya çağırdı.